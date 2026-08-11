Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгиси

·16·Техно
Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгиси
Қисқача

Яндекс компанияси Россиянинг Ростент идорасига браузерлар учун мўлжалланган «Сплитвю» товар белгисини рўйхатдан ўтказиш учун ариза топширди. Ариза тавсифига кўра, бу режим фойдаланувчига битта интерфейсда веб-саҳифаларни кўриш ва сунъий интеллект ёрдамчиси билан мулоқот қилиш имконини беради. Яндекс брендни 09, 35, 38, 39, 41, 42 ва 45-тоифалар бўйича патентлашни режалаштирмоқда.

Яндекс компанияси Россиянинг Ростент идорасига «Сплитвю» номли янги товар белгисини рўйхатдан ўтказиш учун расмий ариза топширди. Ушбу қадам компаниянинг сунъий интеллект технологияларини ўз браузерлари интерфеисига чуқурроқ интеграция қилиш борасидаги навбатдаги муҳим қадами бўлиб хизмат қилади, деб хабар беради компания матбуот хизмати. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Федерал интеллектуал мулк хизмати базасида пайдо бўлган маълумотларга кўра, Яндекс мазкур брендни Халқаро товар ва хизматлар таснифининг нақд еттита синфи бўйича патентлашни режалаштирмоқда. Ушбу синфларга 09, 35, 38, 39, 41, 42 ва 45-тоифалар кириб, улар дастурий таъминот, рақамли шахсий ёрдамчилар ҳамда сунъий интеллектга асосланган хизматларни ўз ичига олади.

Сунъий интеллект ва браузер уйғунлиги

Ариза тавсифидан келиб чиққан ҳолда, «Сплитвю» номи махсус браузер режими учун қўлланилиши мумкин. Ушбу функция фойдаланувчиларга битта интерфейс доирасида ҳам веб-сайт саҳифаларини кўздан кечириш, ҳам сунъий интеллект ёрдамчиси билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш имконини беради.

Янги ечимнинг асосий қулайлиги шундаки, у фойдаланувчидан алоҳида ойна ёки янги браузер ёрлиғига ўтишни талаб этмайди. Барча жараёнлар ягона ишчи муҳитда жамланиб, маълумотларни қидириш ва таҳлил қилиш тезлигини сезиларли даражада оширади.

Келажакдаги рақамли муҳит

Компания вакилларининг тушунтиришича, ушбу товар белгисининг рўйхатдан ўтказилиши замонавий браузерлар оддий интернетни кезиш воситасидан кўра кўпроқ сунъий интеллект воситалари билан ишлаш учун қулай муҳитга айланиб бораётганини кўрсатади.

Ахборот технологиялари бозорида сунъий интеллект ёрдамчиларининг ўрни ошиб бораётган бир пайтда, бундай функционалликнинг браузерларга интеграция қилиниши фойдаланувчилар тажрибасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирча лойиҳанинг оммавий фойдаланишга чиқарилиш санаси эълон қилинмаган бўлса-да, патент аризаси устида олиб борилаётган ишлар технологиянинг яқин келажакда тақдим этилишидан далолат беради.

ЯндексСплитвюБраузерСуни интеллектДастурий таминот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиБугун, 23:27Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиСунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиБугун, 23:25Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиИгор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 23:20Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаБугун, 22:54Скалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришдиСкалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришдиБугун, 22:52Google бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқдаGoogle бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди