Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгиси
Яндекс компанияси Россиянинг Ростент идорасига браузерлар учун мўлжалланган «Сплитвю» товар белгисини рўйхатдан ўтказиш учун ариза топширди. Ариза тавсифига кўра, бу режим фойдаланувчига битта интерфейсда веб-саҳифаларни кўриш ва сунъий интеллект ёрдамчиси билан мулоқот қилиш имконини беради. Яндекс брендни 09, 35, 38, 39, 41, 42 ва 45-тоифалар бўйича патентлашни режалаштирмоқда.
Яндекс компанияси Россиянинг Ростент идорасига «Сплитвю» номли янги товар белгисини рўйхатдан ўтказиш учун расмий ариза топширди. Ушбу қадам компаниянинг сунъий интеллект технологияларини ўз браузерлари интерфеисига чуқурроқ интеграция қилиш борасидаги навбатдаги муҳим қадами бўлиб хизмат қилади, деб хабар беради компания матбуот хизмати. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Федерал интеллектуал мулк хизмати базасида пайдо бўлган маълумотларга кўра, Яндекс мазкур брендни Халқаро товар ва хизматлар таснифининг нақд еттита синфи бўйича патентлашни режалаштирмоқда. Ушбу синфларга 09, 35, 38, 39, 41, 42 ва 45-тоифалар кириб, улар дастурий таъминот, рақамли шахсий ёрдамчилар ҳамда сунъий интеллектга асосланган хизматларни ўз ичига олади.
Сунъий интеллект ва браузер уйғунлигиАриза тавсифидан келиб чиққан ҳолда, «Сплитвю» номи махсус браузер режими учун қўлланилиши мумкин. Ушбу функция фойдаланувчиларга битта интерфейс доирасида ҳам веб-сайт саҳифаларини кўздан кечириш, ҳам сунъий интеллект ёрдамчиси билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш имконини беради.
Янги ечимнинг асосий қулайлиги шундаки, у фойдаланувчидан алоҳида ойна ёки янги браузер ёрлиғига ўтишни талаб этмайди. Барча жараёнлар ягона ишчи муҳитда жамланиб, маълумотларни қидириш ва таҳлил қилиш тезлигини сезиларли даражада оширади.
Келажакдаги рақамли муҳитКомпания вакилларининг тушунтиришича, ушбу товар белгисининг рўйхатдан ўтказилиши замонавий браузерлар оддий интернетни кезиш воситасидан кўра кўпроқ сунъий интеллект воситалари билан ишлаш учун қулай муҳитга айланиб бораётганини кўрсатади.
Ахборот технологиялари бозорида сунъий интеллект ёрдамчиларининг ўрни ошиб бораётган бир пайтда, бундай функционалликнинг браузерларга интеграция қилиниши фойдаланувчилар тажрибасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирча лойиҳанинг оммавий фойдаланишга чиқарилиш санаси эълон қилинмаган бўлса-да, патент аризаси устида олиб борилаётган ишлар технологиянинг яқин келажакда тақдим этилишидан далолат беради.
…