Ювентус дарвозабон борасида кутилмаган режани тузди

·36·Спорт
Ювентус дарвозабон борасида кутилмаган режани тузди
Қисқача

Ювентус Пари Сен-Жермен жамоасидан япониялик дарвозабон Зион Suzukiни бир мавсумга ижарага олишни режалаштирмоқда. Пари Сен-Жермен Зион Suzukiни Пармадан 30 миллион еврога сотиб олмоқда, битимда яна 5 миллион евро бонуслар ҳам кўзда тутилган. Турин клуби узоқ муддатда Ливерпул дарвозабони Алиссон Бекерни қўшиб олмоқчи, бироқ Ливерпул уни сотишдан бош тортган.

Италиянинг Ювентус клуби дарвозабонлар чизиғини кучайтириш бўйича ўзига хос ва узоқ муддатли стратегияни ишлаб чиқди. Туринликлар Пари Сен-Жермен жамоасидан япониялик дарвозабон Зион Suzukiни ижарага олишни режалаштирмоқда. Ушбу қадам келажакда Ливерпул дарвозабони Алиссон Бекерни ўз сафига қўшиб олиш йўлидаги вақтинчалик ечим сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция ва Италия ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, Пари Сен-Жермен Пармадан Зион Suzukiни 30 миллион евро эвазига сотиб олишни якунламоқда. Шунингдек, битим шартларига кўра яна 5 миллион евро миқдорида бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бироқ, япониялик посбон Париж клуби сафида майдонга тушмайди ва дарҳол Италияга, Ювентусга бир мавсумлик ижара асосида жўнатилади.

Узоқ муддатли мақсад ва трансфер бозори

Трансфер ойнаси давомида Ювентус бир қатор номзодларни, жумладан Астон Вилла посбони Эмилиано Мартинесни ҳам кўздан кечирганди. Бироқ, бош мураррис Лучиано Спаллетти учун устувор мақсад айнан Алиссон Бекер бўлиб қолмоқда. Мутахассис аввалроқ Роналда бирга ишлаган тажрибали бразилиялик дарвозабонни жамоада кўришни истамоқда.

ixbt.com ва бошқа спорт манбалари хабар қилишича, Алиссон Турин клуби лойиҳасига ижобий муносабат билдирган ва Италияга қайтишга тайёрлигини маълум қилган. Шунга қарамай, Ливерпул раҳбарияти ўз етакчисини сотишдан қатъий бош тортди. Инглиз клуби футболчининг жорий шартномаси якунига қадар уни қўйиб юбормасликни афзал кўрмоқда.

Ливерпул позицияси ва тажрибали дарвозабоннинг роли

Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола жамоада тажрибали футболчиларнинг қолиши муҳимлигини бир неча бор таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, Алиссон, Виржей ван Дейк ва Жо Гомес каби етакчилар ёш ўйинчиларга мослашишда ва кийиниш хонасида муҳим ўрнек бўлишда катта ёрдам беради.

Шу боисдан, Ливерпул раҳбарияти футболчининг трансферига қатъиян қарши чиқди. Ювентус эса 2027-йилнинг июнига қадар амал қиладиган шартнома якунланишини кутиб, Алиссонни эркин агент сифатида текинга ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Зион Suzukiнинг бир йиллик ижара асосидаги келишуви айнан шу давр оралиғидаги вақтинчалик кўприк вазифасини бажаради.

ЮвентусАлиссон БекерПари Сен-ЖерменЛиверпултрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 23:32Луис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиЛуис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 22:53«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)Бугун, 22:40«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқлади«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқладиБугун, 22:19Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиРафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 22:11«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?Бугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди