Ювентус дарвозабон борасида кутилмаган режани тузди
Ювентус Пари Сен-Жермен жамоасидан япониялик дарвозабон Зион Suzukiни бир мавсумга ижарага олишни режалаштирмоқда. Пари Сен-Жермен Зион Suzukiни Пармадан 30 миллион еврога сотиб олмоқда, битимда яна 5 миллион евро бонуслар ҳам кўзда тутилган. Турин клуби узоқ муддатда Ливерпул дарвозабони Алиссон Бекерни қўшиб олмоқчи, бироқ Ливерпул уни сотишдан бош тортган.
Италиянинг Ювентус клуби дарвозабонлар чизиғини кучайтириш бўйича ўзига хос ва узоқ муддатли стратегияни ишлаб чиқди. Туринликлар Пари Сен-Жермен жамоасидан япониялик дарвозабон Зион Suzukiни ижарага олишни режалаштирмоқда. Ушбу қадам келажакда Ливерпул дарвозабони Алиссон Бекерни ўз сафига қўшиб олиш йўлидаги вақтинчалик ечим сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция ва Италия ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, Пари Сен-Жермен Пармадан Зион Suzukiни 30 миллион евро эвазига сотиб олишни якунламоқда. Шунингдек, битим шартларига кўра яна 5 миллион евро миқдорида бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бироқ, япониялик посбон Париж клуби сафида майдонга тушмайди ва дарҳол Италияга, Ювентусга бир мавсумлик ижара асосида жўнатилади.
Узоқ муддатли мақсад ва трансфер бозориТрансфер ойнаси давомида Ювентус бир қатор номзодларни, жумладан Астон Вилла посбони Эмилиано Мартинесни ҳам кўздан кечирганди. Бироқ, бош мураррис Лучиано Спаллетти учун устувор мақсад айнан Алиссон Бекер бўлиб қолмоқда. Мутахассис аввалроқ Роналда бирга ишлаган тажрибали бразилиялик дарвозабонни жамоада кўришни истамоқда.
ixbt.com ва бошқа спорт манбалари хабар қилишича, Алиссон Турин клуби лойиҳасига ижобий муносабат билдирган ва Италияга қайтишга тайёрлигини маълум қилган. Шунга қарамай, Ливерпул раҳбарияти ўз етакчисини сотишдан қатъий бош тортди. Инглиз клуби футболчининг жорий шартномаси якунига қадар уни қўйиб юбормасликни афзал кўрмоқда.
Ливерпул позицияси ва тажрибали дарвозабоннинг ролиЛиверпул бош мураббийи Андони Ираола жамоада тажрибали футболчиларнинг қолиши муҳимлигини бир неча бор таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, Алиссон, Виржей ван Дейк ва Жо Гомес каби етакчилар ёш ўйинчиларга мослашишда ва кийиниш хонасида муҳим ўрнек бўлишда катта ёрдам беради.
Шу боисдан, Ливерпул раҳбарияти футболчининг трансферига қатъиян қарши чиқди. Ювентус эса 2027-йилнинг июнига қадар амал қиладиган шартнома якунланишини кутиб, Алиссонни эркин агент сифатида текинга ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Зион Suzukiнинг бир йиллик ижара асосидаги келишуви айнан шу давр оралиғидаги вақтинчалик кўприк вазифасини бажаради.
…