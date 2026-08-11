Луис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирди

·25·Спорт
Луис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирди
Қисқача

PSJ бош мураббийи Луис Энрике ҳужумчи Бредли Барколянинг келажаги ва трансфер миш-мишлари ҳақида изоҳ беришдан қатъий бош тортди. Бу ҳолат Ливерпул 23 ёшли франсуз вингерини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракат қилаётган, Барколянинг келажаги эса мавҳумлигича қолаётган бир пайтда юз берди.

Парижнинг PSJ клуби бош мураббийи Луис Энрике ҳужумчи Бредли Барколянинг келажагига оид сўнгги саволларга жавоб беришдан қатъий бош тортди. Ушбу ҳолат Англиянинг Ливерпул клуби француз вингерини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлаган бир пайтда юзага келмоқда ва футболчининг келажаги мавҳумлигича қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 23 ёшли футболчи жаҳон чемпионатида учта гол уриб, барчанинг эътиборини тортганди. Ҳозирда у Салицбургда Астон Вилла жамоасига қарши ўтказиладиган UEFA Суперкубоги баҳсига тайёргарлик кўриш учун парижликлар сафига қайтиб, машғулотларга киришган.

Ливерпул ва трансфер жараёни

Англия Премер-лигаси вакили бўлган Мерсисайд клуби ёзги трансфер ойнасида мазкур иқтидорли футболчини асосий нишон сифатида белгилаган. Франциядан келаётган хабарларга кўра, Барколя ва инглиз клуби ўртасида шахсий шартнома шартлари аллақачон келишиб олинган бўлиб, эндиликда фақат клублар ўртасидаги трансфер нархини келишиб олиш қолган.

Ливерпул бош мураббийига айланган Андони Ираола жамоанинг қанот чизиғини тезкорлик ва сифатли ўйинчилар билан кучайтиришни мақсад қилган. Клуб ёзги трансфер даврида Барселона сафидан Роналд Араужони ижара асосида ва Виктор Мунозни доимий равишда ўз сафига қўшиб олганига қарамай, ихтисослашган вингер қидириш ишларини давом эттирмоқда.

Луис Энрикенинг қатъий позицияси

Олдинда турган нуфузли ўйин олдидан матбуот анжуманида сўзга чиққан Луис Энрике трансфер миш-мишлари юзасидан ўзининг қатъий ва ўзгармас позициясини маълум қилди. У ўйинчиларнинг шахсий тақдири ва трансфер музокаралари ҳақида гапиришни истамаслигини билдирди.

"Мен ҳеч қандай алоҳида ўйинчи ҳақида гапиришни хоҳламайман ва билмайман", — дея таъкидлади Энрике. "Чунки ўйинчи ҳақида ижобий ёки салбий бирор нарса сўрашганда, бу доимо хавфли бўлади. Мен фақат ўз жамоамга эътибор қаратганман".

Шунинг билан бирга, PSJ бош мураббийи учун Суперкубок баҳсига тайёргарлик жараёни кўнгилдагидек кечмаяпти. Жамоанинг асосий қисми жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг машғулотларга фақат ўтган душанба куни қайтгани мураббий учун қўшимча қийинчиликларни туғдирмоқда.

Бредли БарколяЛуис ЭнрикеЛиверпулPSJТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 23:32Ювентус дарвозабон борасида кутилмаган режани туздиЮвентус дарвозабон борасида кутилмаган режани туздиБугун, 22:58«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)Бугун, 22:40«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқлади«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқладиБугун, 22:19Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиРафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 22:11«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?Бугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди