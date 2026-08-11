Луис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирди
PSJ бош мураббийи Луис Энрике ҳужумчи Бредли Барколянинг келажаги ва трансфер миш-мишлари ҳақида изоҳ беришдан қатъий бош тортди. Бу ҳолат Ливерпул 23 ёшли франсуз вингерини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракат қилаётган, Барколянинг келажаги эса мавҳумлигича қолаётган бир пайтда юз берди.
Парижнинг PSJ клуби бош мураббийи Луис Энрике ҳужумчи Бредли Барколянинг келажагига оид сўнгги саволларга жавоб беришдан қатъий бош тортди. Ушбу ҳолат Англиянинг Ливерпул клуби француз вингерини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлаган бир пайтда юзага келмоқда ва футболчининг келажаги мавҳумлигича қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 23 ёшли футболчи жаҳон чемпионатида учта гол уриб, барчанинг эътиборини тортганди. Ҳозирда у Салицбургда Астон Вилла жамоасига қарши ўтказиладиган UEFA Суперкубоги баҳсига тайёргарлик кўриш учун парижликлар сафига қайтиб, машғулотларга киришган.
Ливерпул ва трансфер жараёниАнглия Премер-лигаси вакили бўлган Мерсисайд клуби ёзги трансфер ойнасида мазкур иқтидорли футболчини асосий нишон сифатида белгилаган. Франциядан келаётган хабарларга кўра, Барколя ва инглиз клуби ўртасида шахсий шартнома шартлари аллақачон келишиб олинган бўлиб, эндиликда фақат клублар ўртасидаги трансфер нархини келишиб олиш қолган.
Ливерпул бош мураббийига айланган Андони Ираола жамоанинг қанот чизиғини тезкорлик ва сифатли ўйинчилар билан кучайтиришни мақсад қилган. Клуб ёзги трансфер даврида Барселона сафидан Роналд Араужони ижара асосида ва Виктор Мунозни доимий равишда ўз сафига қўшиб олганига қарамай, ихтисослашган вингер қидириш ишларини давом эттирмоқда.
Луис Энрикенинг қатъий позициясиОлдинда турган нуфузли ўйин олдидан матбуот анжуманида сўзга чиққан Луис Энрике трансфер миш-мишлари юзасидан ўзининг қатъий ва ўзгармас позициясини маълум қилди. У ўйинчиларнинг шахсий тақдири ва трансфер музокаралари ҳақида гапиришни истамаслигини билдирди.
"Мен ҳеч қандай алоҳида ўйинчи ҳақида гапиришни хоҳламайман ва билмайман", — дея таъкидлади Энрике. "Чунки ўйинчи ҳақида ижобий ёки салбий бирор нарса сўрашганда, бу доимо хавфли бўлади. Мен фақат ўз жамоамга эътибор қаратганман".
Шунинг билан бирга, PSJ бош мураббийи учун Суперкубок баҳсига тайёргарлик жараёни кўнгилдагидек кечмаяпти. Жамоанинг асосий қисми жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг машғулотларга фақат ўтган душанба куни қайтгани мураббий учун қўшимча қийинчиликларни туғдирмоқда.
…