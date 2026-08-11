АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилди
АҚШнинг қуйи 48 штатида 2026 йил июль ойи метеорологик кузатувлар тарихидаги энг иссиқ ой сифатида қайд этилди. Ўртача ҳарорат 24,94 даражани ташкил этиб, 1936 йил июлида ўрнатилган аввалги рекордни янгилади. Бу ҳақда “Associated Press” хабар берди.
Маълумотларга кўра, июль ойида қуйи 48 штат ҳудудидаги ўртача ҳарорат 76,89 даража Фаренгейт, яъни 24,94 даража Цельсийга етган. АҚШда метеорологик кузатувлар бўйича тизимли маълумотлар 1895 йилдан буён юритиб келинади.
Қизиғи, Аляскада ҳаво одатдагидан бироз салқинроқ кузатилганига қарамай, қуйи 48 штатнинг барчасида июль ойи меъёрдан иссиқ келган. Энг юқори ҳарорат кўрсаткичлари Тоғли Ғарб, Жануби-ғарбий, Шимолий текисликлар ва Жануби-шарқий ҳудудларда қайд этилган.
Шунингдек, 48 штатнинг ҳар бирида июль ойидаги ўртача ҳарорат XX асрдаги ўртача кўрсаткичдан камида 1 даража Фаренгейт, яъни қарийб 0,6 даража Цельсий юқори бўлган.
Тунда ҳам ҳаво одатдагидан иссиқ бўлган
Мутахассисларнинг таъкидлашича, рекорд даражадаги иссиқликнинг асосий сабабларидан бири тунги ҳароратнинг юқорилиги бўлган. Яъни нафақат кундузги, балки тунги вақтдаги ҳаво ҳарорати ҳам меъёрдан юқори бўлиб, июль ойида тунги энг паст ҳароратлар бўйича ҳам рекорд натижа қайд этилган.
Йел университети иқлимшуноси Жефф Мастерснинг сўзларига кўра, 2026 йил июлида кузатилган иссиқлик ҳатто 1930-йиллардаги “Чанг бўронлари даври”да қайд этилган рекорд кўрсаткичлардан ҳам ошиб кетган.
Мутахассис бу ҳолатни иқлим ўзгариши билан боғлиқ жиддий муаммолардан бири сифатида баҳоламоқда. Рекорд даражадаги ҳарорат АҚШда иқлимдаги узоқ муддатли ўзгаришлар тобора яққол намоён бўлаётганини кўрсатади.
…