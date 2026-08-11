АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилди

·0·Дунё
АҚШда 130 йиллик иссиқлик рекорди янгиланиб, тарихий кўрсаткич қайд этилди

АҚШнинг қуйи 48 штатида 2026 йил июль ойи метеорологик кузатувлар тарихидаги энг иссиқ ой сифатида қайд этилди. Ўртача ҳарорат 24,94 даражани ташкил этиб, 1936 йил июлида ўрнатилган аввалги рекордни янгилади. Бу ҳақда “Associated Press” хабар берди.

Маълумотларга кўра, июль ойида қуйи 48 штат ҳудудидаги ўртача ҳарорат 76,89 даража Фаренгейт, яъни 24,94 даража Цельсийга етган. АҚШда метеорологик кузатувлар бўйича тизимли маълумотлар 1895 йилдан буён юритиб келинади.

Қизиғи, Аляскада ҳаво одатдагидан бироз салқинроқ кузатилганига қарамай, қуйи 48 штатнинг барчасида июль ойи меъёрдан иссиқ келган. Энг юқори ҳарорат кўрсаткичлари Тоғли Ғарб, Жануби-ғарбий, Шимолий текисликлар ва Жануби-шарқий ҳудудларда қайд этилган.

Шунингдек, 48 штатнинг ҳар бирида июль ойидаги ўртача ҳарорат XX асрдаги ўртача кўрсаткичдан камида 1 даража Фаренгейт, яъни қарийб 0,6 даража Цельсий юқори бўлган.

Тунда ҳам ҳаво одатдагидан иссиқ бўлган

Мутахассисларнинг таъкидлашича, рекорд даражадаги иссиқликнинг асосий сабабларидан бири тунги ҳароратнинг юқорилиги бўлган. Яъни нафақат кундузги, балки тунги вақтдаги ҳаво ҳарорати ҳам меъёрдан юқори бўлиб, июль ойида тунги энг паст ҳароратлар бўйича ҳам рекорд натижа қайд этилган.

Йел университети иқлимшуноси Жефф Мастерснинг сўзларига кўра, 2026 йил июлида кузатилган иссиқлик ҳатто 1930-йиллардаги “Чанг бўронлари даври”да қайд этилган рекорд кўрсаткичлардан ҳам ошиб кетган.

Мутахассис бу ҳолатни иқлим ўзгариши билан боғлиқ жиддий муаммолардан бири сифатида баҳоламоқда. Рекорд даражадаги ҳарорат АҚШда иқлимдаги узоқ муддатли ўзгаришлар тобора яққол намоён бўлаётганини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солди35 йилдан кейин топилган шоколад барчани ҳайратга солдиБугун, 22:44Жанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиЖанубий Кореяда кўчада бир метрлик калтакесак пайдо бўлдиБугун, 22:38Полшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиПолшада уч эркак 5-қаватдан тушаётган қизчани қутқариб қолдиБугун, 20:19Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Денгиз отларида болаларни эркаклари дунёга келтиришини билармидингиз? (видео)Бугун, 18:34Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиҲиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиБугун, 18:05Сохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириСохта келинлар тузоғига тушган хитойлик эркаклар тақдириБугун, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди