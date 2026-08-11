Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқда
Bluesky мобил иловасининг ойлик фаол фойдаланувчилари 2026-йил июн ойида 10,4 миллионни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 27,2 фоизга камайди. 2026-йилнинг иккинчи чорагида ойлик фаол фойдаланувчилар сони 10,7 миллионгача тушиб, 2024-йилнинг тўртинчи чорагидаги 22,1 миллионлик ўртача кўрсаткичдан қарийб 52 фоизга пасайди.
2024-йил ноябрь ойида АҚШдаги сайловлардан сўнг Elon Musk эгалик қилувчи Х платформасидан оммавий равишда ўтган фойдаланувчилар ҳисобига кескин машҳурликка эришган дегенцентралашган Bluesky ижтимоий тармоғи ҳозирги кунда ўз аудиториясини сақлаб қолишда қийинчиликларга дуч келмоқда. similarweb.com маълумотларига кўра, мазкур платформанинг мобил иловаси 2026-йил июн ойида бутун дунё бўйлаб 10,4 миллион ойлик фаол фойдаланувчини ташкил этган ва бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 27,2 фоизга камайганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шунингдек, мобил илованинг кунлик фаол фойдаланувчилар сони ҳам қисқаришда давом этиб, июль ойида ўтган йилга нисбатан 25,6 фоизга камайди ва тахминан 3 миллионни ташкил қилди. Ушбу пасайишлар тармоқда рўйхатдан ўтган аккаунтлар сони ошишда давом этаётганига қарамай, фойдаланувчиларнинг камроқ қисми иловадан доимий равишда фойдаланаётганини билдиради. Бу эса сайловдан кейинги норозиликлар сабабли Bluesky тармоғига қўшилганларнинг бир қисми узоқ муддатга қолмаганидан далолат беради.
Статистика ва асосий кўрсаткичларМутахассисларнинг таъкидлашича, энг муҳим жиҳат шундаки, Bluesky шунчаки сайловдан кейинги вақтинчалик шов-шувли ўсишни йўқотиб қўймади. Тармоқ иловаси ўзининг 2024-йил охиридаги энг юқори чўққисидан бери ойлик фаол фойдаланувчиларининг ярмидан кўпини бой берди. Хусусан, 2024-йилнинг тўртинчи чорагидаги ўртача кўрсаткич 22,1 миллионни ташкил этган бўлса, 2026-йилнинг иккинчи чорагида бу рақам 10,7 миллионгача тушиб кетди — бу қарийб 52 фоизлик пасайиш демакдир.
Шунга қарамай, Bluesky'да қолган фойдаланувчиларнинг содиқлиги юқорилигича қолмоқда. Кичикроқ ҳамжамият нисбатан фаол бўлиб, июн ойида кунлик фаол фойдаланувчиларнинг ойлик фойдаланувчиларга нисбати (стиклик кўрсаткичи) тахминан 29 фоизни ташкил этди ва бу Meta компаниясига қарашли Threads даражасига тенгдир. Bluesky раҳбарияти учун эса бу рақамлар унчалик хавотирли эмас, чунки компания асосий эътиборни фақат битта илованинг муваффақиятига эмас, балки остидаги АТ Прото протоколини ривожлантиришга қаратган.
Келажакдаги режалар ва бошқа платформалар ҳолатиБугунги кунда АТ Прото протоколи асосида ишлаётган БлаккSky ва Эуроскй каби лойиҳалар ўсиб бормоқда, шунингдек, видео контентга ихтисослашган Skylight каби иловалар ҳам илк муваффақиятларга эришмоқда. Бундан ташқари, компания Аттие номли сунъий интеллектга асосланган тадқиқот воситасини тақдим этди ва ҳозирда махфийликни таъминлаш ҳамда шахсий маълумотларни қўллаб-қувватлаш устида ишламоқда. Бу эса келгусида оммавий майдонлардан кўра шахсий тармоқларга қизиқувчи янги турдаги фойдаланувчиларни жалб қилиши мумкин.
Ўхшаш рақамли таҳлил кўрсатишича, Bluesky фойдаланувчилари Х тармоғига қайтиб кетмаган. Аксинча, Х платформасининг мобил қурилмалардаги глобал ойлик фаол фойдаланувчилари июн ойида йиллик ҳисобда 3 фоизга камайган, кунлик фаол фойдаланувчилари эса июль ойида 7 фоизга пасайиб, 123,7 миллионни ташкил қилган. Шунга қарамай, Х жами 302 миллион ойлик фаол фойдаланувчиси ва ўсиб бораётган веб-ташрифлари билан йирик ижтимоий тармоқ бўлиб қолмоқда.
…