Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқда

·18·Техно
Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқда
Қисқача

Bluesky мобил иловасининг ойлик фаол фойдаланувчилари 2026-йил июн ойида 10,4 миллионни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 27,2 фоизга камайди. 2026-йилнинг иккинчи чорагида ойлик фаол фойдаланувчилар сони 10,7 миллионгача тушиб, 2024-йилнинг тўртинчи чорагидаги 22,1 миллионлик ўртача кўрсаткичдан қарийб 52 фоизга пасайди.

2024-йил ноябрь ойида АҚШдаги сайловлардан сўнг Elon Musk эгалик қилувчи Х платформасидан оммавий равишда ўтган фойдаланувчилар ҳисобига кескин машҳурликка эришган дегенцентралашган Bluesky ижтимоий тармоғи ҳозирги кунда ўз аудиториясини сақлаб қолишда қийинчиликларга дуч келмоқда. similarweb.com маълумотларига кўра, мазкур платформанинг мобил иловаси 2026-йил июн ойида бутун дунё бўйлаб 10,4 миллион ойлик фаол фойдаланувчини ташкил этган ва бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 27,2 фоизга камайганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шунингдек, мобил илованинг кунлик фаол фойдаланувчилар сони ҳам қисқаришда давом этиб, июль ойида ўтган йилга нисбатан 25,6 фоизга камайди ва тахминан 3 миллионни ташкил қилди. Ушбу пасайишлар тармоқда рўйхатдан ўтган аккаунтлар сони ошишда давом этаётганига қарамай, фойдаланувчиларнинг камроқ қисми иловадан доимий равишда фойдаланаётганини билдиради. Бу эса сайловдан кейинги норозиликлар сабабли Bluesky тармоғига қўшилганларнинг бир қисми узоқ муддатга қолмаганидан далолат беради.

Статистика ва асосий кўрсаткичлар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, энг муҳим жиҳат шундаки, Bluesky шунчаки сайловдан кейинги вақтинчалик шов-шувли ўсишни йўқотиб қўймади. Тармоқ иловаси ўзининг 2024-йил охиридаги энг юқори чўққисидан бери ойлик фаол фойдаланувчиларининг ярмидан кўпини бой берди. Хусусан, 2024-йилнинг тўртинчи чорагидаги ўртача кўрсаткич 22,1 миллионни ташкил этган бўлса, 2026-йилнинг иккинчи чорагида бу рақам 10,7 миллионгача тушиб кетди — бу қарийб 52 фоизлик пасайиш демакдир.

Шунга қарамай, Bluesky'да қолган фойдаланувчиларнинг содиқлиги юқорилигича қолмоқда. Кичикроқ ҳамжамият нисбатан фаол бўлиб, июн ойида кунлик фаол фойдаланувчиларнинг ойлик фойдаланувчиларга нисбати (стиклик кўрсаткичи) тахминан 29 фоизни ташкил этди ва бу Meta компаниясига қарашли Threads даражасига тенгдир. Bluesky раҳбарияти учун эса бу рақамлар унчалик хавотирли эмас, чунки компания асосий эътиборни фақат битта илованинг муваффақиятига эмас, балки остидаги АТ Прото протоколини ривожлантиришга қаратган.

Келажакдаги режалар ва бошқа платформалар ҳолати

Бугунги кунда АТ Прото протоколи асосида ишлаётган БлаккSky ва Эуроскй каби лойиҳалар ўсиб бормоқда, шунингдек, видео контентга ихтисослашган Skylight каби иловалар ҳам илк муваффақиятларга эришмоқда. Бундан ташқари, компания Аттие номли сунъий интеллектга асосланган тадқиқот воситасини тақдим этди ва ҳозирда махфийликни таъминлаш ҳамда шахсий маълумотларни қўллаб-қувватлаш устида ишламоқда. Бу эса келгусида оммавий майдонлардан кўра шахсий тармоқларга қизиқувчи янги турдаги фойдаланувчиларни жалб қилиши мумкин.

Ўхшаш рақамли таҳлил кўрсатишича, Bluesky фойдаланувчилари Х тармоғига қайтиб кетмаган. Аксинча, Х платформасининг мобил қурилмалардаги глобал ойлик фаол фойдаланувчилари июн ойида йиллик ҳисобда 3 фоизга камайган, кунлик фаол фойдаланувчилари эса июль ойида 7 фоизга пасайиб, 123,7 миллионни ташкил қилган. Шунга қарамай, Х жами 302 миллион ойлик фаол фойдаланувчиси ва ўсиб бораётган веб-ташрифлари билан йирик ижтимоий тармоқ бўлиб қолмоқда.

BlueskyАТ ПротоТехнологияИжтимоий тармоқСимиларвеб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиБугун, 23:27Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиСунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиБугун, 23:25Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиИгор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 23:20Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиЯндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиБугун, 22:53Скалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришдиСкалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришдиБугун, 22:52Google бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқдаGoogle бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди