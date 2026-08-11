Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?

·40·Ўзбекистон
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қисқача

2026 йилги Мустақиллик байрамида 5 кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган фуқаролар 29 августдан 1 сентябргача кетма-кет 4 кун дам олади. 31 август барча ходимлар учун қўшимча ишланмайдиган кун, 1 сентябр эса Мустақиллик куни сифатида белгиланган. 6 кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар учун 29 август қисқартирилган иш куни бўлиб, 30 август–1 сентябр кунлари дам олиш кунлари ҳисобланади. 2 сентябрдан одатий иш жараёни қайта бошланади.

Ўзбекистонликлар 2026 йилги Мустақиллик байрами муносабати билан кетма-кет бир неча кун дам олиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Президентнинг “2026 йилда расмий саналарни нишонлаш даврида қўшимча ишланмайдиган кунларни белгилаш ва дам олиш кунларини кўчириш тўғрисида”ги фармонида белгиланган.

Фармонга кўра, 5 кунлик иш ҳафтаси асосида меҳнат қиладиган ходимлар учун август ойининг охири ва сентябрь ойининг бошида кетма-кет 4 кун дам олиш куни белгиланган.

Жумладан:

  • 29 август, шанба — одатий дам олиш куни;

  • 30 август, якшанба — одатий дам олиш куни;

  • 31 август, душанба — барча ходимлар учун қўшимча ишланмайдиган кун;

  • 1 сентябрь, сешанба — Ўзбекистон Республикаси Мустақиллик куни, расмий байрам ва ишланмайдиган кун.

Шу тариқа, 5 кунлик иш тартибида ишлайдиган фуқаролар 29 августдан 1 сентябрга қадар 4 кун узлуксиз дам олади.

6 кунлик иш ҳафтасида дам олиш кунлари қандай бўлади?

6 кунлик иш тартибида меҳнат қиладиган ходимлар учун эса шанба иш куни ҳисоблангани сабабли дам олиш кунлари тартиби бироз фарқ қилади.

Уларга қуйидаги кунлар тегишли:

  • 29 август, шанба — байрам олдидан қисқартирилган иш куни;

  • 30 август, якшанба — одатий дам олиш куни;

  • 31 август, душанба — барча ходимлар учун белгиланган қўшимча дам олиш куни;

  • 1 сентябрь, сешанба — Мустақиллик куни ва расмий ишланмайдиган байрам куни.

2 сентябрь, чоршанба кунидан эса барча учун одатий иш жараёни қайта бошланади.

Шундай қилиб, 5 кунлик иш ҳафтасида — 4 кун, 6 кунлик иш тартибида эса 29 августдаги қисқартирилган иш кунини ҳисобга олган ҳолда 30 август–1 сентябрь кунлари дам олиш имконияти бўлади.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилдиБерлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилдиБугун, 05:56Марказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчиМарказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчиКеча, 18:4211-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошландиКеча, 18:29Тошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинТошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинКеча, 12:197,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқланди7,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқландиКеча, 09:18Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!Кеча, 09:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан