Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
2026 йилги Мустақиллик байрамида 5 кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган фуқаролар 29 августдан 1 сентябргача кетма-кет 4 кун дам олади. 31 август барча ходимлар учун қўшимча ишланмайдиган кун, 1 сентябр эса Мустақиллик куни сифатида белгиланган. 6 кунлик иш ҳафтасида ишлайдиганлар учун 29 август қисқартирилган иш куни бўлиб, 30 август–1 сентябр кунлари дам олиш кунлари ҳисобланади. 2 сентябрдан одатий иш жараёни қайта бошланади.
Ўзбекистонликлар 2026 йилги Мустақиллик байрами муносабати билан кетма-кет бир неча кун дам олиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Президентнинг “2026 йилда расмий саналарни нишонлаш даврида қўшимча ишланмайдиган кунларни белгилаш ва дам олиш кунларини кўчириш тўғрисида”ги фармонида белгиланган.
Фармонга кўра, 5 кунлик иш ҳафтаси асосида меҳнат қиладиган ходимлар учун август ойининг охири ва сентябрь ойининг бошида кетма-кет 4 кун дам олиш куни белгиланган.
Жумладан:
29 август, шанба — одатий дам олиш куни;
30 август, якшанба — одатий дам олиш куни;
31 август, душанба — барча ходимлар учун қўшимча ишланмайдиган кун;
1 сентябрь, сешанба — Ўзбекистон Республикаси Мустақиллик куни, расмий байрам ва ишланмайдиган кун.
Шу тариқа, 5 кунлик иш тартибида ишлайдиган фуқаролар 29 августдан 1 сентябрга қадар 4 кун узлуксиз дам олади.
6 кунлик иш ҳафтасида дам олиш кунлари қандай бўлади?
6 кунлик иш тартибида меҳнат қиладиган ходимлар учун эса шанба иш куни ҳисоблангани сабабли дам олиш кунлари тартиби бироз фарқ қилади.
Уларга қуйидаги кунлар тегишли:
29 август, шанба — байрам олдидан қисқартирилган иш куни;
30 август, якшанба — одатий дам олиш куни;
31 август, душанба — барча ходимлар учун белгиланган қўшимча дам олиш куни;
1 сентябрь, сешанба — Мустақиллик куни ва расмий ишланмайдиган байрам куни.
2 сентябрь, чоршанба кунидан эса барча учун одатий иш жараёни қайта бошланади.
Шундай қилиб, 5 кунлик иш ҳафтасида — 4 кун, 6 кунлик иш тартибида эса 29 августдаги қисқартирилган иш кунини ҳисобга олган ҳолда 30 август–1 сентябрь кунлари дам олиш имконияти бўлади.
…