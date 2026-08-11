Скалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришди

·15·Техно
Скалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришди
Қисқача

Европа Комиссияси қиймати 5,7 миллиард доллар ёки 5 миллиард евро бўлган Скалеуп Эуропе жамғармасини тўлиқ ишга туширди ва яқин ҳафталарда илк инвестициялар киритилади. Жамғарманинг биринчи битими қиймати 11 миллиард доллардан ошиқ баҳоланаётган Финландиянинг ICEЕ компанияси билан тузилди.

Европа Комиссияси томонидан қиймати 5,7 миллиард долларлик (5 миллиард евро) Скалеуп Эуропе жамғармаси тўлиқ ишга туширилгани ва яқин ҳафталарда илк инвестициялар киритилиши ҳақида эълон қилинди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус Европа Иттифоқидаги ўсиш босқичидаги стартопларни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг хорижга чиқиб кетишининг олдини олишга қаратилган муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жамғарманинг илк битими эълон қилинган куниёқ Финландиянинг сунъий йўлдош разведкаси билан шуғулланувчи ICEЕ компанияси билан тузилди. Ҳозирда қиймати 11 миллиард доллардан ошиқ баҳоланаётган ушбу стартоп Сериес Ф раундида Скалеуп Эуропе кўмагини олган илк компания бўлди. ICEЕ бош директори Рафал Модрзевски космик технологиялар ҳукуматлар учун муҳим инфратузилмага айланиб бораётганини таъкидлаб, ушбу фонд туфайли компаниялар глобал миқёсда рақобатлашиш учун Европани тарк этишга мажбур бўлмаслигини қайд этди.

Европанинг технологик суверенлигини сақлаш йўлидаги қадам

Европанинг иқтисодий ва технологик мустақиллигини мустаҳкамлаш фонднинг асосий мақсадларидан биридир. Минтақа иқтидорли ёшлар ва дастлабки босқичдаги муваффақиятли технологик компанияларни яратишда қийналмаса-да, уларни глобал етакчига айлантириш учун зарур бўлган сўнгги босқич молиялаштириш кўпинча чет элда қидирилишига тўғри келади. Шу сабабли Европа Комиссияси мазкур бўшлиқни тўлдириш мақсадида ушбу йирик давлат-хусусий шериклик жамғармасини тузди.

Анъанавий Европа институтлари бошқарувидаги дастурлардан фарқли ўлароқ, Скалеуп Эуропе хусусий инвесторлар томонидан қўллаб-қувватланади ва очиқ танлов асосида танлаб олинган Шриведман активларни бошқариш компанияси ЭҚТ томонидан бошқарилади. Ушбу мақом учун Эуразео, Нортзоне, Витрувиан Партнерс ва Атомико каби етакчи инвестиция фирмалари ҳам даъвогарлик қилган эди.

Келгусидаги йўналишлар ва молиялаштириш ҳажми

ЭҚТ бош директори Пер Франзен ушбу ташаббус Европа учун тарихий аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, асосий вазифа илк босқичдаги муваффақиятли бизнесларни Европа илдизларини сақлаб қолган ҳолда глобал миқёсдаги етакчиларга айлантиришдан иборат. Комиссия фонд бошқарувчисига қуйидаги стратегик йўналишларда инвестиция киритиш учун кенг ваколатлар берган:

  • Чуқур технологиялар (Деэп теч)
  • Ҳаёт ҳақидаги фанлар ва биотехнологиялар
  • Тоза технологиялар ва энергия
  • Илғор ишлаб чиқариш, робототехника ва яримўтказгичлар
  • Рақамли технологиялар ҳамда космик саноат
Ҳозирги кунда Скалеуп Эуропе қанча маблағ тўплагани аниқ эмас, бироқ унинг дастлабки ёпилиши Европа Комиссиясининг 1 миллиард евролик (тахминан 1,15 миллиард доллар) сармояси ҳамда бутун Европадан жалб этилган институционал ҳаммуассислар кўмагида амалга оширилди. 300 миллион доллардан ортиқ бошқарувдаги активларга эга ЭҚТ ўз капиталининг салмоқли қисмини киритган ҳолда фондни ўзининг якуний молиялаштириш мақсадларига етаклашда давом этади.

Скалеуп ЭуропеICEЕТехнологияларИнвестицияЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиБугун, 23:27Сунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиСунъий интеллект монополиясига қарши: Mark Zuckerberg манифестиБугун, 23:25Игор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиИгор Бабусчкин сунъий интеллект стартапи 1,1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 23:20Дегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаДегенцентралашган Bluesky тармоғи фаоллиги пасаймоқдаБугун, 22:54Яндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиЯндексдан янги технология: браузерлар учун Сплитвю белгисиБугун, 22:53Google бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқдаGoogle бош саҳифасида янги сунъий интеллект воситаларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди