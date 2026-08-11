Скалеуп Эуропе фонди Европанинг технологик суверенлигини таъминлашга киришди
Европа Комиссияси қиймати 5,7 миллиард доллар ёки 5 миллиард евро бўлган Скалеуп Эуропе жамғармасини тўлиқ ишга туширди ва яқин ҳафталарда илк инвестициялар киритилади. Жамғарманинг биринчи битими қиймати 11 миллиард доллардан ошиқ баҳоланаётган Финландиянинг ICEЕ компанияси билан тузилди.
Европа Комиссияси томонидан қиймати 5,7 миллиард долларлик (5 миллиард евро) Скалеуп Эуропе жамғармаси тўлиқ ишга туширилгани ва яқин ҳафталарда илк инвестициялар киритилиши ҳақида эълон қилинди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус Европа Иттифоқидаги ўсиш босқичидаги стартопларни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг хорижга чиқиб кетишининг олдини олишга қаратилган муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жамғарманинг илк битими эълон қилинган куниёқ Финландиянинг сунъий йўлдош разведкаси билан шуғулланувчи ICEЕ компанияси билан тузилди. Ҳозирда қиймати 11 миллиард доллардан ошиқ баҳоланаётган ушбу стартоп Сериес Ф раундида Скалеуп Эуропе кўмагини олган илк компания бўлди. ICEЕ бош директори Рафал Модрзевски космик технологиялар ҳукуматлар учун муҳим инфратузилмага айланиб бораётганини таъкидлаб, ушбу фонд туфайли компаниялар глобал миқёсда рақобатлашиш учун Европани тарк этишга мажбур бўлмаслигини қайд этди.
Европанинг технологик суверенлигини сақлаш йўлидаги қадамЕвропанинг иқтисодий ва технологик мустақиллигини мустаҳкамлаш фонднинг асосий мақсадларидан биридир. Минтақа иқтидорли ёшлар ва дастлабки босқичдаги муваффақиятли технологик компанияларни яратишда қийналмаса-да, уларни глобал етакчига айлантириш учун зарур бўлган сўнгги босқич молиялаштириш кўпинча чет элда қидирилишига тўғри келади. Шу сабабли Европа Комиссияси мазкур бўшлиқни тўлдириш мақсадида ушбу йирик давлат-хусусий шериклик жамғармасини тузди.
Анъанавий Европа институтлари бошқарувидаги дастурлардан фарқли ўлароқ, Скалеуп Эуропе хусусий инвесторлар томонидан қўллаб-қувватланади ва очиқ танлов асосида танлаб олинган Шриведман активларни бошқариш компанияси ЭҚТ томонидан бошқарилади. Ушбу мақом учун Эуразео, Нортзоне, Витрувиан Партнерс ва Атомико каби етакчи инвестиция фирмалари ҳам даъвогарлик қилган эди.
Келгусидаги йўналишлар ва молиялаштириш ҳажмиЭҚТ бош директори Пер Франзен ушбу ташаббус Европа учун тарихий аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, асосий вазифа илк босқичдаги муваффақиятли бизнесларни Европа илдизларини сақлаб қолган ҳолда глобал миқёсдаги етакчиларга айлантиришдан иборат. Комиссия фонд бошқарувчисига қуйидаги стратегик йўналишларда инвестиция киритиш учун кенг ваколатлар берган:
- Чуқур технологиялар (Деэп теч)
- Ҳаёт ҳақидаги фанлар ва биотехнологиялар
- Тоза технологиялар ва энергия
- Илғор ишлаб чиқариш, робототехника ва яримўтказгичлар
- Рақамли технологиялар ҳамда космик саноат
…