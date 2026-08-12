Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этди

·39·Дунё
Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этди
Қисқача

Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгашининг собиқ бош вазири Чжу Жунсзи 12 август куни Пекинда хасталик оқибатида 98 ёшида вафот этди. У Пекин вақти билан соат 11:06 да ҳаётдан кўз юмган, бироқ касаллиги ҳақида қўшимча маълумот берилмаган. Чжу Жунсзи 1998–2003 йилларда ХХР Давлат кенгашига бошчилик қилган. У Хитойдаги солиқ, молия ва иқтисодий ислоҳотлар, шунингдек, мамлакатнинг ЖСТга қўшилиши жараёнида муҳим рол ўйнаган.

Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгашининг собиқ бош вазири Чжу Жунцзи 12 август куни Пекинда хасталик оқибатида 98 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Хитой Марказий телевидениеси хабар берди.

Маълум қилинишича, Чжу Жунцзи Пекин вақти билан соат 11:06 да ҳаётдан кўз юмган. Унинг қайси касалликдан вафот этгани ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.

Чжу Жунцзи 1998–2003 йилларда ХХР Давлат кенгашига бошчилик қилган. Бунга қадар у бош вазир ўринбосари, Хитой Халқ банки раҳбари, Шанхай шаҳар ҳокими ҳамда Хитой Коммунистик партияси Шанхай шаҳар қўмитаси котиби каби муҳим лавозимларда фаолият юритган.

У мамлакат раҳбариятида бўлган даврда Хитойда кенг кўламли солиқ, молия ва иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилди. Чжу Жунцзи мамлакат иқтисодиёти ва молия тизимини бошқаришда муҳим роль ўйнаган сиёсатчилардан бири сифатида танилган.

Сиёсатчи Хитойнинг жаҳон иқтисодиётидаги мавқеи мустаҳкамланишида ҳам катта ҳисса қўшган. У “Хитой иқтисодий мўъжизаси”нинг асосий меъморларидан бири ҳамда мамлакатнинг Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) қўшилиши жараёнида муҳим роль ўйнаган раҳбар сифатида тарихда қолди.

Чжу Жунцзи Хитой сиёсий иерархиясида энг нуфузли ва қудратли раҳбарлардан бири бўлган. Унинг фаолияти мамлакат иқтисодиёти, молия тизими ва ислоҳотларининг муҳим босқичи билан боғлиқ бўлиб, Хитойнинг кейинги иқтисодий тараққиётига ҳам сезиларли таъсир кўрсатган.

Чжу ЖунцзиХитойПекинШанхайЖаҳон савдо ташкилоти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиХитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиБугун, 18:47Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиЭрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиБугун, 18:42Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиБугун, 16:39Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиКолумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиБугун, 16:3297 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилдиБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди