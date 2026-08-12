Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этди
Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгашининг собиқ бош вазири Чжу Жунсзи 12 август куни Пекинда хасталик оқибатида 98 ёшида вафот этди. У Пекин вақти билан соат 11:06 да ҳаётдан кўз юмган, бироқ касаллиги ҳақида қўшимча маълумот берилмаган. Чжу Жунсзи 1998–2003 йилларда ХХР Давлат кенгашига бошчилик қилган. У Хитойдаги солиқ, молия ва иқтисодий ислоҳотлар, шунингдек, мамлакатнинг ЖСТга қўшилиши жараёнида муҳим рол ўйнаган.
Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгашининг собиқ бош вазири Чжу Жунцзи 12 август куни Пекинда хасталик оқибатида 98 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Хитой Марказий телевидениеси хабар берди.
Маълум қилинишича, Чжу Жунцзи Пекин вақти билан соат 11:06 да ҳаётдан кўз юмган. Унинг қайси касалликдан вафот этгани ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.
Чжу Жунцзи 1998–2003 йилларда ХХР Давлат кенгашига бошчилик қилган. Бунга қадар у бош вазир ўринбосари, Хитой Халқ банки раҳбари, Шанхай шаҳар ҳокими ҳамда Хитой Коммунистик партияси Шанхай шаҳар қўмитаси котиби каби муҳим лавозимларда фаолият юритган.
У мамлакат раҳбариятида бўлган даврда Хитойда кенг кўламли солиқ, молия ва иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилди. Чжу Жунцзи мамлакат иқтисодиёти ва молия тизимини бошқаришда муҳим роль ўйнаган сиёсатчилардан бири сифатида танилган.
Сиёсатчи Хитойнинг жаҳон иқтисодиётидаги мавқеи мустаҳкамланишида ҳам катта ҳисса қўшган. У “Хитой иқтисодий мўъжизаси”нинг асосий меъморларидан бири ҳамда мамлакатнинг Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) қўшилиши жараёнида муҳим роль ўйнаган раҳбар сифатида тарихда қолди.
Чжу Жунцзи Хитой сиёсий иерархиясида энг нуфузли ва қудратли раҳбарлардан бири бўлган. Унинг фаолияти мамлакат иқтисодиёти, молия тизими ва ислоҳотларининг муҳим босқичи билан боғлиқ бўлиб, Хитойнинг кейинги иқтисодий тараққиётига ҳам сезиларли таъсир кўрсатган.
…