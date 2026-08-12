Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солди
Ижтимоий тармоқларда ичимлик солинган идиш ичида тирик қурбақа акс этган видео кенг тарқалди. Ғалати ҳолат фойдаланувчилар орасида санитария талаблари ва ҳайвонга муносабат юзасидан қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеонинг аниқ қаерда олингани ҳамда ундаги воқеа ҳақиқий ёки саҳналаштирилгани мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган. Шу боис Хитойда тирик қурбақали ичимлик оммалашгани ҳақида хулоса қилишга ҳозирча эрта.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган ғалати видео интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Кадрларда ичимлик солинган идиш ичида тирик қурбақа борлиги акс этган.
Ушбу ғайриоддий ҳолат кўплаб фойдаланувчиларни ҳайратга солиб, ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Айримлар бундай ичимликнинг санитария талабларига қанчалик жавоб бериши ва ҳайвонга муносабат масаласини кўтарган.
Шу билан бирга, видеонинг аниқ қаерда тасвирга олингани, ундаги ҳолат ҳақиқий воқеами ёки махсус саҳналаштирилганми — ҳозирча мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.
Шу сабабли мазкур видеодан келиб чиқиб, Хитойда тирик қурбақа солинган ичимлик оммавий урфга айланди, деган хулосага келишга ҳозирча эрта.
Айни пайтда роликнинг ижтимоий тармоқларда тез тарқалаётгани одамларнинг ушбу ғалати ҳолатга бўлган қизиқиши юқори эканини кўрсатмоқда.
…