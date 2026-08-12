Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солди

·30·Дунё
Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солди
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда ичимлик солинган идиш ичида тирик қурбақа акс этган видео кенг тарқалди. Ғалати ҳолат фойдаланувчилар орасида санитария талаблари ва ҳайвонга муносабат юзасидан қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеонинг аниқ қаерда олингани ҳамда ундаги воқеа ҳақиқий ёки саҳналаштирилгани мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган. Шу боис Хитойда тирик қурбақали ичимлик оммалашгани ҳақида хулоса қилишга ҳозирча эрта.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган ғалати видео интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Кадрларда ичимлик солинган идиш ичида тирик қурбақа борлиги акс этган.

Ушбу ғайриоддий ҳолат кўплаб фойдаланувчиларни ҳайратга солиб, ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Айримлар бундай ичимликнинг санитария талабларига қанчалик жавоб бериши ва ҳайвонга муносабат масаласини кўтарган.

Шу билан бирга, видеонинг аниқ қаерда тасвирга олингани, ундаги ҳолат ҳақиқий воқеами ёки махсус саҳналаштирилганми — ҳозирча мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.

Шу сабабли мазкур видеодан келиб чиқиб, Хитойда тирик қурбақа солинган ичимлик оммавий урфга айланди, деган хулосага келишга ҳозирча эрта.

Айни пайтда роликнинг ижтимоий тармоқларда тез тарқалаётгани одамларнинг ушбу ғалати ҳолатга бўлган қизиқиши юқори эканини кўрсатмоқда.

Хитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиЭрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиБугун, 18:42Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиБугун, 16:39Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиКолумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиБугун, 16:3297 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилдиБугун, 16:25Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди