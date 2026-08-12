ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этди
ДапуСтор компанияси ФМС 2026 саммитида ҳажми 512 TB бўлган R6060 SSD қурилмасини тақдим этди. Қурилма маълумотлар марказлари ва катта хотира талаб қилувчи корпоратив тизимлар учун мўлжалланган бўлиб, PCIe Gen5 интерфейси ҳамда NVMe 2.0 протоколи асосида ишлайди. ЭДСФФ E2 шакл-факторидаги SSD ўлчамлари 200 × 76 × 9,5 миллиметр бўлиб, DP800 контроллери ва 3D эҚЛК NAND хотирасига таянади.
Маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш технологиялари бозорида муҳим ютуқ қайд этилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, ДапуСтор компанияси август ойининг бошида бўлиб ўтган ФМС 2026 саммитида ҳажми 512 терабайтга тенг бўлган инновацион R6060 қаттиқ дискини (SSD) омма эътиборига ҳавола қилди. Ушбу улкан кўрсаткичли қурилма замонавий маълумотлар марказлари ҳамда улкан хотира майдонини талаб қилувчи корпоратив тизимлар учун мўлжалланган бўлиб, соҳада янги стандартларни белгилаб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод қурилмаси энг сўнгги замонавий интерфейслар ва протоколларни қўллаб-қувватлайди. Хабарларга кўра, ДапуСтор R6060 модели PCIe Gen5 интерфейси ва NVMe 2.0 протоколи асосида ишлайди. Бу эса маълумотларни узатиш тезлиги ва тизим самарадорлигини кескин ошириб, энг оғир юкламалар остида ҳам барқарор ишлашни таъминлайди.
Техник тузилиши ва ихчам шаклиТашқи кўриниши ва дизайни жиҳатидан мазкур SSD ЭДСФФ E2 шакл-факторида бажарилган бўлиб, унинг ўлчамлари 200 × 76 × 9,5 миллиметрни ташкил этади. Шунчалик кичик корпусга 512 TB маълумотни сиғдириш муҳандислар учун жиддий вазифа бўлган. Қурилма конструкцияси ичида NAND-флеш-хотира учун 64 ва ундан ортиқ майдончаларни жойлаштириш имконини берди, бу эса компонентлар зичлигини мисли кўрилмаган даражага кўтаради.
Қурилманинг аппарат қисми ҳам ўта пухта ўйланган. R6060 модели асоси Дпко Микроэлектроникс томонидан махсус ишлаб чиқилган DP800 PCIe Gen5 контроллери ҳамда 3D эҚЛК NAND хотира турларига таянади. Ушбу илғор технологиялар юқори унумдорлик билан бир қаторда хотиранинг узоқ муддат хизмат қилишини кафолатлайди.
Илғор технологиялар ва келажак истиқболлариМутахассисларнинг таъкидлашича, янги SSD хотирани бошқаришда замонавий ёндашувлардан фойдаланади. Жумладан, қурилма ФДП (Флехибле Дата Плацемент) технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу функция маълумотларни дискда жойлаштириш жараёнини оптималлаштириб, хотиранинг эскиришини камайтиради ва умумий самарадорликни янада оширади.
Эслатиб ўтамиз, ДапуСтор компанияси бунгача ҳам юқори сиғимли қурилмалари билан танилган эди. Бироқ 512 TB ҳажмли версия тақдим этилгунга қадар R6060 моделининг бошқа шакл-факторлардаги максимал сиғими 256 терабайт билан чекланган эди. Икки баравар оширилган бу ҳажм келгусида йирик корпорациялар учун сервер харажатларини сезиларли даражада оптималлаштириш имконини беради.
…