ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этди

·27·Техно
ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этди
Қисқача

ДапуСтор компанияси ФМС 2026 саммитида ҳажми 512 TB бўлган R6060 SSD қурилмасини тақдим этди. Қурилма маълумотлар марказлари ва катта хотира талаб қилувчи корпоратив тизимлар учун мўлжалланган бўлиб, PCIe Gen5 интерфейси ҳамда NVMe 2.0 протоколи асосида ишлайди. ЭДСФФ E2 шакл-факторидаги SSD ўлчамлари 200 × 76 × 9,5 миллиметр бўлиб, DP800 контроллери ва 3D эҚЛК NAND хотирасига таянади.

Маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш технологиялари бозорида муҳим ютуқ қайд этилди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, ДапуСтор компанияси август ойининг бошида бўлиб ўтган ФМС 2026 саммитида ҳажми 512 терабайтга тенг бўлган инновацион R6060 қаттиқ дискини (SSD) омма эътиборига ҳавола қилди. Ушбу улкан кўрсаткичли қурилма замонавий маълумотлар марказлари ҳамда улкан хотира майдонини талаб қилувчи корпоратив тизимлар учун мўлжалланган бўлиб, соҳада янги стандартларни белгилаб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод қурилмаси энг сўнгги замонавий интерфейслар ва протоколларни қўллаб-қувватлайди. Хабарларга кўра, ДапуСтор R6060 модели PCIe Gen5 интерфейси ва NVMe 2.0 протоколи асосида ишлайди. Бу эса маълумотларни узатиш тезлиги ва тизим самарадорлигини кескин ошириб, энг оғир юкламалар остида ҳам барқарор ишлашни таъминлайди.

Техник тузилиши ва ихчам шакли

Ташқи кўриниши ва дизайни жиҳатидан мазкур SSD ЭДСФФ E2 шакл-факторида бажарилган бўлиб, унинг ўлчамлари 200 × 76 × 9,5 миллиметрни ташкил этади. Шунчалик кичик корпусга 512 TB маълумотни сиғдириш муҳандислар учун жиддий вазифа бўлган. Қурилма конструкцияси ичида NAND-флеш-хотира учун 64 ва ундан ортиқ майдончаларни жойлаштириш имконини берди, бу эса компонентлар зичлигини мисли кўрилмаган даражага кўтаради.

Қурилманинг аппарат қисми ҳам ўта пухта ўйланган. R6060 модели асоси Дпко Микроэлектроникс томонидан махсус ишлаб чиқилган DP800 PCIe Gen5 контроллери ҳамда 3D эҚЛК NAND хотира турларига таянади. Ушбу илғор технологиялар юқори унумдорлик билан бир қаторда хотиранинг узоқ муддат хизмат қилишини кафолатлайди.

Илғор технологиялар ва келажак истиқболлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги SSD хотирани бошқаришда замонавий ёндашувлардан фойдаланади. Жумладан, қурилма ФДП (Флехибле Дата Плацемент) технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу функция маълумотларни дискда жойлаштириш жараёнини оптималлаштириб, хотиранинг эскиришини камайтиради ва умумий самарадорликни янада оширади.

Эслатиб ўтамиз, ДапуСтор компанияси бунгача ҳам юқори сиғимли қурилмалари билан танилган эди. Бироқ 512 TB ҳажмли версия тақдим этилгунга қадар R6060 моделининг бошқа шакл-факторлардаги максимал сиғими 256 терабайт билан чекланган эди. Икки баравар оширилган бу ҳажм келгусида йирик корпорациялар учун сервер харажатларини сезиларли даражада оптималлаштириш имконини беради.

ДапуСторSSDPCIe Gen5ТехнологияларХотира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаСунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаКеча, 23:26Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаСунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқдаКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди