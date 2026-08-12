Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқда

·28·Техно
Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқда
Қисқача

Лас-Вегасда ўтказилган Ai4 конференсиясида Джеффрей Ҳинтон, Феи-Феи Ли ва Андрев Нг очиқ сунъий интеллект моделларини қўллаб-қувватлаб, технология ривожини бир нечта йирик компаниялар монополиясидан сақлаш зарурлигини таъкидлади. Андрев Нг йирик корпорациялар сунъий интеллектга киришни чекласа, инновациялар секинлашиши ва рақобат йўқолиши мумкинлигидан огоҳлантириб, кўплаб провайдерлар ўртасида очиқ рақобат муҳитини яратишга чақирди.

Лас-Вегасда бўлиб ўтган Ai4 конференциясида сунъий интеллект соҳасининг етакчи мутахассислари, жумладан, Нобел мукофоти совриндори Джеффрей Ҳинтон, Ворлд Лабс бош директори Феи-Феи Ли ҳамда Коурсера асосчиларидан бири Андрев Нг сунъий интеллект моделларини очиқ сақлаш масаласини муҳокама қилишди. Замонавий технологиялар саноатида очиқ манбали ва очиқ вазнли моделлар бўйича хавотирлар ортиб бораётган бир пайтда, ушбу тадқиқотчилар технология тараққиётини бир нечта йирик компаниялар монополиясидан сақлаб қолиш муҳимлигини таъкидладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда очиқ вазнли моделлар эркин тарқатилиши ва улардан фойдаланишни назорат қилиш қийинлиги сабабли йирик лабораториялар томонидан хавфли деб қаралмоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, Лас-Вегасдаги анжуманда сўзга чиққан учала мутахассис очиқ сунъий интеллект тарафдори эканини қатъий билдирди. Улар технология ривожини чеклайдиган ягона дарвозабонлар пайдо бўлишининг олдини олиш зарурлигини қайд этишди.

Монополия хавфи ва рақобат муҳити

Андрев Нг ўз чиқишида Apple ва Google компаниялари мобил операцион тизимларни назорат қилгани каби ҳолат сунъий интеллект бозорида ҳам такрорланишидан хавотир билдирди. Унга кўра, агар бир нечта йирик корпорация технологияга киришни чекласа, бу инновацияларнинг секинлашишига ва рақобатнинг йўқолишига олиб келади.

Нгнинг фикрича, энг яхши ечим – бу очиқликни тарғиб қилиш ва кўплаб провайдерлар ўртасида рақобат муҳитини яратишдир. "Сунъий интеллект – бу ажойиб технология ва мен унинг ҳар бир инсонда бўлишини хоҳлайман", дея таъкидлади у. Бироқ йирик компаниялар ўзларининг рақобатдаги устунлигини сақлаб қолиш учун саноатни бошқарувчи қоидаларга таъсир ўтказишга интилмоқда.

Очиқ код ва очиқ вазнлар фарқи

Джеффрей Ҳинтон эса анъанавий очиқ кодли дастурий таъминот билан сунъий интеллектнинг очиқ вазнли моделлари ўртасида муҳим фарқ борлигини тушунтирди. Очиқ кодли дастурларда хатоларни топиш осон бўлса, очиқ вазнли моделларда тайёр сунъий интеллектнинг параметрларини жамоатчиликка тақдим этиш катта масъулиятни талаб қилади.

Ҳинтон илгари очиқ вазнларга қарши бўлганини, чунки бу киберҳужумлар каби салбий мақсадларда фойдаланишни осонлаштириши мумкинлигини тан олди. Шунга қарамай, у бу жанг аллақачон бой берилганини, очиқ вазнли моделлар индустриянинг доимий қисмига айланганини ва ўқитиш харажатлари билан боғлиқ тўсиқлар йўқолганини таъкидлади.

Хавфларга қарамай, Ҳинтон сунъий интеллектнинг ривожланиши умумий маънода фойдали эканига ишонади. Унинг фикрича, технология маҳсулдорликни оширади, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимларини яхшилайди. Сунъий интеллектнинг келажагидан хавотир билдиришни қўрқоқлик деб атамаслик кераклигини, бироқ тараққиётни бутунлай тўхтатиб қўйиш ҳам нотўғри эканини қайд этди.

Суний интеллектДжеффрей ҲинтонАндрев НгФеи-Феи ЛиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаСунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаКеча, 23:26ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди