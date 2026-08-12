Сунъий интеллект хавфсизлиги: мутахассислар очиқ кодли моделларни ёқламоқда
Лас-Вегасда ўтказилган Ai4 конференсиясида Джеффрей Ҳинтон, Феи-Феи Ли ва Андрев Нг очиқ сунъий интеллект моделларини қўллаб-қувватлаб, технология ривожини бир нечта йирик компаниялар монополиясидан сақлаш зарурлигини таъкидлади. Андрев Нг йирик корпорациялар сунъий интеллектга киришни чекласа, инновациялар секинлашиши ва рақобат йўқолиши мумкинлигидан огоҳлантириб, кўплаб провайдерлар ўртасида очиқ рақобат муҳитини яратишга чақирди.
Лас-Вегасда бўлиб ўтган Ai4 конференциясида сунъий интеллект соҳасининг етакчи мутахассислари, жумладан, Нобел мукофоти совриндори Джеффрей Ҳинтон, Ворлд Лабс бош директори Феи-Феи Ли ҳамда Коурсера асосчиларидан бири Андрев Нг сунъий интеллект моделларини очиқ сақлаш масаласини муҳокама қилишди. Замонавий технологиялар саноатида очиқ манбали ва очиқ вазнли моделлар бўйича хавотирлар ортиб бораётган бир пайтда, ушбу тадқиқотчилар технология тараққиётини бир нечта йирик компаниялар монополиясидан сақлаб қолиш муҳимлигини таъкидладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда очиқ вазнли моделлар эркин тарқатилиши ва улардан фойдаланишни назорат қилиш қийинлиги сабабли йирик лабораториялар томонидан хавфли деб қаралмоқда. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, Лас-Вегасдаги анжуманда сўзга чиққан учала мутахассис очиқ сунъий интеллект тарафдори эканини қатъий билдирди. Улар технология ривожини чеклайдиган ягона дарвозабонлар пайдо бўлишининг олдини олиш зарурлигини қайд этишди.
Монополия хавфи ва рақобат муҳитиАндрев Нг ўз чиқишида Apple ва Google компаниялари мобил операцион тизимларни назорат қилгани каби ҳолат сунъий интеллект бозорида ҳам такрорланишидан хавотир билдирди. Унга кўра, агар бир нечта йирик корпорация технологияга киришни чекласа, бу инновацияларнинг секинлашишига ва рақобатнинг йўқолишига олиб келади.
Нгнинг фикрича, энг яхши ечим – бу очиқликни тарғиб қилиш ва кўплаб провайдерлар ўртасида рақобат муҳитини яратишдир. "Сунъий интеллект – бу ажойиб технология ва мен унинг ҳар бир инсонда бўлишини хоҳлайман", дея таъкидлади у. Бироқ йирик компаниялар ўзларининг рақобатдаги устунлигини сақлаб қолиш учун саноатни бошқарувчи қоидаларга таъсир ўтказишга интилмоқда.
Очиқ код ва очиқ вазнлар фарқиДжеффрей Ҳинтон эса анъанавий очиқ кодли дастурий таъминот билан сунъий интеллектнинг очиқ вазнли моделлари ўртасида муҳим фарқ борлигини тушунтирди. Очиқ кодли дастурларда хатоларни топиш осон бўлса, очиқ вазнли моделларда тайёр сунъий интеллектнинг параметрларини жамоатчиликка тақдим этиш катта масъулиятни талаб қилади.
Ҳинтон илгари очиқ вазнларга қарши бўлганини, чунки бу киберҳужумлар каби салбий мақсадларда фойдаланишни осонлаштириши мумкинлигини тан олди. Шунга қарамай, у бу жанг аллақачон бой берилганини, очиқ вазнли моделлар индустриянинг доимий қисмига айланганини ва ўқитиш харажатлари билан боғлиқ тўсиқлар йўқолганини таъкидлади.
Хавфларга қарамай, Ҳинтон сунъий интеллектнинг ривожланиши умумий маънода фойдали эканига ишонади. Унинг фикрича, технология маҳсулдорликни оширади, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимларини яхшилайди. Сунъий интеллектнинг келажагидан хавотир билдиришни қўрқоқлик деб атамаслик кераклигини, бироқ тараққиётни бутунлай тўхтатиб қўйиш ҳам нотўғри эканини қайд этди.
…