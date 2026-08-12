Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошлади

·0·Техно
Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошлади

Машҳур халқаро риде-шаринг гигантининг логистика бўйича шўъба корхонаси ҳисобланган Uber Фреигҳт кибержиноятчилар нишонига айланди. Маълум бўлишича, таниқли хакерлик гуруҳи ушбу транспорт-логистика компаниясининг тармоқларига ноқонуний кириб, маълумотларни ўғирлагани ҳақида даъво билан чиққан. Ҳозирда мазкур ҳолат жиддий равишда ўрганилмоқда ва компания мутахассислари вазиятни назорат остига олишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Reuters агентлигининг хабар беришича, Uber Фреигҳт расмий вакили киберҳодиса компаниянинг кундалик бизнес жараёнларига салбий таъсир кўрсатмагани ҳамда барча тизимлар одатдаги режимда ишлаётганини маълум қилган. Шунга қарамай, мазкур ҳолат сўнгги ҳафталарда транспорт корхоналари, йирик молия тузилмалари ва хусусий инвестиция фондларига қарши қаратилган киберҳужумлар тўлқинининг мантиқий давоми бўлди.

Ҳелих гуруҳининг навбатдаги қурбони

TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу киберҳужум ортида фаолияти билан танилган Ҳелих хакерлик гуруҳи турибди. Ушбу жиноий гуруҳ одатда қурбонларининг булутли муҳитларидан улкан ҳажҳдаги маълумотларни ўғирлаб, агар тўлов қилинмаса, уларни оммага эълон қилиш билан таҳдид қилиши орқали танилган. Хакерлар ўзларининг маълумотлар сизиб чиққан махсус сайтида Uber Фреигҳтга тегишли электрон почта қутилари, булутли хотира дисклари, кредиторлик қарзлари ва диспетчерлик ҳужжатлари қўлга киритилганини даъво қилишмоқда.

Нашр журналистлари кўздан кечирган баъзи файллар Uber Фреигҳт ва унинг мижозлари ўртасидаги ўрта июн ойига тааллуқли экани тахмин қилинаётган ёзишмаларни ўз ичига олгани аниқланган. Бироқ мутахассислар тақдим этилган ҳужжатларнинг ҳақиқийлигини дарҳол тасдиқлай олишмаган. Компания ҳозирча хакерлардан бирон-бир хат олгани ёки товон пули тўлагани ҳақида расмий маълумот бермади.

Google таҳлиллари ва хакерларнинг усуллари

Google хавфсизлик бўйича мутахассисларининг хабар беришича, Ҳелих гуруҳи улар томонидан UNC6671 номи остида кузатиб борилаётган кенгроқ хакерлик киберколллективининг бир қисмидир. Мазкур жиноий гуруҳ асосан ижтимоий муҳандислик тактикаларига, жумладан, овозли фишинг (вишинг) усулига таянади. Бунда жиноятчилар IT ёрдам хизматларига қўнғироқ қилиб, ходимларнинг паролларини тиклашни талаб қилишади.

Киберхавфсизлик тадқиқотчилари оддий ва қўпол кўринган бу каби ҳужумлар инсон омилини алдашда ўта самарали эканини узоқ вақтдан бери огоҳлантириб келишади. Google ўзининг расмий блогида гуруҳнинг биткоин ҳамёнларини таҳлил қилгани, унга кўра жорий йилнинг январидан май ойигача бўлган даврда товон пули сифатида камида 10,6 миллион доллар келиб тушганини маълум қилган.

Uber ФреигҳтКиберҳужумТехнологияларХавфсизликGoogle
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариiQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариБугун, 22:26Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиLovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:20Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиАутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиБугун, 21:55Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиКуктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиБугун, 21:54Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаСунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаБугун, 21:52Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиФорм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди