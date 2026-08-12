Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошлади
Машҳур халқаро риде-шаринг гигантининг логистика бўйича шўъба корхонаси ҳисобланган Uber Фреигҳт кибержиноятчилар нишонига айланди. Маълум бўлишича, таниқли хакерлик гуруҳи ушбу транспорт-логистика компаниясининг тармоқларига ноқонуний кириб, маълумотларни ўғирлагани ҳақида даъво билан чиққан. Ҳозирда мазкур ҳолат жиддий равишда ўрганилмоқда ва компания мутахассислари вазиятни назорат остига олишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Reuters агентлигининг хабар беришича, Uber Фреигҳт расмий вакили киберҳодиса компаниянинг кундалик бизнес жараёнларига салбий таъсир кўрсатмагани ҳамда барча тизимлар одатдаги режимда ишлаётганини маълум қилган. Шунга қарамай, мазкур ҳолат сўнгги ҳафталарда транспорт корхоналари, йирик молия тузилмалари ва хусусий инвестиция фондларига қарши қаратилган киберҳужумлар тўлқинининг мантиқий давоми бўлди.
Ҳелих гуруҳининг навбатдаги қурбониTechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу киберҳужум ортида фаолияти билан танилган Ҳелих хакерлик гуруҳи турибди. Ушбу жиноий гуруҳ одатда қурбонларининг булутли муҳитларидан улкан ҳажҳдаги маълумотларни ўғирлаб, агар тўлов қилинмаса, уларни оммага эълон қилиш билан таҳдид қилиши орқали танилган. Хакерлар ўзларининг маълумотлар сизиб чиққан махсус сайтида Uber Фреигҳтга тегишли электрон почта қутилари, булутли хотира дисклари, кредиторлик қарзлари ва диспетчерлик ҳужжатлари қўлга киритилганини даъво қилишмоқда.
Нашр журналистлари кўздан кечирган баъзи файллар Uber Фреигҳт ва унинг мижозлари ўртасидаги ўрта июн ойига тааллуқли экани тахмин қилинаётган ёзишмаларни ўз ичига олгани аниқланган. Бироқ мутахассислар тақдим этилган ҳужжатларнинг ҳақиқийлигини дарҳол тасдиқлай олишмаган. Компания ҳозирча хакерлардан бирон-бир хат олгани ёки товон пули тўлагани ҳақида расмий маълумот бермади.
Google таҳлиллари ва хакерларнинг усуллариGoogle хавфсизлик бўйича мутахассисларининг хабар беришича, Ҳелих гуруҳи улар томонидан UNC6671 номи остида кузатиб борилаётган кенгроқ хакерлик киберколллективининг бир қисмидир. Мазкур жиноий гуруҳ асосан ижтимоий муҳандислик тактикаларига, жумладан, овозли фишинг (вишинг) усулига таянади. Бунда жиноятчилар IT ёрдам хизматларига қўнғироқ қилиб, ходимларнинг паролларини тиклашни талаб қилишади.
Киберхавфсизлик тадқиқотчилари оддий ва қўпол кўринган бу каби ҳужумлар инсон омилини алдашда ўта самарали эканини узоқ вақтдан бери огоҳлантириб келишади. Google ўзининг расмий блогида гуруҳнинг биткоин ҳамёнларини таҳлил қилгани, унга кўра жорий йилнинг январидан май ойигача бўлган даврда товон пули сифатида камида 10,6 миллион доллар келиб тушганини маълум қилган.
…