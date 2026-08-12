OpenAI кўмагидаги Триве Ҳолдингс сунъий интеллектни жорий этиш учун 2 млрд доллар маблағ жалб қилди

·25·Техно
OpenAI кўмагидаги Триве Ҳолдингс сунъий интеллектни жорий этиш учун 2 млрд доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

Триве Ҳолдингс компанияси 12 миллиард долларлик баҳолаш асосида 2 миллиард доллар маблағ жалб қилди. Молиявий раундда СофтБанк, D1 Капитал Партнерс ва Алтиметер Капитал иштирок этди, компания эса OpenAI компаниясининг асосий инвесторларидан бири бўлган Триве Капиталдан ажралиб чиққан мустақил тузилма ҳисобланади.

Сунъий интеллект технологияларини анъанавий бизнес жараёнларига татбиқ этишга ихтисослашган Триве Ҳолдингс компанияси янги молиявий раундда 12 миллиард долларлик баҳолаш асосида 2 миллиард доллар маблағ тўплади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу йирик сармоя СофтБанк, D1 Капитал Партнерс ва Алтиметер Капитал каби нуфузли инвесторлар иштирокида амалга оширилган бўлиб, у сунъий интеллект соҳасидаги хусусий капитал фондларининг кенгайиб бораётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Те Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, ташкилот OpenAI компаниясининг асосий инвесторларидан бири бўлган Триве Капиталдан ажралиб чиққан мустақил тузилма ҳисобланади. 2025-йил декабрь ойида OpenAI Триве Ҳолдингс компаниясидан ўз улушини сотиб олган эди. Мазкур келишув доирасида OpenAI ўз ходимларини бевосита Триве таркибидаги корхоналарга юбориб, сунъий интеллект технологияларини амалда тезроқ татбиқ этиш ишларига кўмаклашмоқда.

Сунъий интеллект ва корпоратив хизматларнинг янги босқичи

Триве Ҳолдингс ўз фаолиятини асосан бухгалтерия ва ахборот технологиялари йўналишларига қаратган бўлиб, ҳозирги кунда платформа қаноти остида 70 тадан ортиқ бизнес фаолият юритмоқда. Компания асосан икки устун — элликдан ортиқ фирма ва икки мингдан зиёд мутахассисларни бирлаштирган Куррент бухгалтерия тармоғи ҳамда йигирмага яқин компанияни ўз ичига олган Шиелд ахборот технологиялари арми атрофида иш олиб бормоқда.

Келтирилган маълумотларга кўра, Куррент тармоғининг ўзини ўзи такомиллаштирувчи ТаxAI солиқ агентлари 98 фоизлик аниқлик билан 7 мингдан ортиқ солиқ декларациясини қайта ишлаб чиққан. Бунинг натижасида иштирокчи фирмаларда солиққа тайёргарлик кўриш вақти 30 фоиздан зиёдроққа қисқарган. Шу билан бирга, Шиелд платформасининг сунъий интеллект маҳсулотлари ёрдам хизмати мурожаатларини ҳал қилиш тезлигини 36 бараварга оширган.

Инфратузилма ва жисмоний активларга эътибор қаратилмоқда

Янги жалб қилинган маблағларнинг бир қисми жисмоний активлар бўйича учинчи янги йўналишни очишга сарфланади. Вакилларнинг таъкидлашича, мазкур йўналиш қурилган муҳитдаги тартибга солиш хизматларига, яни жисмоний активларни тасдиқлаш, қуриш, сертификатлаш ва уларнинг ишлашини таъминлаш учун зарур бўлган ишларга қаратилади.

TechCrunch нашрига берган интервюсида Триве Ҳолдингс асосчиларидан бири Ануж Мехндиратта АҚШда муҳим инфратузилмаларни модернизация қилиш зарурлигини, бироқ лойиҳалар кўпинча маҳаллий, техник ва ҳуқуқий мураккабликларга дуч келишини таъкидлаган. Маълумотларга кўра, бундай ҳолатлар маълумотлар марказлари, ишлаб чиқариш, соғлиқни сақлаш, энергетика, сув таъминоти ва транспорт тармоқларига бевосита тааллуқлидир.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект майдондаги жисмоний ишлар ёки маҳаллий қарорларни тўлиқ алмаштирмаса-да, тадқиқотлар, ҳисоботлар тайёрлаш, рухсатномаларни шакллантириш, текширув ҳужжатлари ва мувофиқликни кузатиш каби қўл меҳнатига асосланган жараёнларни сезиларли даражада енгиллаштиришга ёрдам беради.

OpenAIТриве ҲолдингсСунъий интеллектИнвестицияТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26Сунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаСунъий интеллектга асосланган Девин яратувчиси 40 миллиард долларлик қийматда инвестиция жалб этишга ҳозирланмоқдаКеча, 23:26ДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиДапуСтор компанияси 512 TB ҳажмли SSD хотирани тақдим этдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди