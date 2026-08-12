OpenAI кўмагидаги Триве Ҳолдингс сунъий интеллектни жорий этиш учун 2 млрд доллар маблағ жалб қилди
Триве Ҳолдингс компанияси 12 миллиард долларлик баҳолаш асосида 2 миллиард доллар маблағ жалб қилди. Молиявий раундда СофтБанк, D1 Капитал Партнерс ва Алтиметер Капитал иштирок этди, компания эса OpenAI компаниясининг асосий инвесторларидан бири бўлган Триве Капиталдан ажралиб чиққан мустақил тузилма ҳисобланади.
Сунъий интеллект технологияларини анъанавий бизнес жараёнларига татбиқ этишга ихтисослашган Триве Ҳолдингс компанияси янги молиявий раундда 12 миллиард долларлик баҳолаш асосида 2 миллиард доллар маблағ тўплади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу йирик сармоя СофтБанк, D1 Капитал Партнерс ва Алтиметер Капитал каби нуфузли инвесторлар иштирокида амалга оширилган бўлиб, у сунъий интеллект соҳасидаги хусусий капитал фондларининг кенгайиб бораётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Те Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, ташкилот OpenAI компаниясининг асосий инвесторларидан бири бўлган Триве Капиталдан ажралиб чиққан мустақил тузилма ҳисобланади. 2025-йил декабрь ойида OpenAI Триве Ҳолдингс компаниясидан ўз улушини сотиб олган эди. Мазкур келишув доирасида OpenAI ўз ходимларини бевосита Триве таркибидаги корхоналарга юбориб, сунъий интеллект технологияларини амалда тезроқ татбиқ этиш ишларига кўмаклашмоқда.
Сунъий интеллект ва корпоратив хизматларнинг янги босқичиТриве Ҳолдингс ўз фаолиятини асосан бухгалтерия ва ахборот технологиялари йўналишларига қаратган бўлиб, ҳозирги кунда платформа қаноти остида 70 тадан ортиқ бизнес фаолият юритмоқда. Компания асосан икки устун — элликдан ортиқ фирма ва икки мингдан зиёд мутахассисларни бирлаштирган Куррент бухгалтерия тармоғи ҳамда йигирмага яқин компанияни ўз ичига олган Шиелд ахборот технологиялари арми атрофида иш олиб бормоқда.
Келтирилган маълумотларга кўра, Куррент тармоғининг ўзини ўзи такомиллаштирувчи ТаxAI солиқ агентлари 98 фоизлик аниқлик билан 7 мингдан ортиқ солиқ декларациясини қайта ишлаб чиққан. Бунинг натижасида иштирокчи фирмаларда солиққа тайёргарлик кўриш вақти 30 фоиздан зиёдроққа қисқарган. Шу билан бирга, Шиелд платформасининг сунъий интеллект маҳсулотлари ёрдам хизмати мурожаатларини ҳал қилиш тезлигини 36 бараварга оширган.
Инфратузилма ва жисмоний активларга эътибор қаратилмоқдаЯнги жалб қилинган маблағларнинг бир қисми жисмоний активлар бўйича учинчи янги йўналишни очишга сарфланади. Вакилларнинг таъкидлашича, мазкур йўналиш қурилган муҳитдаги тартибга солиш хизматларига, яни жисмоний активларни тасдиқлаш, қуриш, сертификатлаш ва уларнинг ишлашини таъминлаш учун зарур бўлган ишларга қаратилади.
TechCrunch нашрига берган интервюсида Триве Ҳолдингс асосчиларидан бири Ануж Мехндиратта АҚШда муҳим инфратузилмаларни модернизация қилиш зарурлигини, бироқ лойиҳалар кўпинча маҳаллий, техник ва ҳуқуқий мураккабликларга дуч келишини таъкидлаган. Маълумотларга кўра, бундай ҳолатлар маълумотлар марказлари, ишлаб чиқариш, соғлиқни сақлаш, энергетика, сув таъминоти ва транспорт тармоқларига бевосита тааллуқлидир.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект майдондаги жисмоний ишлар ёки маҳаллий қарорларни тўлиқ алмаштирмаса-да, тадқиқотлар, ҳисоботлар тайёрлаш, рухсатномаларни шакллантириш, текширув ҳужжатлари ва мувофиқликни кузатиш каби қўл меҳнатига асосланган жараёнларни сезиларли даражада енгиллаштиришга ёрдам беради.
…