Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятида
Лондоннинг Арсенал клуби яримҳимоячиси Майлс Люис-Скелли жамоадаги келажаги ноаниқлигига қарамай, клубда қолиш ва Микел Артета қўл остида асосий таркибдан жой олиш учун курашишга қатъий қарор қилган. Тарбияланувчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатганига қарамай, рақобатнинг кучлилиги ва рақиб клублар қизиқиши унинг тақдирини сўроқ остида қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport хабар беришича, ёш футболчи мавсумолди ўртоқлик учрашувларида, жумладан, якшанба куни бўлиб ўтадиган Англия Суперкубоги олдидан сўнгги иккита баҳсни асосий таркибда бошлаб, мураббийлар эътиборини қозонган. Ўтган мавсум ҳимоя чизиғидаги рақобат сабаб қийинчиликларга дуч келган футболчи, ўзининг табиий позицияси бўлган марказий яримҳимояда яхши ўйин намойиш этиб, мураббийлар штабини ўйлантириб қўйди.
Рақобатчилар эътибори ва трансфер бозоридаги вазиятМайлс Люис-Скеллининг сўнгги ўйинлардаги муваффақиятли ҳаракатлари клуб режаларига ўзгартириш киритмоқда. Аввалроқ Арсенал молиявий мувозанатни сақлаш мақсадида Исан Нванери билан бирга уни ҳам сотишни кўриб чиққан эди. Бироқ футболчининг иродаси ва майдондаги ҳаракатлари вазиятни мураккаблаштирди.
Манбага кўра, январ ойида футболчи Манчестер Юнайтед клубига таклиф қилинган, гарчи Лондон клуби уни фаол равишда сотишга ҳаракат қилмаганини таъкидласа ҳам. Манчестер Юнайтед чап қанот футболчисини қидирмоқда, чунки Люк Шоунинг жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари кўп. Шунингдек, Челси ҳам футболчини ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга бўлган, бироқ таркибдаги зичлик сабаб ҳозирча трансферга жиддий киришгани йўқ.
Клубнинг молиявий стратегиясиАрсенал сўнгги мавсумларда трансфер бозорида фаол бўлиб, ўтган йили 250 миллион фунт, жорий йилда эса Бруно Гимараес учун қилинган 75 миллионлик харидни қўшганда 100 миллион фунтдан ортиқ маблағ сарфлаган эди. Клуб молиявий қоидаларга риоя қилиш учун Кристиан Норгор ва Леандро Троссардни сотиб юборди.
Академия тарбияланувчиси бўлган Майлс Люис-Скеллининг сотуви бухгалтерия ҳисоботлари ва молиявий фейр-плей қоидалари нуқтаи назаридан клуб учун катта фойда келтириши мумкин. Шунга қарамай, футболчининг ўзи фаолиятини айнан Арсеналда давом эттириш ва ўз имкониятларини тўлиқ намоён этиш ниятидан қайтмаяпти.
…