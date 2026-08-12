Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятида

·0·Спорт
Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятида

Лондоннинг Арсенал клуби яримҳимоячиси Майлс Люис-Скелли жамоадаги келажаги ноаниқлигига қарамай, клубда қолиш ва Микел Артета қўл остида асосий таркибдан жой олиш учун курашишга қатъий қарор қилган. Тарбияланувчи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатганига қарамай, рақобатнинг кучлилиги ва рақиб клублар қизиқиши унинг тақдирини сўроқ остида қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport хабар беришича, ёш футболчи мавсумолди ўртоқлик учрашувларида, жумладан, якшанба куни бўлиб ўтадиган Англия Суперкубоги олдидан сўнгги иккита баҳсни асосий таркибда бошлаб, мураббийлар эътиборини қозонган. Ўтган мавсум ҳимоя чизиғидаги рақобат сабаб қийинчиликларга дуч келган футболчи, ўзининг табиий позицияси бўлган марказий яримҳимояда яхши ўйин намойиш этиб, мураббийлар штабини ўйлантириб қўйди.

Рақобатчилар эътибори ва трансфер бозоридаги вазият

Майлс Люис-Скеллининг сўнгги ўйинлардаги муваффақиятли ҳаракатлари клуб режаларига ўзгартириш киритмоқда. Аввалроқ Арсенал молиявий мувозанатни сақлаш мақсадида Исан Нванери билан бирга уни ҳам сотишни кўриб чиққан эди. Бироқ футболчининг иродаси ва майдондаги ҳаракатлари вазиятни мураккаблаштирди.

Манбага кўра, январ ойида футболчи Манчестер Юнайтед клубига таклиф қилинган, гарчи Лондон клуби уни фаол равишда сотишга ҳаракат қилмаганини таъкидласа ҳам. Манчестер Юнайтед чап қанот футболчисини қидирмоқда, чунки Люк Шоунинг жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари кўп. Шунингдек, Челси ҳам футболчини ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга бўлган, бироқ таркибдаги зичлик сабаб ҳозирча трансферга жиддий киришгани йўқ.

Клубнинг молиявий стратегияси

Арсенал сўнгги мавсумларда трансфер бозорида фаол бўлиб, ўтган йили 250 миллион фунт, жорий йилда эса Бруно Гимараес учун қилинган 75 миллионлик харидни қўшганда 100 миллион фунтдан ортиқ маблағ сарфлаган эди. Клуб молиявий қоидаларга риоя қилиш учун Кристиан Норгор ва Леандро Троссардни сотиб юборди.

Академия тарбияланувчиси бўлган Майлс Люис-Скеллининг сотуви бухгалтерия ҳисоботлари ва молиявий фейр-плей қоидалари нуқтаи назаридан клуб учун катта фойда келтириши мумкин. Шунга қарамай, футболчининг ўзи фаолиятини айнан Арсеналда давом эттириш ва ўз имкониятларини тўлиқ намоён этиш ниятидан қайтмаяпти.

АрсеналМайлс Люис-СкеллиПремер-лигаТрансферларМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиЖулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиБугун, 21:10Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 20:55Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиБугун, 20:50Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:39UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...Бугун, 20:16«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди