Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)
Австриялик ихтирочи Рудолф Шаубах бўрилар ҳужумидан ҳимоя қилиш учун қўйлар танасига тақиладиган, ўткир тиканли енгил пластик тўр-совут прототипини яратди. Ихтирочи зирҳ бўри тишлаганда оғриқ бериб, йиртқични қайта ҳужум қилишдан қайтаради деб ҳисоблайди.
Европада бўрилар популяциясининг ортиши ва уларнинг чорва молларига ҳужуми кўпайиши ортидан австриялик ихтирочи Рудолф Шаубах (Rudolf Schaubach) кутилмаган ва ноодатий ечимни таклиф этди. Филлах шаҳрида яшовчи мутахассис уч йиллик меҳнат маҳсули сифатида қўйларни бўри тишлашидан ҳимоя қилувчи махсус «зини/совут» прототипини яратди.
Бироқ, ихтирочи томонидан Алп тоғларидаги фермаларда синовдан ўтказилган ушбу «совут» чорвадорлар ва соҳа мутахассислари ўртасида кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.
«Бир марта тишлаган бўри қайтиб ҳужум қилмайди»: Ихтиронинг моҳияти нимада?
Рудолф Шаубахнинг ғояси жуда оддий: ҳайвонга ортиқча оғирлик қилмайдиган ва эркин ҳаракатланишга халақит бермайдиган, ўткир тиканлар билан қопланган енгил пластик тўр-совут яратиш. Ихтирочининг таъкидлашича, бўри бундай зирҳни тишлаганида кучли оғриқ ҳис қилади ва қайта ҳужум қилиш фикридан воз кечади.
«Бўри ўта ақлли ва фаросатли йиртқич. Агар у биринчи уринишдаёқ тиканли пластикка дуч келиб, оғриқ олса, қўйни иккинчи марта тишлашга ҳаракат қилади деб ўйламайман», — деди австриялик ихтирочи маҳаллий ОАВга берган интервьюсида.
Фермерлар ва экспертлар шубҳада: «Амалий эмас ва хавфли!»
Ихтирочининг оптимистик қарашларига қарамай, чорвадорлар ва қишлоқ хўжалиги ташкилотлари бу ғояни кескин рад этишмоқда. Уларнинг фикрича, бундай совутлар молиявий жиҳатдан ҳам, ҳайвонлар хавфсизлиги нуқтаи назаридан ҳам мутлақо самарасиздир.
Ҳайвонлар соғлиғига таҳдид: Тахминан 1000 та қўйга эгалик қилувчи фермер Рене Крюгернинг таъкидлашича, қўй жуни вақт ўтиши билан пластик тўрга ўралашиб қолади ва бу ҳайвонга азоб беради. Қолаверса, бўрилар ақлли йиртқич сифатида тактикасини ўзгартириб, ҳимоя қилинмаган оёқ ёки бош қисмига ҳужум қилиши мумкин.
Иқтисодий жиҳатдан фойдасиз: Қуйи Саксония қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш ассоциацияси вакили Жина Стрампнинг билдиришича, юзлаб ёки минглаб қўйлардан иборат сурувни яккама-якка пластик тўрга кийинтириб чиқиш молиявий ва жисмоний жиҳатдан мутлақо имконсиз.
Ихтирочи танқидларга қандай жавоб берди?
Рудолф Шаубах ўз шаънига айтилаётган танқидларни рад этиб, одамлар унинг лойиҳасини реал синаб кўрмасдан, фақат фотосуратларга қараб баҳо беришаётганини айтди. Унинг таъкидлашича, синов жараёнида бир неча кун давомида тўрни тақиб юрган қўй ҳеч қандай муаммосиз озиқланган ва эркин ҳаракатланган.
Шунга қарамай, Австриядаги кучли эътирозлар ва жанжаллар сабабли Шаубах маҳаллий синовларни вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди. Ҳозирда у ўз «қўй совути»ни бошқа мамлакатларда синовдан ўтказиш имкониятларини изламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…