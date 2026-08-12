Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)

·52·Дунё
Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)
Қисқача

Австриялик ихтирочи Рудолф Шаубах бўрилар ҳужумидан ҳимоя қилиш учун қўйлар танасига тақиладиган, ўткир тиканли енгил пластик тўр-совут прототипини яратди. Ихтирочи зирҳ бўри тишлаганда оғриқ бериб, йиртқични қайта ҳужум қилишдан қайтаради деб ҳисоблайди.

Европада бўрилар популяциясининг ортиши ва уларнинг чорва молларига ҳужуми кўпайиши ортидан австриялик ихтирочи Рудолф Шаубах (Rudolf Schaubach) кутилмаган ва ноодатий ечимни таклиф этди. Филлах шаҳрида яшовчи мутахассис уч йиллик меҳнат маҳсули сифатида қўйларни бўри тишлашидан ҳимоя қилувчи махсус «зини/совут» прототипини яратди.

Бироқ, ихтирочи томонидан Алп тоғларидаги фермаларда синовдан ўтказилган ушбу «совут» чорвадорлар ва соҳа мутахассислари ўртасида кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.

«Бир марта тишлаган бўри қайтиб ҳужум қилмайди»: Ихтиронинг моҳияти нимада?

Рудолф Шаубахнинг ғояси жуда оддий: ҳайвонга ортиқча оғирлик қилмайдиган ва эркин ҳаракатланишга халақит бермайдиган, ўткир тиканлар билан қопланган енгил пластик тўр-совут яратиш. Ихтирочининг таъкидлашича, бўри бундай зирҳни тишлаганида кучли оғриқ ҳис қилади ва қайта ҳужум қилиш фикридан воз кечади.

«Бўри ўта ақлли ва фаросатли йиртқич. Агар у биринчи уринишдаёқ тиканли пластикка дуч келиб, оғриқ олса, қўйни иккинчи марта тишлашга ҳаракат қилади деб ўйламайман», — деди австриялик ихтирочи маҳаллий ОАВга берган интервьюсида.

Фермерлар ва экспертлар шубҳада: «Амалий эмас ва хавфли!»

Ихтирочининг оптимистик қарашларига қарамай, чорвадорлар ва қишлоқ хўжалиги ташкилотлари бу ғояни кескин рад этишмоқда. Уларнинг фикрича, бундай совутлар молиявий жиҳатдан ҳам, ҳайвонлар хавфсизлиги нуқтаи назаридан ҳам мутлақо самарасиздир.

  • Ҳайвонлар соғлиғига таҳдид: Тахминан 1000 та қўйга эгалик қилувчи фермер Рене Крюгернинг таъкидлашича, қўй жуни вақт ўтиши билан пластик тўрга ўралашиб қолади ва бу ҳайвонга азоб беради. Қолаверса, бўрилар ақлли йиртқич сифатида тактикасини ўзгартириб, ҳимоя қилинмаган оёқ ёки бош қисмига ҳужум қилиши мумкин.

  • Иқтисодий жиҳатдан фойдасиз: Қуйи Саксония қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш ассоциацияси вакили Жина Стрампнинг билдиришича, юзлаб ёки минглаб қўйлардан иборат сурувни яккама-якка пластик тўрга кийинтириб чиқиш молиявий ва жисмоний жиҳатдан мутлақо имконсиз.

Ихтирочи танқидларга қандай жавоб берди?

Рудолф Шаубах ўз шаънига айтилаётган танқидларни рад этиб, одамлар унинг лойиҳасини реал синаб кўрмасдан, фақат фотосуратларга қараб баҳо беришаётганини айтди. Унинг таъкидлашича, синов жараёнида бир неча кун давомида тўрни тақиб юрган қўй ҳеч қандай муаммосиз озиқланган ва эркин ҳаракатланган.

Шунга қарамай, Австриядаги кучли эътирозлар ва жанжаллар сабабли Шаубах маҳаллий синовларни вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди. Ҳозирда у ўз «қўй совути»ни бошқа мамлакатларда синовдан ўтказиш имкониятларини изламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Рудольф ШаубахВиллахАлп тоғлариРене КрюгерДжина Штрамп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Учувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиУчувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиБугун, 22:12Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиХитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиБугун, 19:55Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиХитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиБугун, 18:47Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиЭрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиБугун, 18:42Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиБугун, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди