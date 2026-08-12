Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқланди

·49·Дунё
Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқланди
Қисқача

Олмаота вилоятида йиллар давомида оилавий зўравонликка учраган ҳомиладор аёл эрининг ўлими билан боғлиқ иш бўйича судда тўлиқ оқланди. Суд ҳайъати аёл эри томонидан мунтазам калтаклангани, ҳатто қўлида чақалоғи билан совуқда кўчага ҳайдалганини ва аввалги ҳомиладорлиги вақтида оғир жароҳатлар олганини инобатга олди.

Олмаота вилоятида йиллар давомида оилавий зўравонликдан азият чеккан ҳомиладор аёл эрининг ўлими билан боғлиқ иш бўйича судда тўлиқ оқланди. Суд ҳайъати аёлнинг қилмишини қасддан одам ўлдириш сифатида баҳоламади.

Бу ҳақда қозоғистонлик ҳуқуқ ҳимоячиси Дина Тансари ижтимоий тармоқларда маълум қилди.

Судда маълум бўлишича, аёл турмуш ўртоғи томонидан узоқ вақт давомида мунтазам калтакланган. Ҳатто айрим ҳолатларда эри уни қўлида чақалоғи билан қишнинг совуқ кунларида кўчага ҳайдаб юборган. Аввалги ҳомиладорлиги вақтида ҳам эркак аёлга оғир жароҳатлар етказгани аниқланган.

Фожиали воқеадан олдин эса аёл эрининг хиёнатидан хабар топган. Бундан ғазабланган эр яна хотинига қўл кўтарган. Вазият кескинлашиб кетгач, аёл ўз ҳаёти ва қорнидаги фарзандини ҳимоя қилиш мақсадида эрига пичоқ билан зарба берган. Оқибатда эркак вафот этган.

Аёл ўша пайтда ҳомиладор бўлиб, унинг туғруқ санаси 15 августга белгиланган эди.

Суд ҳайъати ишдаги барча ҳолатларни, жумладан, аёлнинг йиллар давомида зўравонликка дуч келгани ҳамда фожиа вақтида ўзини ва ҳомиласини ҳимоя қилишга уринганини инобатга олди.

Якунда суд ҳайъати аёлни жиноятда айбдор деб топиш учун асослар етарли эмас, деган хулосага келди ва уни тўлиқ оқлади.

Алматинская областьДина Тансари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиХитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиБугун, 18:47Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Бугун, 16:54Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиБугун, 16:39Колумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиКолумбияда ота ўз танаси билан 2 ойлик чақалоғини ўлимдан асраб қолдиБугун, 16:3297 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилди97 ёшли кампир Ҳиндистонда селдан банан солида қутқарилдиБугун, 16:25Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес расман турмуш қурди (видео)Бугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди