Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқланди
Олмаота вилоятида йиллар давомида оилавий зўравонликка учраган ҳомиладор аёл эрининг ўлими билан боғлиқ иш бўйича судда тўлиқ оқланди. Суд ҳайъати аёл эри томонидан мунтазам калтаклангани, ҳатто қўлида чақалоғи билан совуқда кўчага ҳайдалганини ва аввалги ҳомиладорлиги вақтида оғир жароҳатлар олганини инобатга олди.
Олмаота вилоятида йиллар давомида оилавий зўравонликдан азият чеккан ҳомиладор аёл эрининг ўлими билан боғлиқ иш бўйича судда тўлиқ оқланди. Суд ҳайъати аёлнинг қилмишини қасддан одам ўлдириш сифатида баҳоламади.
Бу ҳақда қозоғистонлик ҳуқуқ ҳимоячиси Дина Тансари ижтимоий тармоқларда маълум қилди.
Судда маълум бўлишича, аёл турмуш ўртоғи томонидан узоқ вақт давомида мунтазам калтакланган. Ҳатто айрим ҳолатларда эри уни қўлида чақалоғи билан қишнинг совуқ кунларида кўчага ҳайдаб юборган. Аввалги ҳомиладорлиги вақтида ҳам эркак аёлга оғир жароҳатлар етказгани аниқланган.
Фожиали воқеадан олдин эса аёл эрининг хиёнатидан хабар топган. Бундан ғазабланган эр яна хотинига қўл кўтарган. Вазият кескинлашиб кетгач, аёл ўз ҳаёти ва қорнидаги фарзандини ҳимоя қилиш мақсадида эрига пичоқ билан зарба берган. Оқибатда эркак вафот этган.
Аёл ўша пайтда ҳомиладор бўлиб, унинг туғруқ санаси 15 августга белгиланган эди.
Суд ҳайъати ишдаги барча ҳолатларни, жумладан, аёлнинг йиллар давомида зўравонликка дуч келгани ҳамда фожиа вақтида ўзини ва ҳомиласини ҳимоя қилишга уринганини инобатга олди.
Якунда суд ҳайъати аёлни жиноятда айбдор деб топиш учун асослар етарли эмас, деган хулосага келди ва уни тўлиқ оқлади.
…