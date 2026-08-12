iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлари

·0·Техно
iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлари

Янги авлод технологиялари бозори шиддат билан ривожланиб бораётган бир пайтда, етакчи ишлаб чиқарувчилар ўз қурилмаларининг имкониятларини янада оширишга интилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, тақдимоти яқинлашиб келаётган iQOO Z11 смартфони ўзининг илғор хусусиятлари, жумладан, улкан батарея қуввати ҳамда замонавий сунъий интеллект функциялари билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг энг асосий устунликларидан бири бу 7050 мА•ч сиғимга эга ўта қувватли аккумуляторидир. Мазкур батарея ўқиш, контент яратиш, кўнгилочар ўйинлар ва кундалик кўп вазифали жараёнларда фойдаланувчилар учун узоқ муддатли автоном иш фаолиятини таъминлашга мўлжалланган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи тезкор қувват олиш технологиясининг қуввати ҳақидаги маълумотларни сир сақламоқда.

Сунъий интеллект ва унинг илғор функциялари

Ишлаб чиқарувчи янги моделда сунъий интеллект технологияларига алоҳида урғу бермоқда. iQOO Z11 смартфони Google Gemini ва Microsoft Azure хизматларидан фойдаланган ҳолда овозли ёзувларни матнга айлантириш ва таржима қилиш имконини берувчи AI Каптионс функцияси билан жиҳозланади. Шунингдек, AI Креатион воситалари ҳужжатларни қисқача хулосалаш, вазифаларни яхшилаш, янги ғояларни генерация қилиш ва турли контентларни яратишда яқиндан ёрдам беради.

Қурилма имкониятлари қаторига турли Gemini моделлари ўртасида вазифаларни тўғри йўналтириш, маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлаш, мулоқот контекстини сақлаб қолиш ва машҳур Circle то Сеарч функцияси ҳам киритилган. Бу эса фойдаланувчининг кундалик рақамли муҳитдаги ишларини сезиларли даражада осонлаштиради.

Дисплей ва техник кўрсаткичлар

Смартфоннинг техник асоси сифатида MediaTek Dimensity 7500 Турбо процессори танланган бўлиб, у юқори унумдорликни таъминлайди. Дисплей борасида ҳам қурилма мақтовга сазовор: у 6,83 дюймли, ён томонлари эгилган AMOLED-экран билан жиҳозланади. Ушбу экран 144 Hz янгиланиш частотасига эга бўлиб, ҲБМ режимида 2000 нитгача, локал чўққи ҳолатида эса 3000 нит ёрқинликни намойиш эта олади.

Ташқи кўриниш ва дизайн нуқтаи назаридан харидорларга иккита жозибали ранг — Celestiaл Блуе ва Aurora Греэн вариантлари тақдим этилади. Ҳозирги босқичда қурилманинг камералари, шунингдек, тезкор ва доимий хотира ҳажмлари ҳақидаги расмий маълумотлар тўлиқ ошкор этилмаган бўлиб, уларнинг тафсилотлари тез орада маълум қилиниши кутилмоқда.

iQOO Z11СмартфонларСунъий интеллектMediaTekГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиLovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:20Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиUber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиБугун, 22:20Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиАутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиБугун, 21:55Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиКуктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиБугун, 21:54Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаСунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаБугун, 21:52Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиФорм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди