iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлари
Янги авлод технологиялари бозори шиддат билан ривожланиб бораётган бир пайтда, етакчи ишлаб чиқарувчилар ўз қурилмаларининг имкониятларини янада оширишга интилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, тақдимоти яқинлашиб келаётган iQOO Z11 смартфони ўзининг илғор хусусиятлари, жумладан, улкан батарея қуввати ҳамда замонавий сунъий интеллект функциялари билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг энг асосий устунликларидан бири бу 7050 мА•ч сиғимга эга ўта қувватли аккумуляторидир. Мазкур батарея ўқиш, контент яратиш, кўнгилочар ўйинлар ва кундалик кўп вазифали жараёнларда фойдаланувчилар учун узоқ муддатли автоном иш фаолиятини таъминлашга мўлжалланган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи тезкор қувват олиш технологиясининг қуввати ҳақидаги маълумотларни сир сақламоқда.
Сунъий интеллект ва унинг илғор функциялариИшлаб чиқарувчи янги моделда сунъий интеллект технологияларига алоҳида урғу бермоқда. iQOO Z11 смартфони Google Gemini ва Microsoft Azure хизматларидан фойдаланган ҳолда овозли ёзувларни матнга айлантириш ва таржима қилиш имконини берувчи AI Каптионс функцияси билан жиҳозланади. Шунингдек, AI Креатион воситалари ҳужжатларни қисқача хулосалаш, вазифаларни яхшилаш, янги ғояларни генерация қилиш ва турли контентларни яратишда яқиндан ёрдам беради.
Қурилма имкониятлари қаторига турли Gemini моделлари ўртасида вазифаларни тўғри йўналтириш, маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлаш, мулоқот контекстини сақлаб қолиш ва машҳур Circle то Сеарч функцияси ҳам киритилган. Бу эса фойдаланувчининг кундалик рақамли муҳитдаги ишларини сезиларли даражада осонлаштиради.
Дисплей ва техник кўрсаткичларСмартфоннинг техник асоси сифатида MediaTek Dimensity 7500 Турбо процессори танланган бўлиб, у юқори унумдорликни таъминлайди. Дисплей борасида ҳам қурилма мақтовга сазовор: у 6,83 дюймли, ён томонлари эгилган AMOLED-экран билан жиҳозланади. Ушбу экран 144 Hz янгиланиш частотасига эга бўлиб, ҲБМ режимида 2000 нитгача, локал чўққи ҳолатида эса 3000 нит ёрқинликни намойиш эта олади.
Ташқи кўриниш ва дизайн нуқтаи назаридан харидорларга иккита жозибали ранг — Celestiaл Блуе ва Aurora Греэн вариантлари тақдим этилади. Ҳозирги босқичда қурилманинг камералари, шунингдек, тезкор ва доимий хотира ҳажмлари ҳақидаги расмий маълумотлар тўлиқ ошкор этилмаган бўлиб, уларнинг тафсилотлари тез орада маълум қилиниши кутилмоқда.
…