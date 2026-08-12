Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилди

·0·Техно
Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилди

Европанинг машҳур “вибе-кодинг” йўналишидаги стартапи Lovable ўзининг янги молиялаштириш раунди доирасида 13,3 миллиард долларлик қийматни тасдиқлади ва қўшимча 400 миллион доллар сармоя йиғди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, компания бу галги Сериес К раундини Менло Вентурес ҳамда Скалеуп Эуропе Фунд фондлари бошчилигида якунлади ва жараёнда ўнлаб бошқа инвесторлар ҳам иштирок этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур йирик молиялаштириш босқичи стартап июн ойида йиллик даромад кўрсаткичи (АРР) 500 миллион долларга етганини эълон қилганидан сўнг амалга ошди. Таққослаш учун, ўтган йилнинг декабрь ойида эълон қилинган аввалги раундда компания 6,6 миллиард долларлик баҳо асосида 330 миллион доллар жалб қилган эди. Ўша пайтда ҳам асосий инвесторлар қаторида Менло Вентурес етакчилик қилган эди.

Кенгайиб бораётган инфратузилма ва сунъий интеллект имкониятлари

Стартапнинг ўсиши билан бирга унинг баккенд талаблари ва техник имкониятлари ҳам сезиларли даражада мураккаблашиб бормоқда. Бугунги кунда платформа ўзида 60 миллиондан ортиқ лойиҳаларни жамлаган бўлиб, улар ойига 900 миллион нафардан зиёд ташриф буюрувчиларни ўзига жалб қилади. Ушбу кўрсаткичлар платформанинг техник қувватини янада оширишни талаб этмоқда.

Хабарларга кўра, Lovable фойдаланувчиларга одатий илғор модел вариантлари билан бир қаторда ўзининг махсус ички муҳитда ўқитилган сунъий интеллект моделини ҳам таклиф этади. Шунингдек, июн ойида компания Google Cloud билан кўп йиллик шартнома имзолаган бўлиб, бу булутли хизматлардан фойдаланиш ҳажми беш бараварга ошганини кўрсатади.

Европа технология бозоридаги таъсири

Компания нафақат ўзининг асосий маҳсулотини ривожлантирмоқда, балки Европадаги бошқа истиқболли стартапларни ҳам қўллаб-қувватлаб келмоқда. Жумладан, Lovable Даниянинг техник жиҳозларни лойиҳаловчи Атеч стартапига ҳам сармоя киритган. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби ҳамкорликлар Европа ҳудудида инновацион экотизимни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Сериес К раундининг янги инвесторлари орасида TechCrunch нашрига эгалик қилувчи Регент инвестиция фирмаси ҳам мавжуд. Ушбу сармоя раундининг муваффақияти Lovable компаниясининг глобал технология бозоридаги мавқейини янада мустаҳкамлашига замин яратади.

LovableСтартапИнвестицияСуний интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариiQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариБугун, 22:26Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиUber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиБугун, 22:20Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиАутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиБугун, 21:55Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиКуктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиБугун, 21:54Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаСунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаБугун, 21:52Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиФорм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди