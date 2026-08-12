Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилди
Европанинг машҳур “вибе-кодинг” йўналишидаги стартапи Lovable ўзининг янги молиялаштириш раунди доирасида 13,3 миллиард долларлик қийматни тасдиқлади ва қўшимча 400 миллион доллар сармоя йиғди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, компания бу галги Сериес К раундини Менло Вентурес ҳамда Скалеуп Эуропе Фунд фондлари бошчилигида якунлади ва жараёнда ўнлаб бошқа инвесторлар ҳам иштирок этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур йирик молиялаштириш босқичи стартап июн ойида йиллик даромад кўрсаткичи (АРР) 500 миллион долларга етганини эълон қилганидан сўнг амалга ошди. Таққослаш учун, ўтган йилнинг декабрь ойида эълон қилинган аввалги раундда компания 6,6 миллиард долларлик баҳо асосида 330 миллион доллар жалб қилган эди. Ўша пайтда ҳам асосий инвесторлар қаторида Менло Вентурес етакчилик қилган эди.
Кенгайиб бораётган инфратузилма ва сунъий интеллект имкониятлариСтартапнинг ўсиши билан бирга унинг баккенд талаблари ва техник имкониятлари ҳам сезиларли даражада мураккаблашиб бормоқда. Бугунги кунда платформа ўзида 60 миллиондан ортиқ лойиҳаларни жамлаган бўлиб, улар ойига 900 миллион нафардан зиёд ташриф буюрувчиларни ўзига жалб қилади. Ушбу кўрсаткичлар платформанинг техник қувватини янада оширишни талаб этмоқда.
Хабарларга кўра, Lovable фойдаланувчиларга одатий илғор модел вариантлари билан бир қаторда ўзининг махсус ички муҳитда ўқитилган сунъий интеллект моделини ҳам таклиф этади. Шунингдек, июн ойида компания Google Cloud билан кўп йиллик шартнома имзолаган бўлиб, бу булутли хизматлардан фойдаланиш ҳажми беш бараварга ошганини кўрсатади.
Европа технология бозоридаги таъсириКомпания нафақат ўзининг асосий маҳсулотини ривожлантирмоқда, балки Европадаги бошқа истиқболли стартапларни ҳам қўллаб-қувватлаб келмоқда. Жумладан, Lovable Даниянинг техник жиҳозларни лойиҳаловчи Атеч стартапига ҳам сармоя киритган. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби ҳамкорликлар Европа ҳудудида инновацион экотизимни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Сериес К раундининг янги инвесторлари орасида TechCrunch нашрига эгалик қилувчи Регент инвестиция фирмаси ҳам мавжуд. Ушбу сармоя раундининг муваффақияти Lovable компаниясининг глобал технология бозоридаги мавқейини янада мустаҳкамлашига замин яратади.
…