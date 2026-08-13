Таъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда берди

·58·Дунё
Таъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда берди
Қисқача

Криштиану Роналду отаси Хорхе Мессининг вафоти муносабати билан Лионель Мессига тасалли ва далда билдирди. «Лео, ушбу жуда оғир дамларда сени ва яқинларингизни қаттиқ қучиб қоламан. Сенга ва оиланга куч-қувват ҳамда сабр тилайман», — деб ёзди Роналду. Лионель Мессининг отаси ҳамда узоқ йиллар давомида унинг агенти бўлиб келган Хорхе Месси 2026 йилнинг 8 августида 68 ёшида оғир ва давомли хасталикдан сўнг Аргентинанинг Росарио шаҳридаги шифохонада вафот этди.

Футбол майдонларидаги кўп йиллик азалий ва буюк рақобат оғир ва қайғули дамларда ўзаро ҳурмат, ҳамжиҳатлик ҳамда инсонийлик туйғуларига ўрин бўшатиб берди. Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ва Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду отасининг вафоти муносабати билан ижтимоий тармоқда пост қолдирган «Интер Майами» форварди Лионель Мессига ўз тасаллиси ва далдасини билдирди.

«Лео, бу оғир дамларда сен биланман»

Лионель Месси отаси Хорхе Мессининг хотирасига бағишлаб ёзган маҳзун ва таъсирли пости остида Роналду қуйидаги самимий сўзларни қолдирди:

«Лео, ушбу жуда оғир дамларда сени ва яқинларингизни қаттиқ қучиб қоламан. Сенга ва оиланга куч-қувват ҳамда сабр тилайман», — деб ёзди Роналду.

Ушбу изоҳ қисқа фурсат ичида миллионлаб мухлисларнинг эътиборини тортиб, спорт оламидаги энг буюк икки афсонанинг бир-бирига бўлган юксак ҳурмати ва оқибати рамзига айланди.

Хорхе Мессининг вафоти ва ЖЧ–2026’даги драматик воқеалар

Маълумот учун, Лионель Мессининг отаси ҳамда узоқ йиллар давомида унинг агенти бўлиб келган Хорхе Месси 2026 йилнинг 8 августида 68 ёшида оғир ва давомли хасталикдан сўнг оламдан ўтди. Унинг ўлими Аргентинанинг Росарио шаҳридаги шифохонада қайд этилди.

Жорий йилнинг ёзида ўтказилган ЖЧ–2026 турнири давомида Хорхе Мессининг соғлиғи кескин ёмонлашгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Мусобақа пайтида Месси руҳий жиҳатдан оғир кунларни бошдан кечирган ва ҳатто ўйинлардан бирида гол ургач, кўз ёшларини тутиб тура олмаган эди. Месси турнир финалига қадар етиб бориб, кубокни отасига бағишлашни жуда истаган, бироқ Аргентина финалда Испанияга имкониятни бой бериб, кумуш медаллар билан чекланди.

Хорхе Месси нафақат Лео учун суянч ота, балки уни 13 ёшида «Барселона» академиясига олиб бориб, дунёнинг энг буюк футболчиси бўлиб етишишидаги энг асосий меъмор ва йўлбошчи бўлган эди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Криштиану РоналдуЛионель МессиАл-НасрИнтер МайамиАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Учувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиУчувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиКеча, 22:12Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Бўрилардан ҳимоя учун «қўй зирҳи»: Нега фермерлар норози бўлди? (видео)Кеча, 22:07Хитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиХитойнинг собиқ бош вазири 98 ёшида вафот этдиКеча, 19:55Хитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиХитойда тирик қурбақали ичимлик видеоси интернетни ҳайратга солдиКеча, 18:47Эрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиЭрини ўлдирган ҳомиладор аёл судда тўлиқ оқландиКеча, 18:42Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Буюк Британияда одамлар чўчқа бўлиш учун £1,200 тўлаяптими? (видео)Кеча, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди