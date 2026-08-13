Таъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда берди
Криштиану Роналду отаси Хорхе Мессининг вафоти муносабати билан Лионель Мессига тасалли ва далда билдирди. «Лео, ушбу жуда оғир дамларда сени ва яқинларингизни қаттиқ қучиб қоламан. Сенга ва оиланга куч-қувват ҳамда сабр тилайман», — деб ёзди Роналду. Лионель Мессининг отаси ҳамда узоқ йиллар давомида унинг агенти бўлиб келган Хорхе Месси 2026 йилнинг 8 августида 68 ёшида оғир ва давомли хасталикдан сўнг Аргентинанинг Росарио шаҳридаги шифохонада вафот этди.
Футбол майдонларидаги кўп йиллик азалий ва буюк рақобат оғир ва қайғули дамларда ўзаро ҳурмат, ҳамжиҳатлик ҳамда инсонийлик туйғуларига ўрин бўшатиб берди. Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ва Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду отасининг вафоти муносабати билан ижтимоий тармоқда пост қолдирган «Интер Майами» форварди Лионель Мессига ўз тасаллиси ва далдасини билдирди.
«Лео, бу оғир дамларда сен биланман»
Лионель Месси отаси Хорхе Мессининг хотирасига бағишлаб ёзган маҳзун ва таъсирли пости остида Роналду қуйидаги самимий сўзларни қолдирди:
«Лео, ушбу жуда оғир дамларда сени ва яқинларингизни қаттиқ қучиб қоламан. Сенга ва оиланга куч-қувват ҳамда сабр тилайман», — деб ёзди Роналду.
Ушбу изоҳ қисқа фурсат ичида миллионлаб мухлисларнинг эътиборини тортиб, спорт оламидаги энг буюк икки афсонанинг бир-бирига бўлган юксак ҳурмати ва оқибати рамзига айланди.
Хорхе Мессининг вафоти ва ЖЧ–2026’даги драматик воқеалар
Маълумот учун, Лионель Мессининг отаси ҳамда узоқ йиллар давомида унинг агенти бўлиб келган Хорхе Месси 2026 йилнинг 8 августида 68 ёшида оғир ва давомли хасталикдан сўнг оламдан ўтди. Унинг ўлими Аргентинанинг Росарио шаҳридаги шифохонада қайд этилди.
Жорий йилнинг ёзида ўтказилган ЖЧ–2026 турнири давомида Хорхе Мессининг соғлиғи кескин ёмонлашгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Мусобақа пайтида Месси руҳий жиҳатдан оғир кунларни бошдан кечирган ва ҳатто ўйинлардан бирида гол ургач, кўз ёшларини тутиб тура олмаган эди. Месси турнир финалига қадар етиб бориб, кубокни отасига бағишлашни жуда истаган, бироқ Аргентина финалда Испанияга имкониятни бой бериб, кумуш медаллар билан чекланди.
Хорхе Месси нафақат Лео учун суянч ота, балки уни 13 ёшида «Барселона» академиясига олиб бориб, дунёнинг энг буюк футболчиси бўлиб етишишидаги энг асосий меъмор ва йўлбошчи бўлган эди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…