Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юборди

·30·Спорт
Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юборди
Қисқача

Galatasaray Арсенал ҳужумчиси Габриел Мартинелли трансфери учун 38 миллион фунт стерлинг (45 миллион евро) миқдорида расмий таклиф киритди. Истанбул клуби 25 ёшли бразилиялик футболчини Чемпионлар лигаси ва бошқа нуфузли турнирлар учун асосий трансфер нишони сифатида белгилаган.

Туркиянинг амалдаги чемпиони Galatasaray Англиянинг Арсенал клуби ҳужумчиси Габриел Мартинелли трансфери учун расман 38 миллион фунт стерлинг (45 миллион евро) миқдорида таклиф киритди. Goal.com хабар беришича, Истанбул гранди бразилиялик футболчини Европанинг нуфузли турнирлари, хусусан, Чемпионлар лигаси ўйинлари учун асосий трансфер нишони сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги мавсумларда трансфер бозорида фаол ҳаракат қилаётган турк клуби ўз таркибини янада кучайтириш мақсадида фаол стратегияни давом эттирмоқда. Флориан Плеттенберг маълумотига кўра, мазкур расмий таклиф ҳозирда Эмиратес Стадиум столида турибди ва бу Лондон жамоаси раҳбариятини жиддий қарор қабул қилишга мажбур қилмоқда.

Арсенал учун мураккаб вазият

Микел Артета бошчилигидаги мураббийлар штаби учун ушбу таклиф ҳам молиявий, ҳам тактик жиҳатдан мураккаб бошқотирма бўлиб турибди. Хусусан, ёзги трансфер ойнасида Леандро Троссарднинг Besiktas клубига йўл олгани ҳамда ҳужум чизиғига фақатгина Чристос Тзолис келиб қўшилгани Арсеналнинг олдинги чизиғидаги кадрлар захирасига ўз таъсирини ўтказган.

25 ёшли Габриел Мартинелли испаниялик мутахассис лойиҳасининг ажралмас қисмига айланган. У ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 53 та учрашувда майдонга тушиб, 11 та гол муаллифи бўлди ва 7 та голли узатмани амалга оширди. Бу натижалар Арсеналнинг Англия Премер-лигасида 2004-йилдан бери илк бор чемпионликни қўлга киритишида ҳамда Чемпионлар лигаси финалигача етиб боришида муҳим рол ўйнади.

Футболчининг клубдаги фаолияти

Бразилиялик вингер 2019-йилда Итуано клубидан Арсенал сафига келиб қўшилган эди. Қисқа вақт ичида жамоанинг етакчи футболчиларидан бирига айланган Мартинелли ўзининг тезлиги ва майдондаги ҳаракатчанлиги билан мухлислар меҳрини қозонди. У Лондон клуби сафида умумий ҳисобда 278 та учрашув ўтказиб, 62 та гол ва 36 та ассист қайд этган.

Galatasaray сўнгги йилларда Виктор Осимҳен ва Вилфриед Заҳа каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олгани каби, Мартинелли трансфери орқали ҳам халқаро майдонда рақобатбардошлигини сақлаб қолишни мақсад қилган. Эндиликда Арсенал раҳбарияти футболчининг жамоага келгусида келтирадиган фойдаси ва ҳозирги молиявий таклифни ўзаро солиштириб кўриши лозим.

GalatasarayГабриел МартинеллиАрсеналСупер ЛигЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!Бугун, 00:02Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиКеча, 23:54Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЕвропа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:22Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаМайлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаКеча, 22:34Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиЖулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиКеча, 21:10Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди