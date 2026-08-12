Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юборди
Galatasaray Арсенал ҳужумчиси Габриел Мартинелли трансфери учун 38 миллион фунт стерлинг (45 миллион евро) миқдорида расмий таклиф киритди. Истанбул клуби 25 ёшли бразилиялик футболчини Чемпионлар лигаси ва бошқа нуфузли турнирлар учун асосий трансфер нишони сифатида белгилаган.
Туркиянинг амалдаги чемпиони Galatasaray Англиянинг Арсенал клуби ҳужумчиси Габриел Мартинелли трансфери учун расман 38 миллион фунт стерлинг (45 миллион евро) миқдорида таклиф киритди. Goal.com хабар беришича, Истанбул гранди бразилиялик футболчини Европанинг нуфузли турнирлари, хусусан, Чемпионлар лигаси ўйинлари учун асосий трансфер нишони сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги мавсумларда трансфер бозорида фаол ҳаракат қилаётган турк клуби ўз таркибини янада кучайтириш мақсадида фаол стратегияни давом эттирмоқда. Флориан Плеттенберг маълумотига кўра, мазкур расмий таклиф ҳозирда Эмиратес Стадиум столида турибди ва бу Лондон жамоаси раҳбариятини жиддий қарор қабул қилишга мажбур қилмоқда.
Арсенал учун мураккаб вазиятМикел Артета бошчилигидаги мураббийлар штаби учун ушбу таклиф ҳам молиявий, ҳам тактик жиҳатдан мураккаб бошқотирма бўлиб турибди. Хусусан, ёзги трансфер ойнасида Леандро Троссарднинг Besiktas клубига йўл олгани ҳамда ҳужум чизиғига фақатгина Чристос Тзолис келиб қўшилгани Арсеналнинг олдинги чизиғидаги кадрлар захирасига ўз таъсирини ўтказган.
25 ёшли Габриел Мартинелли испаниялик мутахассис лойиҳасининг ажралмас қисмига айланган. У ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 53 та учрашувда майдонга тушиб, 11 та гол муаллифи бўлди ва 7 та голли узатмани амалга оширди. Бу натижалар Арсеналнинг Англия Премер-лигасида 2004-йилдан бери илк бор чемпионликни қўлга киритишида ҳамда Чемпионлар лигаси финалигача етиб боришида муҳим рол ўйнади.
Футболчининг клубдаги фаолиятиБразилиялик вингер 2019-йилда Итуано клубидан Арсенал сафига келиб қўшилган эди. Қисқа вақт ичида жамоанинг етакчи футболчиларидан бирига айланган Мартинелли ўзининг тезлиги ва майдондаги ҳаракатчанлиги билан мухлислар меҳрини қозонди. У Лондон клуби сафида умумий ҳисобда 278 та учрашув ўтказиб, 62 та гол ва 36 та ассист қайд этган.
Galatasaray сўнгги йилларда Виктор Осимҳен ва Вилфриед Заҳа каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олгани каби, Мартинелли трансфери орқали ҳам халқаро майдонда рақобатбардошлигини сақлаб қолишни мақсад қилган. Эндиликда Арсенал раҳбарияти футболчининг жамоага келгусида келтирадиган фойдаси ва ҳозирги молиявий таклифни ўзаро солиштириб кўриши лозим.
…