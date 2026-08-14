Ўғлини атайлаб камбағал қилиб тарбиялаган миллиардер: сабаби ҳайратланарли!

·0·Дунё
Ўғлини атайлаб камбағал қилиб тарбиялаган миллиардер: сабаби ҳайратланарли!

Хитойда миллиардер ота ўғлини бойликка ўрганиб қолмаслиги учун йиллар давомида ўзини камбағал қилиб кўрсатгани ҳақидаги воқеа интернетда катта шов-шувга сабаб бўлди.

“Компаниямиз қарзга ботган”

“Mala Prince” аччиқ снеклар бренди асосчиси, 51 ёшли Чжан Юй Дун компаниясига ўғли Чжан Сзи Лу туғилган йили асос солган.

Бироқ у ўғлига компания оғир молиявий аҳволда эканини, катта қарзлари борлигини айтиб келган. Натижада йигит оддий квартирада яшаб, арзон мактабда ўқиган ва ўзини камбағал оилада улғаяяпман деб ўйлаган.

Ота-онаси пулни тежаб бергани сабабли, у оиласининг ҳақиқий бойлигидан бутунлай бехабар бўлган.

Университетни тамомлагач, йигит ҳатто оиласининг қарзларини тўлашга ёрдам бериш учун ойига 800 доллар атрофидаги оддий иш излай бошлаган.

Шу пайтда отаси унга ҳақиқатни айтган: компания йилига қарийб 83 миллион доллар даромад келтирган.

Бундан ташқари, миллиардер ўғлига 1,4 миллион долларлик ҳашаматли вилла совға қилган.

Отанинг айтишича, унинг мақсади ўғлини тайёр бойликка суяниб қолишдан асраш, уни меҳнатсевар ва камтар қилиб тарбиялаш бўлган.

Сизнингча, ота тўғри йўл тутганми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 ёшида 198 см эди: Каран Сингх энди 2,5 метрга яқин бўй билан эътибор марказида!8 ёшида 198 см эди: Каран Сингх энди 2,5 метрга яқин бўй билан эътибор марказида!Бугун, 06:17Қизиқ ҳолат: автобусга чиқиб олган икки эчки йўловчиларни ҳайратда қолдирдиҚизиқ ҳолат: автобусга чиқиб олган икки эчки йўловчиларни ҳайратда қолдирдиБугун, 06:14Роналду таниб бўлмас даражада: 41 ёшли футболчи имижини кескин ўзгартирди!Роналду таниб бўлмас даражада: 41 ёшли футболчи имижини кескин ўзгартирди!Бугун, 06:0435 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилдиКеча, 23:08Бўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетдиБўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетдиКеча, 19:47Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиФлоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиКеча, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди