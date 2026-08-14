Ўзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқланди
Ўзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси яқин муносабатдан сўнг хавфли инфекцияни юқтиргани маълум қилинди. Бу ҳақда инфексионист шифокор маълумот берди.
Инфекция қандай юқган?
Шифокорнинг айтишича, ўсмир интим хизмат кўрсатувчи аёл билан яқинликдан сўнг инфекцияни юқтирган.
Мутахассислар бундай ҳолатлар ўсмирлар орасида жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар хавфи ҳақида очиқ тушунтириш ишлари олиб бориш зарурлигини кўрсатишини таъкидламоқда.
Ота-оналарга муҳим огоҳлантириш
Мутахассислар ота-оналарни фарзандлари билан соғлом ва хавфсиз муносабатлар, ҳимояланиш ҳамда жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар ҳақида ёшига мос, тушунарли тарзда суҳбатлашишга чақирмоқда.
Бундай инфекциялар айрим ҳолларда дастлаб аниқ аломат бермаслиги мумкин. Шу сабабли шубҳали ҳолатда ўзбилармонча даволаниш эмас, шифокорга мурожаат қилиш муҳим.
Ота-оналар фарзандлари билан бундай мавзуларда очиқ гаплашиши керакми? Фикрингизни ёзинг.
…