Ўзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқланди

·0·Жамият
Ўзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқланди

Ўзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси яқин муносабатдан сўнг хавфли инфекцияни юқтиргани маълум қилинди. Бу ҳақда инфексионист шифокор маълумот берди.

Инфекция қандай юқган?

Шифокорнинг айтишича, ўсмир интим хизмат кўрсатувчи аёл билан яқинликдан сўнг инфекцияни юқтирган.

Мутахассислар бундай ҳолатлар ўсмирлар орасида жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар хавфи ҳақида очиқ тушунтириш ишлари олиб бориш зарурлигини кўрсатишини таъкидламоқда.

Ота-оналарга муҳим огоҳлантириш

Мутахассислар ота-оналарни фарзандлари билан соғлом ва хавфсиз муносабатлар, ҳимояланиш ҳамда жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар ҳақида ёшига мос, тушунарли тарзда суҳбатлашишга чақирмоқда.

Бундай инфекциялар айрим ҳолларда дастлаб аниқ аломат бермаслиги мумкин. Шу сабабли шубҳали ҳолатда ўзбилармонча даволаниш эмас, шифокорга мурожаат қилиш муҳим.

Ота-оналар фарзандлари билан бундай мавзуларда очиқ гаплашиши керакми? Фикрингизни ёзинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатландиҚарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатландиКеча, 19:59Алимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилдиАлимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилдиКеча, 19:56Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Қашқадарёда ЙПХдан қочган ҳайдовчи хизмат машинасига урилди (видео)Кеча, 16:04Қарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиҚарздорлик эвазига қимматбаҳо автотранспорт хатландиКеча, 14:54Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Ҳайратланарли ҳодиса: Ўрдак балиқларни овқатлантирмоқда (видео)Кеча, 12:34Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Эркак оғзини занжирлаб, ёрдам сўраб очлик эълон қилди (видео)Кеча, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди