Бўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетди

·0·Дунё
Бўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетди

Қирғизистонда бўғирсоқ тайёрламоқчи бўлган аёлнинг уйи ёнғин оқибатида бутунлай ёниб кетди. Ҳодиса 7 август куни содир бўлган.

Аёлнинг айтишича, бўғирсоқ қовуриш вақтида қизиган ёғ тўсатдан чақнаб, ёнғин келиб чиққан. Аланга қисқа вақт ичида уйнинг бошқа қисмларига ҳам тарқалган.

Воқеа акс этган видеода аёл ёнғин сабабли иккинчи қаватдан фарзандини пастда турган одамларга тушириб юборгани, шундан сўнг эса ўзи ҳам деразадан сакраб тушгани кўринади.

Ҳодиса оқибатида уй жиддий зарар кўрган. Ёнғин пайтида аёл ва фарзандининг ҳаёти хавф остида қолган.

Bir ayol ko'p qavatli binoning derazasidan yosh bolani pastga osiltirib turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиФлоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиБугун, 18:48Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиДубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиБугун, 18:19Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)Бугун, 18:14Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиГлазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 18:11Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиПарижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиБугун, 17:59Москвалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиМосквалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиБугун, 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди