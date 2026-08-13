Бўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қирғизистонда бўғирсоқ тайёрламоқчи бўлган аёлнинг уйи ёнғин оқибатида бутунлай ёниб кетди. Ҳодиса 7 август куни содир бўлган.
Аёлнинг айтишича, бўғирсоқ қовуриш вақтида қизиган ёғ тўсатдан чақнаб, ёнғин келиб чиққан. Аланга қисқа вақт ичида уйнинг бошқа қисмларига ҳам тарқалган.
Воқеа акс этган видеода аёл ёнғин сабабли иккинчи қаватдан фарзандини пастда турган одамларга тушириб юборгани, шундан сўнг эса ўзи ҳам деразадан сакраб тушгани кўринади.
Ҳодиса оқибатида уй жиддий зарар кўрган. Ёнғин пайтида аёл ва фарзандининг ҳаёти хавф остида қолган.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…