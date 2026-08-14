«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди

·0·Спорт
«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди

Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ферран Торрес фаолиятини Франция Лига 1 мусобақасида давом эттирадиган бўлди.

Трансфер оламининг энг ишончли инсайдери Фабрицио Романонинг хабар беришича, Франциянинг амалдаги чемпиони «ПСЖ» испаниялик футболчининг трансфери бўйича «Барселона» билан пўлатдай мустаҳкам келишувга эришди.

Трансфер суммаси ва шахсий шартнома тафсилотлари

Манба бераётган маълумотга кўра, трансфернинг умумий қиймати 50 миллион еврони ташкил этади.

Аввалроқ парижликлар спорт дирекцияси вакиллари 26 ёшли футболчининг ўзи билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олишгани ҳақида хабар берилган эди. Ферран Торрес янги лойиҳада муҳим ўрин тутишга розилик билдирган.

Торреснинг «Барселона»даги сўнгги мавсуми кўрсаткичлари

Ферран Торрес ўтган мавсумда «блаугранас»нинг энг сермаҳсул ва фойдали ўйинчиларидан бири бўлди. У каталонияликлар таркибида майдонда берилган имкониятлардан унумли фойдалана олди:

  • Ўйинлар сони: Барча турнирларда 49 та беллашув;

  • Голлар: 21 та;

  • Голли узатмалар: 3 та.

Испаниялик ҳужумчининг «Барселона» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг ёзигача мўлжалланган эди. Нуфузли Transfermarkt портали футболчининг айни дамдаги бозор қийматини 55 миллион еврога баҳоламоқда. Шунга қарамай, «ПСЖ» раҳбарияти келишувни бироз арзонроқ нархда муваффақиятли якунлашга эришди.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?Бугун, 06:11Ханси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаХанси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаБугун, 04:37Интер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаИнтер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаБугун, 02:32Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаМилан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаБугун, 01:57Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаМонза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаБугун, 01:19Рубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиРубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди