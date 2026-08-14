«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди
Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ферран Торрес фаолиятини Франция Лига 1 мусобақасида давом эттирадиган бўлди.
Трансфер оламининг энг ишончли инсайдери Фабрицио Романонинг хабар беришича, Франциянинг амалдаги чемпиони «ПСЖ» испаниялик футболчининг трансфери бўйича «Барселона» билан пўлатдай мустаҳкам келишувга эришди.
Трансфер суммаси ва шахсий шартнома тафсилотлари
Манба бераётган маълумотга кўра, трансфернинг умумий қиймати 50 миллион еврони ташкил этади.
Аввалроқ парижликлар спорт дирекцияси вакиллари 26 ёшли футболчининг ўзи билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олишгани ҳақида хабар берилган эди. Ферран Торрес янги лойиҳада муҳим ўрин тутишга розилик билдирган.
Торреснинг «Барселона»даги сўнгги мавсуми кўрсаткичлари
Ферран Торрес ўтган мавсумда «блаугранас»нинг энг сермаҳсул ва фойдали ўйинчиларидан бири бўлди. У каталонияликлар таркибида майдонда берилган имкониятлардан унумли фойдалана олди:
Ўйинлар сони: Барча турнирларда 49 та беллашув;
Голлар: 21 та;
Голли узатмалар: 3 та.
Испаниялик ҳужумчининг «Барселона» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг ёзигача мўлжалланган эди. Нуфузли Transfermarkt портали футболчининг айни дамдаги бозор қийматини 55 миллион еврога баҳоламоқда. Шунга қарамай, «ПСЖ» раҳбарияти келишувни бироз арзонроқ нархда муваффақиятли якунлашга эришди.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…