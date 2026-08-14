Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?
Жаҳон футболида навбатдаги шов-шувли ва тарихий тайинлов амалга ошди. Каталониялик афсонавий мутахассис Хави Эрнандес Нидерландия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланди.
Бу Хавининг мураббийлик фаолиятидаги илк миллий терма жамоа тажрибаси бўлади. У ушбу лавозимда Роналд Куманнинг ўрнини эгаллади ва нидерландлар билан 2030 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.
1978 йилдан бери илк хорижлик мураббий
Ушбу тайинлов Нидерландия футболи учун чин маънода тарихий воқеа ҳисобланади. Боиси, «учар ҳолландлар» рули айнан 53 йилдан сўнг яна хорижлик мутахассисга ишониб топширилди.
Сўнгги бор терма жамоани чет эллик мураббий — австриялик Эрнст Ҳаппел 1978 йилда бошқарган эди. Шундан бери маҳаллий мутахассислар устуворлик қилиб келаётган эди.
«Барселона»дан кейинги танаффус ва Кройф фалсафаси
Хави 2024 йилда «Барселона»даги фаолиятини якунлаганидан буён ҳеч қайси клубда ишламаётган эди. Ушбу давр мобайнида у Европанинг бир қатор гранд клубларидан таклиф олганига қарамай, ўзига мос ва манзилли лойиҳани кутишни афзал кўрди.
Тайинловнинг асосий сабабларидан бири сифатида Хавининг Йоҳан Кройф футбол фалсафасига содиқлиги ва «Барселона»да Ламин Ямаль, Пау Кубарси ҳамда Гави каби ёш истеъдодларни кашф этгани кўрсатилмоқда.
Шунингдек, Нидерландиянинг машҳур De Telegraaf нашри хабарига кўра, Хавининг Каталониядаги собиқ жамоадоши, афсонавий ҳужумчи Патрик Клюйверт ҳам мураббийлар штабидан ўрин олиши кутилмоқда.
Дебют ўйин ва Хавининг мураббийлик трофейлари
Каталониялик мутахассиснинг Нидерландия терма жамоасидаги расмий дебюти 24 сентябрь куни УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Германия терма жамоасига қарши кечадиган принципиал баҳсда бўлиб ўтади.
Маълумот учун, Хави клуб даражасида мураббий сифатида фаолияти давомида жами 8 та совринни қўлга киритган. Улар орасида «Барселона» билан қўлга киритилган Испания чемпионлиги (Ла Лига) ва Испания Суперкубогидаги ғалабалар алоҳида ажралиб туради.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…