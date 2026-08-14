Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?

·0·Спорт
Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?

Жаҳон футболида навбатдаги шов-шувли ва тарихий тайинлов амалга ошди. Каталониялик афсонавий мутахассис Хави Эрнандес Нидерландия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланди.

Бу Хавининг мураббийлик фаолиятидаги илк миллий терма жамоа тажрибаси бўлади. У ушбу лавозимда Роналд Куманнинг ўрнини эгаллади ва нидерландлар билан 2030 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.

1978 йилдан бери илк хорижлик мураббий

Ушбу тайинлов Нидерландия футболи учун чин маънода тарихий воқеа ҳисобланади. Боиси, «учар ҳолландлар» рули айнан 53 йилдан сўнг яна хорижлик мутахассисга ишониб топширилди.

Сўнгги бор терма жамоани чет эллик мураббий — австриялик Эрнст Ҳаппел 1978 йилда бошқарган эди. Шундан бери маҳаллий мутахассислар устуворлик қилиб келаётган эди.

«Барселона»дан кейинги танаффус ва Кройф фалсафаси

Хави 2024 йилда «Барселона»даги фаолиятини якунлаганидан буён ҳеч қайси клубда ишламаётган эди. Ушбу давр мобайнида у Европанинг бир қатор гранд клубларидан таклиф олганига қарамай, ўзига мос ва манзилли лойиҳани кутишни афзал кўрди.

Тайинловнинг асосий сабабларидан бири сифатида Хавининг Йоҳан Кройф футбол фалсафасига содиқлиги ва «Барселона»да Ламин Ямаль, Пау Кубарси ҳамда Гави каби ёш истеъдодларни кашф этгани кўрсатилмоқда.

Шунингдек, Нидерландиянинг машҳур De Telegraaf нашри хабарига кўра, Хавининг Каталониядаги собиқ жамоадоши, афсонавий ҳужумчи Патрик Клюйверт ҳам мураббийлар штабидан ўрин олиши кутилмоқда.

Дебют ўйин ва Хавининг мураббийлик трофейлари

Каталониялик мутахассиснинг Нидерландия терма жамоасидаги расмий дебюти 24 сентябрь куни УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Германия терма жамоасига қарши кечадиган принципиал баҳсда бўлиб ўтади.

Маълумот учун, Хави клуб даражасида мураббий сифатида фаолияти давомида жами 8 та совринни қўлга киритган. Улар орасида «Барселона» билан қўлга киритилган Испания чемпионлиги (Ла Лига) ва Испания Суперкубогидаги ғалабалар алоҳида ажралиб туради.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилдиБугун, 07:59АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?Бугун, 06:11Ханси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаХанси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаБугун, 04:37Интер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаИнтер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаБугун, 02:32Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаМилан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаБугун, 01:57Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаМонза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаБугун, 01:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди