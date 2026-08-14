Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳслар

·40·Техно
Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳслар
Қисқача

Instagram қарийб ўн йиллик танаффусдан сўнг расмий матнли логотипини тубдан янгилади. Янги дизайнда қўлёзма услуби сақланиб, ҳарфлар янада аниқ, геометрик ва замонавий кўринишга келтирилди, камера тасвири туширилган градиент иконкаси эса ўзгаришсиз қолди. Meta янги логотип орқали аввалги корпоратив бренд услуби билан визуал ва тарихий алоқани сақлашга интилганини таъкидлади.

Дунёдаги энг оммабоп фото ва видео алмашинуви сервиси — Instagram қарийб ўн йиллик танаффусдан сўнг илк бор ўзининг расмий матнли логотипини (wordmark) тубдан янгилади.

Ижтимоий тармоқнинг ушбу кутилмаган визуал редизайни сервис номининг фирма услубидаги ёзувига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатди.

Қўлёзма услуби сақланди, аммо геометрия ўзгарди

Дизайнерлар тармоқнинг барчага таниш бўлган классик қўлёзма асосини тўлиқ сақлаб қолган ҳолда, ҳарфларнинг алоҳида элементларига жиддий ишлов беришди. Янги талқинда ҳарфлар янада аниқ, геометрик жиҳатдан мукаммал ва замонавий кўринишга келтирилган.

Meta компанияси ушбу қадам орқали янги логотипнинг Instagram’нинг аввалги корпоратив бренд услуби билан визуал ва тарихий алоқасини сақлаб қалишга интилганини таъкидламоқда.

Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳслар

Эътиборли жиҳати шундаки, янгиланиш айнан «Instagram» матнли ёзувига тегишли бўлиб, илованинг камера тасвири туширилган, ҳаммага таниш градиент белгиси (иконкаси) ўзгаришсиз қолади.

Фойдаланувчиларнинг кескин реакцияси ва муҳокамалар

Instagram логотипидаги ушбу янгиланиш ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ўртасида дарҳол қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.

Шу пайтгача фойдаланилган аввалги матнли логотип қарийб 10 йил давомида ўзгаришсиз хизмат қилгани боис, кўпчилик янги дизайнга кўникишда қийналмоқда. Аудиториянинг бир қисми замонавий геометрияни ижобий ва минималистик деб баҳолаган бўлса, бошқалар янги ёзувни нотаниш деб ҳисоблаб, айрим ҳарфлар шаклини бошқа белгилар билан қиёслай бошлашди.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

ИнстаграмМетаТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиApple фойдаланувчиларга ёлланма жосуслик дастурлари хуружи ҳақида огоҳлантириш юбордиБугун, 02:51Xiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиXiaomi уч бошли янги массаж қурилмасини тақдим этдиБугун, 01:59Покистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиПокистон ўзининг илк Жиннаҳ-1 оясари билан таништирдиКеча, 23:54Сунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиСунъий интеллект агентлари ўртасида кутилмаган тўқнашув юзага келдиКеча, 23:29Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиХ ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиКеча, 21:26Ғарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиҒарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирдиКеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди