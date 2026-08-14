Кўникиш қийин бўладими? Instagram’нинг янги логотипи ва тармоқдаги баҳслар
Instagram қарийб ўн йиллик танаффусдан сўнг расмий матнли логотипини тубдан янгилади. Янги дизайнда қўлёзма услуби сақланиб, ҳарфлар янада аниқ, геометрик ва замонавий кўринишга келтирилди, камера тасвири туширилган градиент иконкаси эса ўзгаришсиз қолди. Meta янги логотип орқали аввалги корпоратив бренд услуби билан визуал ва тарихий алоқани сақлашга интилганини таъкидлади.
Дунёдаги энг оммабоп фото ва видео алмашинуви сервиси — Instagram қарийб ўн йиллик танаффусдан сўнг илк бор ўзининг расмий матнли логотипини (wordmark) тубдан янгилади.
Ижтимоий тармоқнинг ушбу кутилмаган визуал редизайни сервис номининг фирма услубидаги ёзувига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатди.
Қўлёзма услуби сақланди, аммо геометрия ўзгарди
Дизайнерлар тармоқнинг барчага таниш бўлган классик қўлёзма асосини тўлиқ сақлаб қолган ҳолда, ҳарфларнинг алоҳида элементларига жиддий ишлов беришди. Янги талқинда ҳарфлар янада аниқ, геометрик жиҳатдан мукаммал ва замонавий кўринишга келтирилган.
Meta компанияси ушбу қадам орқали янги логотипнинг Instagram’нинг аввалги корпоратив бренд услуби билан визуал ва тарихий алоқасини сақлаб қалишга интилганини таъкидламоқда.
Эътиборли жиҳати шундаки, янгиланиш айнан «Instagram» матнли ёзувига тегишли бўлиб, илованинг камера тасвири туширилган, ҳаммага таниш градиент белгиси (иконкаси) ўзгаришсиз қолади.
Фойдаланувчиларнинг кескин реакцияси ва муҳокамалар
Instagram логотипидаги ушбу янгиланиш ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ўртасида дарҳол қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.
Шу пайтгача фойдаланилган аввалги матнли логотип қарийб 10 йил давомида ўзгаришсиз хизмат қилгани боис, кўпчилик янги дизайнга кўникишда қийналмоқда. Аудиториянинг бир қисми замонавий геометрияни ижобий ва минималистик деб баҳолаган бўлса, бошқалар янги ёзувни нотаниш деб ҳисоблаб, айрим ҳарфлар шаклини бошқа белгилар билан қиёслай бошлашди.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…