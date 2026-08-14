«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди

·37·Спорт
«Сизлар майда одамларсиз»: Мераб ва Умар ўртасидаги адоват янги босқичга чиқди
Қисқача

Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов ва унинг атрофидагилар танқидига кескин жавоб бериб, ҳурмацизлик қилганларга жавоб қайтаришини айтди. У Тбилисида Аҳмед Гаджимагомедов билан юз берган муштлашувдан сўнг вазиятни тинч йўл билан ҳал қилганини билдирди. Двалишвили 24 октябр куни Абу-Дабида UFC 333 турнирида Петр Ян билан жанг қилади. Умар Нурмагомедов эса 29 август куни Макаодаги UFC Фигҳт Нигҳт 286 турнирида Сонг Ядонгга қарши октагонга чиқади.

UFC’нинг ўта енгил вазн тоифасидаги собиқ чемпиони Мераб Двалишвили россиялик жангчи Умар Нурмагомедов ва унинг атрофидагилар томонидан билдирилган танқидларга нисбатан кескин ва муросасиз муносабат билдирди.

Грузиялик спортчи Тбилисида ўтказилган RAF турнири матбуот анжуманида россиялик курашчи Аҳмед Гаджимагомедов билан юз берган мушташув ва жанжал тафсилотларига аниқлик киритди.

«Ёмон ният билан келсангиз, жавобини оласиз»

Двалишвили ижтимоий тармоқларда эълон қилган видеомурожаатида ўз позициясини ва тарбиясини шундай изоҳлади:

«Умар ва баъзи майда одамлар мен ҳақимда ҳар хил сафсаталарни гапиришда давом этишмоқда. Сизлар ҳаёт ҳақида ҳеч нарса билмасангиз керак, лекин мен эркакман. Агар сизлар менга ҳурматсизлик қилсангиз ва бошқа тилда баланд овозда гапира бошласангиз, мен сизга тарсаки тортаман. Чунки мен шунақаман ва шундай тарбия топганман. Бу менинг маданиятим ва сиз айнан шунга лойиқсиз. Қайси мамлакатда бўлишимнинг аҳамияти йўқ — агар ёмон ният билан келсангиз, жавобига ўша нарсанинг ўзини оласиз», — деди Двалишвили.

«50 минг йигит кўчага чиқса нима бўларди?»

Грузиялик жангчи вазиятни ўзи босганини, акс ҳолда Тбилисидаги меҳмонлар учун оқибатлар жуда оғир ва таҳликали тугаши мумкин бўлганини таъкидлади:

«Ўша воқеадан кейин Грузияда эканимни яна бир бор англадим. Тбилисидаги барча ўсмирлар, йигитлар ва дўстларим муштлашмоқчи бўлишди. У ерда турли мамлакатлардан 200 нафар меҳмон бор эди, менинг юртимда эса миллионлаб одам яшайди. Агар ҳатто 50 минг йигит кўчага чиққанида нима бўлишини тасаввур қила оласиз. Шунинг учун мен можарога борган йигитни топдим, қўл бериб кўришдим ва ҳаммасини тинч йўл билан ҳал қилдим. Лекин сиз, майда одамлар, у ерда бўлмай туриб сафсата сотишни тўхтатинг!»

Жангчиларнинг навбатдаги учрашувлари

Муросасиз баёнотлар фонида ҳар иккала томонни олдинда ўта масъулиятли ва муҳим жанглар кутмоқда:

  • Мераб Двалишвили: 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида Петр Ян билан трилогиянинг якуний жангида чемпионлик камарини қайтариб олиш учун октагонга кўтарилади.

  • Умар Нурмагомедов: 29 август куни Макаодаги UFC Fight Night 286 турнирининг марказий жангида Сонг Ядонгга қарши жанг ўтказади.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Мераб ДвалишвилиУмар НурмагомедовГрузияТбилисиUFC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаРБ Лейпциг Страсбурдан икки футболчини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 09:18Родри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаРодри Манчестер Ситидан кетишга урунмоқда ва Барселона сафига қўшилишни истамоқдаБугун, 09:17Ислом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиИслом Исмоилов «Андижон» устидан қозонилган йирик ғалаба ҳақида гапирдиБугун, 09:15Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 09:07Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасида қандай лойиҳа тузмоқда?Бугун, 08:04«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилди«Барселона» ўз тўпурарини сотди: ПСЖ Ферран Торрес трансферини ҳал қилдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди