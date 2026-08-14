Қизиқ ҳолат: автобусга чиқиб олган икки эчки йўловчиларни ҳайратда қолдирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШнинг Портленд шаҳрида икки эчки кутилмаганда шаҳар автобусига чиқиб олди. Ғайриоддий воқеа автобус ичидаги камералар томонидан тасвирга туширилган.
Эчкиларнинг “саёҳати” узоққа чўзилмади
Икки эчки автобусга бемалол кириб, йўловчилар орасида пайдо бўлган. Бироқ уларнинг жамоат транспортидаги саёҳати узоққа чўзилмаган.
Йўловчилар эчкиларни тезда автобусдан ҳайдаб туширишган.
Кутилмаган йўловчилар
Воқеа автобусдагилар учун кутилмаган ва кулгили ҳолатга айланган. Эчкиларнинг автобусга қандай кириб қолгани эса маълум қилинмаган.
Сизнингча, эчкилар автобусга қаерга кетиш учун чиққан?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…