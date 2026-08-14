АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?

·0·Спорт
АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?

АҚШнинг Иллинойс штатида сотилган Повербалл лотерея билети эгасига 1,04 миллиард долларлик улкан жаккпот келтирди. GOAL.com хабар беришича, бу каби улкан маблағ футбол оламидаги энг қиммат трансфер рекордларини ҳам ортда қолдириб, харидорга бир йўла бир нечта топ-клубни сотиб олиш қувватини тақдим этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Чоршанба куни ўтказилган қуръа натижасига кўра, Иллинойс штатидаги Куинси шаҳридаги Ҳй-Вее Гас Фреш & Фаст шохобчачасида сотилган билет штат тарихидаги иккинчи, ўйин тарихидаги эса саккизинчи йирик ютуққа айланди. Бироқ, ғолиб ҳали ўз шахсини ошкор этгани йўқ.

Иллинойс қонунчилигига кўра, ғолиб маблағни икки хил усулда олиши мумкин: 29 йил давомида 30 қисмга бўлинган ҳолда тўлиқ 1,04 миллиард доллар ёки солиқлардан олдинги бир марталик 450,5 миллион долларлик нақд пул варианти. Ушбу рақамлар замонавий футбол бозоридаги трансфер нархлари билан солиштирганда ниҳоятда ҳайратланарли таассурот қолдиради.

Футбол трансферлари билан таққослаш

Жаҳон футболидаги энг қиммат трансфер рекорди ҳамон Неймарига тегишли бўлиб, унинг 2017 йилда Барселона клубидан Пари Сен-Жермен сафига ўтиши 244 миллион долларга баҳоланган эди. Лотереядаги тўлиқ ютуқ суммаси ушбу рекордни нақд тўрт мартадан зиёдроқ янгилаш имконини беради.

Ҳатто камроқ кўринадиган 450,5 миллион долларлик нақд пул варианти ҳам замонавий футбол бозорининг миқёсини яққол кўрсатиб беради. 2026 йилги ёзги трансфер ойнасида Челси Морган Рожерс учун 158 миллион доллар тўлаган бўлса, Манчестер Сити Эллиот Андерсон учун Ноттингҳем Форест клубига 158 миллион доллар берди. Тоттенхем эса Сандро Тонали трансфери учун 123 миллион доллар сарфлади.

Ушбу учта йирик трансфернинг умумий қиймати тахминан 439 миллион долларни ташкил этади. Демак, лотерея ғолиби ўзининг бир марталик нақд пул мукофоти эвазига бутун ёзги мавсумнинг энг қиммат учта трансферини тўлиқ қоплаши ва агентлик тўловлари учун ҳам етарлича маблағ қолдириши мумкин эди.

Детективга айланган қидирув ва қоидалар

Билетни сотган дўкон менежери Жон Маршалл Фох Невс Дигитал нашрига берган интервюсида бу ҳолат худди детектив қиссани эслатишини таъкидлади. Шаҳар аҳолиси омадни такрорлаш умидида ўша аппаратдан билет сотиб олишда давом этмоқда, аммо ғолиб ҳамон яширин қолмоқда. Қизиғи шундаки, ушбу билетни сотгани учун дўкон 500 000 доллар миқдорида бонус олади.

Иллинойс лотереяси қоидаларига кўра, ғолиб совринни олиш учун 11 августдаги ўйиндан бошлаб бир йил вақтга эга, бироқ нақд пул вариантини танлаш учун атиги 60 кун берилади. Барча бешта рақам ва Повербалл рақамини топиш эҳтимоли қарийб 292,2 миллиондан бирни ташкил этганлиги сабабли, бу инсоният тарихидаги энг йирик молиявий омадлардан бири бўлиб қолмоқда.

ПовербаллФутбол трансферлариНеймар1 миллиард долларЛотерея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаХанси Флик Барселона етакчилик муаммосини ҳал этишни истамоқдаБугун, 04:37Интер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаИнтер трансфер бозорида инглиз футболчиларини жалб этмоқдаБугун, 02:32Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаМилан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаБугун, 01:57Монза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаМонза трансфер бозорида фаоллашди: Аслл ва Нгонге нишондаБугун, 01:19Рубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиРубен Аморим Миланда катта тозалаш ишларини бошладиБугун, 00:53Ферран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиФерран Торрес Францияга йўл олмоқда: PSJ ҳужумчини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 23:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди