АҚШда ютуқчи топилди: 1,04 миллиард долларга қайси юлдузларни сотиб олса бўлади?
АҚШнинг Иллинойс штатида сотилган Повербалл лотерея билети эгасига 1,04 миллиард долларлик улкан жаккпот келтирди. GOAL.com хабар беришича, бу каби улкан маблағ футбол оламидаги энг қиммат трансфер рекордларини ҳам ортда қолдириб, харидорга бир йўла бир нечта топ-клубни сотиб олиш қувватини тақдим этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Чоршанба куни ўтказилган қуръа натижасига кўра, Иллинойс штатидаги Куинси шаҳридаги Ҳй-Вее Гас Фреш & Фаст шохобчачасида сотилган билет штат тарихидаги иккинчи, ўйин тарихидаги эса саккизинчи йирик ютуққа айланди. Бироқ, ғолиб ҳали ўз шахсини ошкор этгани йўқ.
Иллинойс қонунчилигига кўра, ғолиб маблағни икки хил усулда олиши мумкин: 29 йил давомида 30 қисмга бўлинган ҳолда тўлиқ 1,04 миллиард доллар ёки солиқлардан олдинги бир марталик 450,5 миллион долларлик нақд пул варианти. Ушбу рақамлар замонавий футбол бозоридаги трансфер нархлари билан солиштирганда ниҳоятда ҳайратланарли таассурот қолдиради.
Футбол трансферлари билан таққослашЖаҳон футболидаги энг қиммат трансфер рекорди ҳамон Неймарига тегишли бўлиб, унинг 2017 йилда Барселона клубидан Пари Сен-Жермен сафига ўтиши 244 миллион долларга баҳоланган эди. Лотереядаги тўлиқ ютуқ суммаси ушбу рекордни нақд тўрт мартадан зиёдроқ янгилаш имконини беради.
Ҳатто камроқ кўринадиган 450,5 миллион долларлик нақд пул варианти ҳам замонавий футбол бозорининг миқёсини яққол кўрсатиб беради. 2026 йилги ёзги трансфер ойнасида Челси Морган Рожерс учун 158 миллион доллар тўлаган бўлса, Манчестер Сити Эллиот Андерсон учун Ноттингҳем Форест клубига 158 миллион доллар берди. Тоттенхем эса Сандро Тонали трансфери учун 123 миллион доллар сарфлади.
Ушбу учта йирик трансфернинг умумий қиймати тахминан 439 миллион долларни ташкил этади. Демак, лотерея ғолиби ўзининг бир марталик нақд пул мукофоти эвазига бутун ёзги мавсумнинг энг қиммат учта трансферини тўлиқ қоплаши ва агентлик тўловлари учун ҳам етарлича маблағ қолдириши мумкин эди.
Детективга айланган қидирув ва қоидаларБилетни сотган дўкон менежери Жон Маршалл Фох Невс Дигитал нашрига берган интервюсида бу ҳолат худди детектив қиссани эслатишини таъкидлади. Шаҳар аҳолиси омадни такрорлаш умидида ўша аппаратдан билет сотиб олишда давом этмоқда, аммо ғолиб ҳамон яширин қолмоқда. Қизиғи шундаки, ушбу билетни сотгани учун дўкон 500 000 доллар миқдорида бонус олади.
Иллинойс лотереяси қоидаларига кўра, ғолиб совринни олиш учун 11 августдаги ўйиндан бошлаб бир йил вақтга эга, бироқ нақд пул вариантини танлаш учун атиги 60 кун берилади. Барча бешта рақам ва Повербалл рақамини топиш эҳтимоли қарийб 292,2 миллиондан бирни ташкил этганлиги сабабли, бу инсоният тарихидаги энг йирик молиявий омадлардан бири бўлиб қолмоқда.
…