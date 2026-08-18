Acer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этди

·0·Техно
Acer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этди

Acer компанияси технология бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган навбатдаги қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Го Air модели ўзининг юпқа металл корпуси, юқори автономлиги ва мақбул нархи билан бир қатор ихтисослашган нашрлар эътиборини тортиб, уни харидорлар орасида оммалашиб бораётган қурилмаларга рақобатдош сифатида баҳолашмоқда. Хитой бозорида мазкур ноутбук тахминан 815 АҚШ доллари эвазига таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва экран сифати

Ишлаб чиқарувчи таннархни пасайтириш мақсадида асосий қисмларни тежаб қолишга уринмаган. Хусусан, қурилма 14 дюймли ва 120 Hz частотада ишлайдиган сифатли экран билан жиҳозланган. Шунингдек, ноутбукда замонавий Тундерболт 4 порти мавжуд бўлиб, у маълумотларни тезкор узатиш ва ташқи қурилмаларни улашда қулайлик яратади.

Асосий хотира кўрсаткичлари ҳам кундалик вазифалар учун етарли даражада таъминланган. Қурилма 12 GB тезкор хотира (RAM) ва 512 GB ҳажмли SSD диск билан жиҳозланган бўлиб, бу тизимнинг барқарор ва тезкор ишлашини таъминлайди.

Самарадорлик ва рекорд даражадаги автономлик

Ноутбукнинг асосини Intel компаниясининг янги Вилдкат Лаке туркумига мансуб Intel Коре 5 320 процессори ташкил этади. Ушбу плата ўта юқори ҳисоблаш қувватини вада қилмаса-да, энергия самарадорлигига алоҳида эътибор қаратилгани боис батарея қувватини тежашда муҳим рол ўйнайди.

Қурилманинг энг асосий афзалликларидан бири унинг аккумулятор қувватидир. Сиғими 70 В/соат бўлган батарея туфайли ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, ноутбук қувватлантириш мосламасисиз 19 соатгача узлуксиз ишлай олади.

Дизайн ва фойдаланиш қулайлиги

Го Air модели нафақат техник хусусиятлари, балки ташқи кўриниши билан ҳам эътиборга лойиқ. Корпус тўлиқ металлдан ясалган бўлиб, унинг қалинлиги атиги 13,9 миллиметрни, оғирлиги эса 1,19 килограммни ташкил этади. Бундай кўрсаткичлар қурилмани доимо йўлда юрадиганлар ва фаол ҳаёт тарзига эга фойдаланувчилар учун қулай қилади.

Умуман олганда, Acer мутахассислари замонавий платформа, сифатли дисплей ва узоқ муддатли автономликни ўзида мужассам этган мувозанатли мобил компьютерни яратишга муваффақ бўлишди. Гарчи плата ўта мураккаб ўйинлар ёки профессионал график вазифалар учун мўлжалланмаган бўлса-да, кундалик ишлар ва оффис вазифалари учун мақбул танлов бўла олади.

AcerНоутбукIntelТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинGalaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинКеча, 22:28Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиSamsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиКеча, 21:58Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиКеча, 21:29Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиХитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиКеча, 20:26Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиХитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиКеча, 19:54Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиХитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди