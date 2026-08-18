Acer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этди
Acer компанияси технология бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган навбатдаги қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Го Air модели ўзининг юпқа металл корпуси, юқори автономлиги ва мақбул нархи билан бир қатор ихтисослашган нашрлар эътиборини тортиб, уни харидорлар орасида оммалашиб бораётган қурилмаларга рақобатдош сифатида баҳолашмоқда. Хитой бозорида мазкур ноутбук тахминан 815 АҚШ доллари эвазига таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва экран сифатиИшлаб чиқарувчи таннархни пасайтириш мақсадида асосий қисмларни тежаб қолишга уринмаган. Хусусан, қурилма 14 дюймли ва 120 Hz частотада ишлайдиган сифатли экран билан жиҳозланган. Шунингдек, ноутбукда замонавий Тундерболт 4 порти мавжуд бўлиб, у маълумотларни тезкор узатиш ва ташқи қурилмаларни улашда қулайлик яратади.
Асосий хотира кўрсаткичлари ҳам кундалик вазифалар учун етарли даражада таъминланган. Қурилма 12 GB тезкор хотира (RAM) ва 512 GB ҳажмли SSD диск билан жиҳозланган бўлиб, бу тизимнинг барқарор ва тезкор ишлашини таъминлайди.
Самарадорлик ва рекорд даражадаги автономликНоутбукнинг асосини Intel компаниясининг янги Вилдкат Лаке туркумига мансуб Intel Коре 5 320 процессори ташкил этади. Ушбу плата ўта юқори ҳисоблаш қувватини вада қилмаса-да, энергия самарадорлигига алоҳида эътибор қаратилгани боис батарея қувватини тежашда муҳим рол ўйнайди.
Қурилманинг энг асосий афзалликларидан бири унинг аккумулятор қувватидир. Сиғими 70 В/соат бўлган батарея туфайли ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, ноутбук қувватлантириш мосламасисиз 19 соатгача узлуксиз ишлай олади.
Дизайн ва фойдаланиш қулайлигиГо Air модели нафақат техник хусусиятлари, балки ташқи кўриниши билан ҳам эътиборга лойиқ. Корпус тўлиқ металлдан ясалган бўлиб, унинг қалинлиги атиги 13,9 миллиметрни, оғирлиги эса 1,19 килограммни ташкил этади. Бундай кўрсаткичлар қурилмани доимо йўлда юрадиганлар ва фаол ҳаёт тарзига эга фойдаланувчилар учун қулай қилади.
Умуман олганда, Acer мутахассислари замонавий платформа, сифатли дисплей ва узоқ муддатли автономликни ўзида мужассам этган мувозанатли мобил компьютерни яратишга муваффақ бўлишди. Гарчи плата ўта мураккаб ўйинлар ёки профессионал график вазифалар учун мўлжалланмаган бўлса-да, кундалик ишлар ва оффис вазифалари учун мақбул танлов бўла олади.
…