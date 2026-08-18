Реал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирди

·7·Спорт
Реал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирди
Қисқача

Реал Мадрид Чема Андрес ва Джейкобо Ramонни таркибга қайтариш масаласини яна бир йилга кечиктирди. Ҳозир Чема Андрес Германиянинг Штутгарт клубида, Джейкобо Ramон эса Италиянинг Комо жамоасида ўйнамоқда ва уларнинг ривожи мураббийлар штаби томонидан кузатилмоқда. Реал Мадрид Чема Андресни 2027-йил ёзида 18 миллион еврога, Джейкобо Ramонни эса 9 миллиондан 10 миллион еврогача бўлган суммага қайтариш ҳуқуқига эга.

Реал Мадрид раҳбарияти ва мураббийлар штаби жамоанинг яқин келажагига қаратилган трансфер сиёсатида ўзига хос қарорга келди. Дефенса Централ нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб ўз академиясидан чиққан икки истиқболли футболчи — Чема Андрес ҳамда Джейкобо Ramонни таркибга қайтариш имкониятини яна бир йилга кечиктиришга қарор қилди. Ушбу қадам жамоанинг асосий заиф нуқталарини бартараф этишга қаратилган узоқ муддатли режанинг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий ёзги трансферлар мавсумида клуб раҳбарияти мураббийга марказий чизиқ ҳамда ҳимоя қўрғонини кучайтириш мақсадида ушбу икки ёш иқтидор эгасини дарҳол сотиб олиш вариантини таклиф қилган эди. Бироқ томонлар чуқур таҳлилдан сўнг футболчиларга яна бир мавсум ўз устида ишлаш учун имкон бериш маъқулроқ деган хулосага келишди. Уларнинг ҳозирги ривожланиш суръати клуб раҳбариятида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Молиявий шартлар ва қайтариш шартномалари

Реал Мадрид Чема Андресни 2027-йилнинг ёзида 18 миллион евро эвазига ортга қайтариш ҳуқуқига эга. Ҳимоячи Джейкобо Ramоннинг трансфер нархи эса 9 миллиондан 10 миллион еврогача бўлган суммани ташкил қилади. Мутахассисларнинг фикрича, ҳар икки футболчини йиғиндиси 30 миллион евродан ошмайдиган нархда сотиб олиш клуб учун молиявий жиҳатдан жуда қулай ва мақбул вариант ҳисобланади.

Клуб аввалроқ ушбу футболчиларни сотиш орқали маълум миқдорда даромад олган эди. Ҳозирда уларнинг трансфер қиймати барқарор ўсиб бораётгани қироллик клубига келгусида ҳам молиявий фойда кўриш имкониятини беради. Агар футболчилар ўзларининг Европадаги жамоаларида юқори савиядаги ўйинларини давом эттирса, Реал Мадрид уларни кейинчалик бошқа клубларга қимматроқ нархда сотиб даромад топиши ҳам мумкин.

Европа майдонларидаги синов даври

Айни пайтда Чема Андрес Германиянинг Штутгарт клуби шарафини ҳимоя қилаётган бўлса, Джейкобо Ramон Италиянинг Комо жамоасида тўп сурмоқда. Ҳар икки иқтидор эгаси ўзларининг янги жамоаларида асосий таркибдан жой олиш учун муваффақиятли курашиб, барқарор ўйин намойиш этмоқда. Уларнинг хорижий чемпионатлардаги тажрибаси келажакда Мадрид грандида ўйнаш учун муҳим пойдевор вазифасини ўтайди.

Манбага кўра, мураббийлар штаби футболчиларнинг Германия ва Италия чемпионатларидаги ҳар бир ўйинини диққат билан кузатиб боради. Мавсум якунига етгач, уларнинг кўрсатган натижаларига қараб якуний хулоса чиқарилади ва Сантиаго Бернабеуга қайтиш санаси аниқлаштирилади. Ҳозирги босқичда эса асосий эътибор ёшларнинг амалиёт тўплаши ҳамда маҳоратини янада оширишига қаратилган.

Реал МадридЧема АндресДжейкобо RamонТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиРиз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиБугун, 01:14Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаМилан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаБугун, 00:33Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинМилан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинБугун, 00:18Милан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаМилан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаКеча, 23:32Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Кеча, 23:29Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариРамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди