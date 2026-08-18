Реал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирди
Реал Мадрид Чема Андрес ва Джейкобо Ramонни таркибга қайтариш масаласини яна бир йилга кечиктирди. Ҳозир Чема Андрес Германиянинг Штутгарт клубида, Джейкобо Ramон эса Италиянинг Комо жамоасида ўйнамоқда ва уларнинг ривожи мураббийлар штаби томонидан кузатилмоқда. Реал Мадрид Чема Андресни 2027-йил ёзида 18 миллион еврога, Джейкобо Ramонни эса 9 миллиондан 10 миллион еврогача бўлган суммага қайтариш ҳуқуқига эга.
Реал Мадрид раҳбарияти ва мураббийлар штаби жамоанинг яқин келажагига қаратилган трансфер сиёсатида ўзига хос қарорга келди. Дефенса Централ нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб ўз академиясидан чиққан икки истиқболли футболчи — Чема Андрес ҳамда Джейкобо Ramонни таркибга қайтариш имкониятини яна бир йилга кечиктиришга қарор қилди. Ушбу қадам жамоанинг асосий заиф нуқталарини бартараф этишга қаратилган узоқ муддатли режанинг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий ёзги трансферлар мавсумида клуб раҳбарияти мураббийга марказий чизиқ ҳамда ҳимоя қўрғонини кучайтириш мақсадида ушбу икки ёш иқтидор эгасини дарҳол сотиб олиш вариантини таклиф қилган эди. Бироқ томонлар чуқур таҳлилдан сўнг футболчиларга яна бир мавсум ўз устида ишлаш учун имкон бериш маъқулроқ деган хулосага келишди. Уларнинг ҳозирги ривожланиш суръати клуб раҳбариятида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Молиявий шартлар ва қайтариш шартномалариРеал Мадрид Чема Андресни 2027-йилнинг ёзида 18 миллион евро эвазига ортга қайтариш ҳуқуқига эга. Ҳимоячи Джейкобо Ramоннинг трансфер нархи эса 9 миллиондан 10 миллион еврогача бўлган суммани ташкил қилади. Мутахассисларнинг фикрича, ҳар икки футболчини йиғиндиси 30 миллион евродан ошмайдиган нархда сотиб олиш клуб учун молиявий жиҳатдан жуда қулай ва мақбул вариант ҳисобланади.
Клуб аввалроқ ушбу футболчиларни сотиш орқали маълум миқдорда даромад олган эди. Ҳозирда уларнинг трансфер қиймати барқарор ўсиб бораётгани қироллик клубига келгусида ҳам молиявий фойда кўриш имкониятини беради. Агар футболчилар ўзларининг Европадаги жамоаларида юқори савиядаги ўйинларини давом эттирса, Реал Мадрид уларни кейинчалик бошқа клубларга қимматроқ нархда сотиб даромад топиши ҳам мумкин.
Европа майдонларидаги синов давриАйни пайтда Чема Андрес Германиянинг Штутгарт клуби шарафини ҳимоя қилаётган бўлса, Джейкобо Ramон Италиянинг Комо жамоасида тўп сурмоқда. Ҳар икки иқтидор эгаси ўзларининг янги жамоаларида асосий таркибдан жой олиш учун муваффақиятли курашиб, барқарор ўйин намойиш этмоқда. Уларнинг хорижий чемпионатлардаги тажрибаси келажакда Мадрид грандида ўйнаш учун муҳим пойдевор вазифасини ўтайди.
Манбага кўра, мураббийлар штаби футболчиларнинг Германия ва Италия чемпионатларидаги ҳар бир ўйинини диққат билан кузатиб боради. Мавсум якунига етгач, уларнинг кўрсатган натижаларига қараб якуний хулоса чиқарилади ва Сантиаго Бернабеуга қайтиш санаси аниқлаштирилади. Ҳозирги босқичда эса асосий эътибор ёшларнинг амалиёт тўплаши ҳамда маҳоратини янада оширишига қаратилган.
…