13 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олди

·1·Дунё
13 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олди
Қисқача

Бангладешда 13 ёшли Анамека Ахтер Жуи суд қарори билан етти ойлик фарзандини қайтариб олди. Жуи 11 ёшида Facebook орқали ўзидан анча катта 20 ёшли йигит билан танишиб, кейинчалик унга турмушга чиққан ва фарзандли бўлган. Унинг сўзларига кўра, эри ва қайнонаси чақалоқни олиб қўйиб, ўзини уйдан ҳайдаб юборган. Суд ишни кўриб чиқиб, болани қонуний равишда онасига қайтаришга қарор қилган.

13 ёшда она бўлиш — кўпчилик тасаввур қилиши қийин бўлган тақдир. Бангладешдаги Анамэка Ахтер Жуининг ҳаётида эса айнан шундай воқеа содир бўлди.

Маълум бўлишича, Жуи 11 ёшида Facebook орқали ўзидан анча катта — 20 ёшли йигит билан танишган. Кейинчалик улар турмуш қурган ва қизнинг фарзанди дунёга келган.

Бироқ чақалоқ туғилганидан сўнг вазият кескин ўзгарган. Жуининг сўзларига кўра, эри ва қайнонаси етти ойлик болани ундан олиб қўйган. Қизнинг ўзи эса уйдан ҳайдаб юборилган.

Qo'lida chaqaloq tutgan yosh qiz jilmayib turibdi.

Фарзандидан айрилишни истамаган Жуи масалани суд орқали ҳал қилишга қарор қилган. Суд ишни кўриб чиқиб, етти ойлик чақалоқни қонуний равишда ўз онасига қайтариш ҳақида қарор чиқарган.

Шу тариқа, ҳали ўзи болалик давридан чиқиб улгурмаган 13 ёшли қиз фарзанди учун курашиб, суд орқали уни қайта бағрига олди.

Бу воқеа бир томондан она ва фарзанднинг қайта бирлашуви билан якунланган бўлса, иккинчи томондан вояга етмаган қиз тақдири билан боғлиқ жиддий саволларни ҳам кун тартибига олиб чиқмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошладиБугун, 01:34Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиРажанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиБугун, 00:07Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиЯпонияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиБугун, 00:03Дунёдаги “энг хунук ит” аниқландиДунёдаги “энг хунук ит” аниқландиКеча, 20:18Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 18:20Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиКеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди