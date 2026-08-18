13 ёшли она суд орқали фарзандини қайтариб олди
Бангладешда 13 ёшли Анамека Ахтер Жуи суд қарори билан етти ойлик фарзандини қайтариб олди. Жуи 11 ёшида Facebook орқали ўзидан анча катта 20 ёшли йигит билан танишиб, кейинчалик унга турмушга чиққан ва фарзандли бўлган. Унинг сўзларига кўра, эри ва қайнонаси чақалоқни олиб қўйиб, ўзини уйдан ҳайдаб юборган. Суд ишни кўриб чиқиб, болани қонуний равишда онасига қайтаришга қарор қилган.
13 ёшда она бўлиш — кўпчилик тасаввур қилиши қийин бўлган тақдир. Бангладешдаги Анамэка Ахтер Жуининг ҳаётида эса айнан шундай воқеа содир бўлди.
Маълум бўлишича, Жуи 11 ёшида Facebook орқали ўзидан анча катта — 20 ёшли йигит билан танишган. Кейинчалик улар турмуш қурган ва қизнинг фарзанди дунёга келган.
Бироқ чақалоқ туғилганидан сўнг вазият кескин ўзгарган. Жуининг сўзларига кўра, эри ва қайнонаси етти ойлик болани ундан олиб қўйган. Қизнинг ўзи эса уйдан ҳайдаб юборилган.
Фарзандидан айрилишни истамаган Жуи масалани суд орқали ҳал қилишга қарор қилган. Суд ишни кўриб чиқиб, етти ойлик чақалоқни қонуний равишда ўз онасига қайтариш ҳақида қарор чиқарган.
Шу тариқа, ҳали ўзи болалик давридан чиқиб улгурмаган 13 ёшли қиз фарзанди учун курашиб, суд орқали уни қайта бағрига олди.
Бу воқеа бир томондан она ва фарзанднинг қайта бирлашуви билан якунланган бўлса, иккинчи томондан вояга етмаган қиз тақдири билан боғлиқ жиддий саволларни ҳам кун тартибига олиб чиқмоқда.
…