Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирди
Челси сардори Риз Джеймс Реал Соседад устидан 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин ҳали тўлиқ оптимал спорт формасига киришмаганини тан олди. Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги узоқ юришидан сўнг қисқа таътил олгани сабабли унинг мавсумолди тайёргарлиги қисқарган. Джеймс жисмонан ўзини яхши ҳис қилаётганини, бироқ расмий ўйинлар олдидан ўйин амалиётини ошириши кераклигини айтди.
Челси сардори Риз Джеймс жамоанинг сўнгги ўртоқлик ўйинида муваффақиятли майдонга тушганига қарамай, ҳали тўлиқ оптимал спорт формасига кириб улгурмаганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Стемфорд Бриж стадионида Реал Соседад устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг фикр билдирган ҳимоячи Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги узоқ юришидан сўнг унга қисқа таътил берилганини ва натижада мавсумолди тайёргарлиги қисқарганини таъкидлади.
Жисмоний ҳолат ва иссиқ об-ҳаво синовиДжеймснинг айтишича, танаффус муддатининг қисқалигига қарамай, у ўзини жисмонан яхши ҳис қилмоқда, бироқ расмий ўйинлар олдидан бироз "зангни кетказиш" кераклигини яширмади. Ўйин вақтидаги иссиқ об-ҳаво шароитлари ҳам футболчиларга қўшимча қийинчилик туғдирган.
"Танаффус жуда қисқа бўлди, лекин майдонда ўзимни яхши ҳис қилдим. Шароитлар оғир, об-ҳаво жуда иссиқ эди. Ҳали бошланиш палласидамиз, ўйин амалиётида бироз камчиликлар бор, аммо бу яхши қадам бўлди", — деди у.
Хаби Алонсо бошчилигидаги янги даврЖамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо ўтган ҳафта клуб сардорининг машғулотларга қайтиши жамоага ижобий таъсир кўрсатаётганини алоҳида эътироф этган эди. Июль ойи бошидан бери илк бор тўлиқ таркиб билан ишлай бошлаган испаниялик мутахассис ўз ғояларини жамоага сингдиришда Риз Джеймснинг етакчилик фазилатларига таянмоқда.
Ўз навбатида, сардор ҳам мураббийнинг бу сўзларига ижобий жавоб қайтариб, унинг қўл остида тўп суриш шараф эканини ва энг керакли паллада жамоага ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.
Челси мухлислари сўнгги йиллардаги беқарорликдан сўнг барқарорликни кутишмоқда. Джеймснинг янги футболчилар ва жамоадаги муҳит ҳақидаги ижобий фикрлари ёзги тиғиз тақвим ва кўплаб сафарларга қарамай, кийим алмаштириш хонасида яхши муҳит шаклланганидан дарак беради.
…