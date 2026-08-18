Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирди

·8·Спорт
Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирди
Қисқача

Челси сардори Риз Джеймс Реал Соседад устидан 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин ҳали тўлиқ оптимал спорт формасига киришмаганини тан олди. Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги узоқ юришидан сўнг қисқа таътил олгани сабабли унинг мавсумолди тайёргарлиги қисқарган. Джеймс жисмонан ўзини яхши ҳис қилаётганини, бироқ расмий ўйинлар олдидан ўйин амалиётини ошириши кераклигини айтди.

Челси сардори Риз Джеймс жамоанинг сўнгги ўртоқлик ўйинида муваффақиятли майдонга тушганига қарамай, ҳали тўлиқ оптимал спорт формасига кириб улгурмаганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Стемфорд Бриж стадионида Реал Соседад устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг фикр билдирган ҳимоячи Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги узоқ юришидан сўнг унга қисқа таътил берилганини ва натижада мавсумолди тайёргарлиги қисқарганини таъкидлади.

Жисмоний ҳолат ва иссиқ об-ҳаво синови

Джеймснинг айтишича, танаффус муддатининг қисқалигига қарамай, у ўзини жисмонан яхши ҳис қилмоқда, бироқ расмий ўйинлар олдидан бироз "зангни кетказиш" кераклигини яширмади. Ўйин вақтидаги иссиқ об-ҳаво шароитлари ҳам футболчиларга қўшимча қийинчилик туғдирган.

"Танаффус жуда қисқа бўлди, лекин майдонда ўзимни яхши ҳис қилдим. Шароитлар оғир, об-ҳаво жуда иссиқ эди. Ҳали бошланиш палласидамиз, ўйин амалиётида бироз камчиликлар бор, аммо бу яхши қадам бўлди", — деди у.

Хаби Алонсо бошчилигидаги янги давр

Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо ўтган ҳафта клуб сардорининг машғулотларга қайтиши жамоага ижобий таъсир кўрсатаётганини алоҳида эътироф этган эди. Июль ойи бошидан бери илк бор тўлиқ таркиб билан ишлай бошлаган испаниялик мутахассис ўз ғояларини жамоага сингдиришда Риз Джеймснинг етакчилик фазилатларига таянмоқда.

Ўз навбатида, сардор ҳам мураббийнинг бу сўзларига ижобий жавоб қайтариб, унинг қўл остида тўп суриш шараф эканини ва энг керакли паллада жамоага ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.

Челси мухлислари сўнгги йиллардаги беқарорликдан сўнг барқарорликни кутишмоқда. Джеймснинг янги футболчилар ва жамоадаги муҳит ҳақидаги ижобий фикрлари ёзги тиғиз тақвим ва кўплаб сафарларга қарамай, кийим алмаштириш хонасида яхши муҳит шаклланганидан дарак беради.

Риз ДжеймсЧелсиХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаМилан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаБугун, 00:33Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинМилан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинБугун, 00:18Милан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаМилан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаКеча, 23:32Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Кеча, 23:29Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариРамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариКеча, 23:20Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Кеча, 23:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди