13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади

·5·Дунё
13 йил кўрмаган аёл зарбадан сўнг яна кўра бошлади
Қисқача

Янги Зеландиянинг Окленд шаҳрида яшовчи Лиза Рейд 13 йил давомида деярли кўрмай яшаганидан сўнг, 2000 йил 15 ноябр куни бошини журнал столига уриб олганидан кейин қисман кўра бошлади. У 11 ёшида миядаги ўсма кўриш нервига босим ўтказгани сабаб кўриш қобилиятидан айрилган ва йўлбошловчи ити Ами ёрдамида ҳаракатланган.

Янги Зеландиянинг Окленд шаҳрида яшовчи Лиза Рейднинг ҳаётида кутилмаган воқеа содир бўлган. У болалигида миядаги ўсма сабаб кўриш қобилиятини йўқотган ва 13 йил давомида деярли кўрмай яшаган. Аммо 2000 йилдаги оддий бир бахтсиз ҳодисадан кейин унинг кўриш қобилиятининг бир қисми кутилмаганда қайтган.

Кутилмаган зарба

Лиза 11 ёшида миядаги ўсма туфайли кўриш қобилиятидан айрилган. Ўсма кўриш нервига босим ўтказгани сабабли у йиллар давомида йўлбошловчи ити ёрдамида ҳаракатланган.

2000 йил 15 ноябрь куни, 24 ёшли Лиза йўлбошловчи ити Амини ухлашдан олдин ўпиш учун энгашган. Шу пайтда у мувозанатини йўқотиб, бошини журналь столига қаттиқ уриб олган. Ҳодиса жиддий кўринмагани учун у одатдагидек ухлашга ётган.

Аммо эрталаб уйғонганида Лиза ўз кўзларига ишона олмаган — у яна кўра бошлаган эди.

Jingalak sochli ayol bog'da labrador iti bilan birga tabassum qilib turibdi.

13 йилдан кейин оиласини қайта кўрди

Лизанинг кўриш қобилияти тўлиқ эмас, балки қисман тикланган. Манбаларда у чап кўзида тахминан 80 фоиз кўриш қобилияти қайта тиклангани қайд этилган.

У учун энг таъсирли лаҳзалардан бири эса оила аъзоларини қайта кўриш бўлган. Лиза 13 йил давомида кўрмаган укаси бу вақт ичида болаликдан улғайиб, катта йигитга айланган эди.

«У эркак бўлиб қолибди», дея ҳайратланган Лиза укасини соқолли ҳолда кўрганини эслаган. Онаси эса унга деярли танишдек кўринган, фақат йиллар уни қаритганини пайқаган.

Шифокорлар ҳам аниқ жавоб топа олмаган

Бу воқеанинг энг сирли томони — кўриш қобилияти нима сабабдан тиклангани. Шифокорлар Лизанинг ҳолатига аниқ илмий изоҳ бера олмаган.

Айрим тахминларга кўра, бошига тушган зарба натижасида кўриш нервига таъсир қилаётган босим ўзгарган бўлиши мумкин. Аммо бу фақат тахмин бўлиб, Лизанинг кўриш қобилияти айнан нима сабабдан қайтгани аниқ исботланмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиРажанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиБугун, 00:07Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиЯпонияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиБугун, 00:03Дунёдаги “энг хунук ит” аниқландиДунёдаги “энг хунук ит” аниқландиКеча, 20:18Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 18:20Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиКеча, 17:37Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Кеча, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди