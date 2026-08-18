Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилди
иФихит мутахассислари Samsung Galaxy З Fold8 смартфонининг таъмирлаш имкониятларини 10 баллик шкалада 4 баллга баҳолади. Қурилмани қисмларга ажратишда экран атрофидаги рамка синиб кетган, батареяни ушлаб турувчи кучли елимни ажратиш эса қийинчилик туғдирган. Синовлар IP48 ҳимоясига қарамай, чанг шарнир механизмига кириб, уни ишдан чиқариши мумкинлигини кўрсатди.
Машҳур Samsung Galaxy З Fold8 йиғилувчи смартфони иФихит мутахассислари томонидан қисмларга бўлиб текширилди ва унинг тузатиш имкониятлари паст баҳоланди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма 10 балли шкала бўйича атиги 4 баллга лойиқ кўрилган бўлиб, бу турдаги флагман гаджетлар учун етарлича паст кўрсаткич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Экспертларнинг таъкидлашича, асосий муаммо фақатгина қурилиш мураккаблигида эмас. Масалан, қурилмани қисмларга ажратиш жараёнида экран атрофидаги рамка шунчаки бўлакларга бўлиниб синиб кетган. Ҳолбуки, бошқа усул билан замонавий механизмнинг асосий қисмига етиб боришнинг иложи йўқ.
Ҳимоя ва механизм заифликлариГарчи бу бевосита тузатиш жараёнига таъсир қилмаса ҳам, мутахассислар илғор смартфон шарнирининг чангдан етарли даражада ҳимояланмаганига эътибор қаратишди. IP48 стандарти бўйича эълон қилинган ҳимояга қарамамай, ўтказилган синовлар чанг механизм ичига бемалол кириб бориши ва уни ишдан чиқариши мумкинлигини кўрсатди.
Шунингдек, текширув давомида батареяни ушлаб турувчи елимнинг ўта мустаҳкамлиги ҳам қайд этилди. Аккумуляторни корпусдан хавфсиз тарзда ажратиб олиш мутахассислар учун ҳам қийинчилик туғдирган.
Умумий тузилиш хусусиятлариҚурилманинг қолган қисмларини очиш жараёни, экранни ечиш босқичини ҳисобга олмаганда, бошқа замонавий смартфонлардан унчалик фарқ қилмайди. Шунга қарамай, иккита корпус қисмига эга эканлиги сабабли қўшимча шлейфлар мавжудлиги ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари борлиги аниқланди.
Мазкур баҳолаш фойдаланувчилар ва технология ихлосмандлари учун муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади. Бундай мураккаб ва қимматбаҳо қурилмаларни сотиб олишда уларнинг келгусидаги хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатларини ҳам инобатга олиш зарурлигини кўрсатади.
…