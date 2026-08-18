Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилди

·1·Техно
Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилди
Қисқача

иФихит мутахассислари Samsung Galaxy З Fold8 смартфонининг таъмирлаш имкониятларини 10 баллик шкалада 4 баллга баҳолади. Қурилмани қисмларга ажратишда экран атрофидаги рамка синиб кетган, батареяни ушлаб турувчи кучли елимни ажратиш эса қийинчилик туғдирган. Синовлар IP48 ҳимоясига қарамай, чанг шарнир механизмига кириб, уни ишдан чиқариши мумкинлигини кўрсатди.

Машҳур Samsung Galaxy З Fold8 йиғилувчи смартфони иФихит мутахассислари томонидан қисмларга бўлиб текширилди ва унинг тузатиш имкониятлари паст баҳоланди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма 10 балли шкала бўйича атиги 4 баллга лойиқ кўрилган бўлиб, бу турдаги флагман гаджетлар учун етарлича паст кўрсаткич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, асосий муаммо фақатгина қурилиш мураккаблигида эмас. Масалан, қурилмани қисмларга ажратиш жараёнида экран атрофидаги рамка шунчаки бўлакларга бўлиниб синиб кетган. Ҳолбуки, бошқа усул билан замонавий механизмнинг асосий қисмига етиб боришнинг иложи йўқ.

Ҳимоя ва механизм заифликлари

Гарчи бу бевосита тузатиш жараёнига таъсир қилмаса ҳам, мутахассислар илғор смартфон шарнирининг чангдан етарли даражада ҳимояланмаганига эътибор қаратишди. IP48 стандарти бўйича эълон қилинган ҳимояга қарамамай, ўтказилган синовлар чанг механизм ичига бемалол кириб бориши ва уни ишдан чиқариши мумкинлигини кўрсатди.

Шунингдек, текширув давомида батареяни ушлаб турувчи елимнинг ўта мустаҳкамлиги ҳам қайд этилди. Аккумуляторни корпусдан хавфсиз тарзда ажратиб олиш мутахассислар учун ҳам қийинчилик туғдирган.

Умумий тузилиш хусусиятлари

Қурилманинг қолган қисмларини очиш жараёни, экранни ечиш босқичини ҳисобга олмаганда, бошқа замонавий смартфонлардан унчалик фарқ қилмайди. Шунга қарамай, иккита корпус қисмига эга эканлиги сабабли қўшимча шлейфлар мавжудлиги ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари борлиги аниқланди.

Мазкур баҳолаш фойдаланувчилар ва технология ихлосмандлари учун муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади. Бундай мураккаб ва қимматбаҳо қурилмаларни сотиб олишда уларнинг келгусидаги хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатларини ҳам инобатга олиш зарурлигини кўрсатади.

SamsungGalaxy Z Fold8иФихитСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаАҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаБугун, 01:57Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиApple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиБугун, 01:27Acer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиAcer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиБугун, 00:59Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинGalaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинКеча, 22:28Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиSamsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиКеча, 21:58Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиКеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди