Дунёдаги “энг хунук ит” аниқланди
Жиннй Лу исмли 6 ёшли мопс АҚШнинг Калифорния штатида 14 август куни ўтказилган “Ворлдъс Углиест Дог” танловида биринчи ўринни эгаллади. Унинг эгаси Мишел Греди 5 минг доллар мукофот олди, Жиннй Лу эса катта кўзлари, ташқарига чиқиб турадиган тили ва ўзига хос юз ифодаси билан ҳакамлар эътиборини тортди. Жиннй Лу 2025 йилги мусобақада иккинчи ўринни эгаллаган, тахминан тўрт йил аввал эса Пуг Рескуе орқали Мишел Греди томонидан асраб олинган эди.
Дунёдаги энг ғайриоддий танловлардан бири якунланди. АҚШнинг Калифорния штатида ўтказилган “World’s Ugliest Dog” — “Дунёдаги энг хунук ит” танловида бу йил ғалабани кўриниши билан эътиборни тортган мопс қўлга киритди.
Jinny Lu исмли 6 ёшли ит 14 август куни Санта-Роза шаҳридаги Sonoma County Fair майдонида ўтказилган мусобақада биринчи ўринни эгаллади. Унинг эгаси Мишель Грэди ғолиблик учун 5 минг доллар мукофот олди.
Катта кўзлар ва осилиб турган тили билан машҳур бўлди
Jinny Lu’нинг ташқи кўриниши уни бошқа иштирокчилардан ажратиб турган. Унинг катта бўртиб турган кўзлари, доим ташқарига чиқиб турадиган тили ва юзидаги ўзига хос ифода ҳакамлар эътиборидан четда қолмади.
Қизиғи, ит учун бу танловдаги биринчи жиддий уриниш эмас. Jinny Lu 2025 йилги мусобақада иккинчи ўринни эгаллаган эди. Бу йил эса у яна бир бор иштирок этиб, ниҳоят бош совринни қўлга киритди.
Унинг тарихи ташқи кўринишидан ҳам қизиқроқ
Jinny Lu Жанубий Кореядан қутқариб олинган ит бўлиб, кейинчалик АҚШга олиб келинган. У тахминан тўрт йил аввал Pug Rescue орқали Мишель Грэди томонидан асраб олинган.
Шу сабабли унинг ғалабаси оддий кулгили танлов натижасидан кўра кенгроқ маънога эга. Мусобақа ташкилотчилари ташқи кўриниши одатдагидан фарқ қиладиган итларга эътибор қаратиш, уларнинг ўзига хослигини кўрсатиш ва ҳайвонларни асраб олиш ғоясини тарғиб қилишни мақсад қилади.
Танлов 50 йиллик юбилейини нишонлади
Бу йилги мусобақа ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлди — “World’s Ugliest Dog” танлови ташкил этилганига 50 йил тўлди.
Иккинчи ўринни Pinky исмли чихуахуа ва померан аралашмаси, учинчи ўринни эса Otto исмли чихуахуа аралашмаси эгаллади. Уларга мос равишда 3 минг ва 2 минг доллар мукофот берилган.
Ташкилотчилар таъкидлашича, танловнинг мақсади итларни масхара қилиш эмас. Аксинча, уларнинг ташқи кўринишидаги ўзига хосликни нишонлаш ва одамларга ҳар бир ҳайвон меҳр ва ғамхўрликка лойиқ эканини эслатишдир.
Шундай қилиб, бир вақтлар қутқариб олинган Jinny Lu бугун бутун дунё эътиборида. Унинг ғалабаси эса яна бир бор “чирой” тушунчаси ҳар ким учун ҳар хил бўлиши мумкинлигини кўрсатди.
…