Дунёдаги “энг хунук ит” аниқланди

·4·Дунё
Дунёдаги “энг хунук ит” аниқланди
Қисқача

Жиннй Лу исмли 6 ёшли мопс АҚШнинг Калифорния штатида 14 август куни ўтказилган “Ворлдъс Углиест Дог” танловида биринчи ўринни эгаллади. Унинг эгаси Мишел Греди 5 минг доллар мукофот олди, Жиннй Лу эса катта кўзлари, ташқарига чиқиб турадиган тили ва ўзига хос юз ифодаси билан ҳакамлар эътиборини тортди. Жиннй Лу 2025 йилги мусобақада иккинчи ўринни эгаллаган, тахминан тўрт йил аввал эса Пуг Рескуе орқали Мишел Греди томонидан асраб олинган эди.

Дунёдаги энг ғайриоддий танловлардан бири якунланди. АҚШнинг Калифорния штатида ўтказилган “World’s Ugliest Dog” — “Дунёдаги энг хунук ит” танловида бу йил ғалабани кўриниши билан эътиборни тортган мопс қўлга киритди.

Jinny Lu исмли 6 ёшли ит 14 август куни Санта-Роза шаҳридаги Sonoma County Fair майдонида ўтказилган мусобақада биринчи ўринни эгаллади. Унинг эгаси Мишель Грэди ғолиблик учун 5 минг доллар мукофот олди.

Катта кўзлар ва осилиб турган тили билан машҳур бўлди

Inju marjon taqib olgan, tili osilib turgan keksa mops iti.

Jinny Lu’нинг ташқи кўриниши уни бошқа иштирокчилардан ажратиб турган. Унинг катта бўртиб турган кўзлари, доим ташқарига чиқиб турадиган тили ва юзидаги ўзига хос ифода ҳакамлар эътиборидан четда қолмади.

Қизиғи, ит учун бу танловдаги биринчи жиддий уриниш эмас. Jinny Lu 2025 йилги мусобақада иккинчи ўринни эгаллаган эди. Бу йил эса у яна бир бор иштирок этиб, ниҳоят бош совринни қўлга киритди.

Унинг тарихи ташқи кўринишидан ҳам қизиқроқ

Jinny Lu Жанубий Кореядан қутқариб олинган ит бўлиб, кейинчалик АҚШга олиб келинган. У тахминан тўрт йил аввал Pug Rescue орқали Мишель Грэди томонидан асраб олинган.

Шу сабабли унинг ғалабаси оддий кулгили танлов натижасидан кўра кенгроқ маънога эга. Мусобақа ташкилотчилари ташқи кўриниши одатдагидан фарқ қиладиган итларга эътибор қаратиш, уларнинг ўзига хослигини кўрсатиш ва ҳайвонларни асраб олиш ғоясини тарғиб қилишни мақсад қилади.

Танлов 50 йиллик юбилейини нишонлади

Бу йилги мусобақа ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлди — “World’s Ugliest Dog” танлови ташкил этилганига 50 йил тўлди.

Ayol kuchugi bilan musobaqada 3000 dollarlik mukofot chekini qabul qilib olmoqda.

Иккинчи ўринни Pinky исмли чихуахуа ва померан аралашмаси, учинчи ўринни эса Otto исмли чихуахуа аралашмаси эгаллади. Уларга мос равишда 3 минг ва 2 минг доллар мукофот берилган.

Ayollar tanlovda g'olib bo'lgan xunuk itlarini kuboklar yonida ko'tarib turishibdi.

Ташкилотчилар таъкидлашича, танловнинг мақсади итларни масхара қилиш эмас. Аксинча, уларнинг ташқи кўринишидаги ўзига хосликни нишонлаш ва одамларга ҳар бир ҳайвон меҳр ва ғамхўрликка лойиқ эканини эслатишдир.

Шундай қилиб, бир вақтлар қутқариб олинган Jinny Lu бугун бутун дунё эътиборида. Унинг ғалабаси эса яна бир бор “чирой” тушунчаси ҳар ким учун ҳар хил бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 18:20Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБугун, 17:37Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Бугун, 15:21Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиБугун, 14:30«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!Бугун, 14:229 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетдиБугун, 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди