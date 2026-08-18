Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқда

·4·Спорт
Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқда
Қисқача

Милан ва Ювентус таркиб режаларига кирмаётган Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонсалесни ўзаро айирбошлаш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб келди. Ювентус ҳимоя чизиғини кучайтириш учун таянч ярим ҳимоячиси излаётган бўлса, Милан ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғини янгилаш ва чап оёқда ҳаракатланадиган футболчи жалб қилишни режалаштирмоқда.

Италия А сериясининг янги мавсуми бошланишига бир ҳафтадан кам вақт қолган бир пайтда, Милан ва Ювентус клублари ўз режаларига кирмаётган футболчилардан қутулиш мақсадида кутилмаган трансфер келишувини амалга ошириши мумкин. Sky Sport хабар беришича, жамоалар раҳбарияти таркибдаги ортиқча ўйинчиларни ўзаро алмаштириш варианти устида ишламоқда. Мазкур трансфер ойнасининг сўнгги кунларидаги ҳаракатлар ҳар икки гранд жамоа учун ҳам ўз таркибини мувозанатга келтириш имкониятини тақдим этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ҳар икки жамоа бош мураббийлари ўз режаларида фойдаланмайдиган футболчилар рўйхатини шакллантирган. Жумладан, Милан сафида Ёуссоуф Фофана жамоадан кетиши кутилаётганлар қаторидан жой олган бўлса, Ювентусда эса Нико Гонсалес бош мураббий ишончини қозона олмаган футболчилардан бири сифатида кўрилмоқда. Трансфер ойнаси ёпилишига оз фурсат қолган бир паллада мазкур икки ўйинчи рақиб жамоалар учун қизиқиш уйғотмоқда.

Майдон маркази ва ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар

Ювентус бош мураббийи ҳар бир позиция учун рақобатбардош ва тенг кучли икки нафар футболчи бўлишини талаб қилмоқда. Туринликлар ҳимоя чизиғини ишончли қўриқлай оладиган таянч ярим ҳимоячисини қидираётган эди. Франк Кесси асосий нишон сифатида қаралаётган бир пайтда, Ёуссоуф Фофана агентлари Турин клуби раҳбарияти билан алоқага чиқиб, Франциялик футболчининг трансферини таклиф қилишган. Шунингдек, Гатти ва Ругани жамоани тарк этиши кутилаётгани сабабли, Ювентус ўнг қанот марказий ҳимоячиси изламоқда ва бу борада Фикаё Томори номзоди яна клуб эътиборига тушган.

Милан клуби ўз навбатида ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғини тубдан янгилаш ниятида. Ҳозирча фақатгина Кристиан Пулишичнинг қолиши аниқ бўлиб турибди, қолган футболчиларнинг тақдири эса сўроқ остида қолмоқда. Шу сабабли миланликларга камида яна бир футболчи, жумладан чап оёқда ҳаракатланадиган ижрочи керак бўлмоқда. Айнан шу омил Нико Гонсалеснинг Милан клуби нишонига тушишига сабаб бўлди.

Нико Гонсалес ва унинг келажаги

Атлетико Мадрид сафидаги ижара муддатидан сўнг Турин клубига қайтишни истамаган Нико Гонсалес ўз навбатида Симеоне жамоасига қайтишни хоҳламоқда. У аллақачон Ювентусда қолиш нияти йўқлигини маълум қилган. Шунга қарамай, унинг агентлари футболчини Миланга таклиф қилишган ва "россонерилар" бу вариантни бутунлай рад этишмаган.

Ҳозирги кунда клублар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кириб бормоқда. Агар томонлар ўзаро келишувга эришса, Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонсалес иштирокидаги мазкур айирбошлаш битими жорий трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин.

МиланЮвентусЁуссоуф ФофанаНико ГонсалесТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинМилан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинБугун, 00:18Милан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаМилан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаКеча, 23:32Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Кеча, 23:29Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариРамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариКеча, 23:20Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Кеча, 23:08Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаЎзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди