Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқда
Милан ва Ювентус таркиб режаларига кирмаётган Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонсалесни ўзаро айирбошлаш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб келди. Ювентус ҳимоя чизиғини кучайтириш учун таянч ярим ҳимоячиси излаётган бўлса, Милан ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғини янгилаш ва чап оёқда ҳаракатланадиган футболчи жалб қилишни режалаштирмоқда.
Италия А сериясининг янги мавсуми бошланишига бир ҳафтадан кам вақт қолган бир пайтда, Милан ва Ювентус клублари ўз режаларига кирмаётган футболчилардан қутулиш мақсадида кутилмаган трансфер келишувини амалга ошириши мумкин. Sky Sport хабар беришича, жамоалар раҳбарияти таркибдаги ортиқча ўйинчиларни ўзаро алмаштириш варианти устида ишламоқда. Мазкур трансфер ойнасининг сўнгги кунларидаги ҳаракатлар ҳар икки гранд жамоа учун ҳам ўз таркибини мувозанатга келтириш имкониятини тақдим этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ҳар икки жамоа бош мураббийлари ўз режаларида фойдаланмайдиган футболчилар рўйхатини шакллантирган. Жумладан, Милан сафида Ёуссоуф Фофана жамоадан кетиши кутилаётганлар қаторидан жой олган бўлса, Ювентусда эса Нико Гонсалес бош мураббий ишончини қозона олмаган футболчилардан бири сифатида кўрилмоқда. Трансфер ойнаси ёпилишига оз фурсат қолган бир паллада мазкур икки ўйинчи рақиб жамоалар учун қизиқиш уйғотмоқда.
Майдон маркази ва ҳимоя чизиғидаги ўзгаришларЮвентус бош мураббийи ҳар бир позиция учун рақобатбардош ва тенг кучли икки нафар футболчи бўлишини талаб қилмоқда. Туринликлар ҳимоя чизиғини ишончли қўриқлай оладиган таянч ярим ҳимоячисини қидираётган эди. Франк Кесси асосий нишон сифатида қаралаётган бир пайтда, Ёуссоуф Фофана агентлари Турин клуби раҳбарияти билан алоқага чиқиб, Франциялик футболчининг трансферини таклиф қилишган. Шунингдек, Гатти ва Ругани жамоани тарк этиши кутилаётгани сабабли, Ювентус ўнг қанот марказий ҳимоячиси изламоқда ва бу борада Фикаё Томори номзоди яна клуб эътиборига тушган.
Милан клуби ўз навбатида ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғини тубдан янгилаш ниятида. Ҳозирча фақатгина Кристиан Пулишичнинг қолиши аниқ бўлиб турибди, қолган футболчиларнинг тақдири эса сўроқ остида қолмоқда. Шу сабабли миланликларга камида яна бир футболчи, жумладан чап оёқда ҳаракатланадиган ижрочи керак бўлмоқда. Айнан шу омил Нико Гонсалеснинг Милан клуби нишонига тушишига сабаб бўлди.
Нико Гонсалес ва унинг келажагиАтлетико Мадрид сафидаги ижара муддатидан сўнг Турин клубига қайтишни истамаган Нико Гонсалес ўз навбатида Симеоне жамоасига қайтишни хоҳламоқда. У аллақачон Ювентусда қолиш нияти йўқлигини маълум қилган. Шунга қарамай, унинг агентлари футболчини Миланга таклиф қилишган ва "россонерилар" бу вариантни бутунлай рад этишмаган.
Ҳозирги кунда клублар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кириб бормоқда. Агар томонлар ўзаро келишувга эришса, Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонсалес иштирокидаги мазкур айирбошлаш битими жорий трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин.
…