АҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқда

·1·Техно
АҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқда
Қисқача

АҚШ Мудофаа вазирлигига қарашли Космосни ўзлаштириш агентлиги (СДА) ҳамда Мудофаа инновациялари агентлиги (ДИУ) орбитал чиқиндиларни бартараф этиш ва уларни бошқариладиган тарзда атмосферага туширишга қаратилган ДааС дастурининг дастлабки босқичини бошлади. Firefly Аероспасе, Д-Орбит ва Каталйст Спасе компаниялари космик аппаратларни яқинлаштириш, тутиб олиш, кўчириш ва орбитадан чиқариш тизимларини лойиҳалаш учун жами 8,4 миллион доллар олди.

АҚШ Мудофаа вазирлигига қарашли Космосни ўзлаштириш агентлиги (СДА) ҳамда Мудофаа инновациялари агентлиги (ДИУ) орбитал чиқиндиларни бартараф этиш ва бошқариладиган тарзда атмосферага туширишга қаратилган деорбит-ас-а-сервисе (ДааС) дастурининг дастлабки босқичини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус доирасида Firefly Аэроспасе, Д-Орбит ва Каталйст Спасе компаниялари космик аппаратларни яқинлаштириш, тутиб олиш, кўчириш ҳамда орбитадан чиқариш тизимларини дастлабки лойиҳалаш учун жами 8,4 миллион доллар миқдорида молиявий маблағ олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда орбиталарда ишдан чиққан сунъий йўлдошлар ва турли хил парчалар сони ортиб бораётгани жаҳон космонавтикаси учун жиддий муаммога айланмоқда. Дастлабки кўриб чиқиш босқичидан сўнг, СДА ва ДИУ тўғридан-тўғри космосда намойиш этиш учун энг мақбул деб топилган технологик ечимларни танлаб олади. Ҳар бир иштирокчи жамоа ушбу вазифани бажариш учун ўзига хос ёндашув ва муҳандислик ечимларини таклиф қилмоқда.

Янги технологик ёндашувлар ва компаниялар режаси

Д-Орбит компанияси ТрансAstra билан ҳамкорликда потенциал космик чиқиндиларни ушлаб туришга мўлжалланган юмшоқ тутқичли манипулятор тизимини ишлаб чиқмоқда. Firefly эса орбитадаги объектларга хизмат кўрсатишга мўлжалланган кўп мақсадли платформанинг Элйтра Давн конфигурациясидан фойдаланишни таклиф этмоқда. Ўз навбатида, Каталйст Спасе турли буюртмачилар ва вазифалар учун ягона базавий конструкцияни қўллашга мўлжалланган Нехус стандартлаштирилган роботлаштирилган платформасини жорий этмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув ҳар бир алоҳида объект учун алоҳида аппарат лойиҳалаш харажатларини сезиларли даражада камайтиради. Бунда асосий эътибор масштаблиликка қаратилмоқда. Анъанавий усулда ҳар бир сунъий йўлдош ўз вақтида мустақил равишда орбитадан чиқишига мўлжаллаб лойиҳалаштирилса, янги ДааС модели операторларга асосий миссия тугагач, ушбу операцияни ихтисослашган компаниядан буюртма қилиш имконини беради.

Орбитал логистика ва келажакдаги имкониятлар

Д-Орбит вакилларининг таъкидлашича, синовдан ўтган хизматнинг мавжудлиги операторларга ўз миссиясининг муваффақиятли якунланиш эҳтимолини оширишга ёрдам беради. Бунда мураккаб ва муаммоли аппаратларни кейинчалик йўқ қилиш учун махсус хизматларга топшириш мумкин бўлади. Қолаверса, гап фақатгина чиқиндиларни утилизация қилиш ҳақида кетмаяпти, балки худди шу технологиялар келгусида сунъий йўлдошларни таъмирлаш, бошқа орбитага кўчириш ва ёнилғи билан тўлдириш каби бошқа амалиётлар учун ҳам қўлланилиши мумкин.

Ҳозирги контрактлар компанияларга келажакдаги орбитал логистика иқтисодиётини хизмат кўрсатиш сифатида синаб кўриш имкониятини бермоқда. Давлат буюртмаси соҳага илк реал намойишларни тақдим этиши, шундан сўнг бундай хизматлардан тижорат операторлари ҳам фойдаланиши кутилмоқда. Тизимларни якуний танлаш уларнинг техник етуклигига, миссия концепциясига, белгиланган муддатлар ҳамда нархга боғлиқ бўлади ва бу жараён бутунлай янги космик бозор шаклланишига асос бўлади.

КосмосСуний йўлдошТехнологияАҚШМудофаа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиApple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиБугун, 01:27Acer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиAcer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиБугун, 00:59Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинGalaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинКеча, 22:28Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиSamsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиКеча, 21:58Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиКеча, 21:29Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиХитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиКеча, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди