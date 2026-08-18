Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкин

·0·Спорт
Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкин

Италия А сериясининг янги мавсуми бошланишига бир ҳафтадан кам вақт қолган бир пайтда, гранд клублар ўз таркибини сарҳисоб қилишда давом этмоқда. Sky Sport хабар қилишича, Милан ва Ювентус клублари трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ўз режаларига кирмаган футболчилар билан боғлиқ кутилмаган алмашинув битимини амалга ошириши эҳтимолдан холи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ҳар икки жамоада ҳам мураббийлар ишончини йўқотган ёки бошқа жамоага ўтишни истаётган футболчилар мавжуд. Хусусан, Миланда Ёуссоуф Фофана, Ювентусда эса Нико Гонзалез каби ўйинчилар бошқа клублар учун қизиқарли вариантга айланиши мумкин. Трансфер бозорининг ёпилишига оз фурсат қолгани бу каби келишувларни тезлаштириши кутилмоқда.

Марказий чизиқ ва ҳимоя учун янги вариантлар

Ювентус бош мураббийи Луциано Спаллетти ҳар бир позиция учун рақобатбардош икки нафардан футболчи бўлишини талаб қилмоқда. Туринликлар таркибига жисмонан бақувват, марказда тўп тўплай оладиган ва Мануэль Локателли ҳамда Хепҳрен Турамга шерик бўла оладиган таянч яримҳимоячиси сув ва ҳаводек зарур.

Дастлаб Франк Кессие асосий номзод сифатида кўрилган эди. Бироқ Милан бош мураббийи Рубен Аморим француз футболчисини сотувга қўйиладиганлар рўйхатига киритгач, Ёуссоуф Фофананинг агентлари дарҳол Ювентус раҳбарияти билан боғланиб, собиқ Монако ўйинчисини Турин клубига таклиф қилишди.

Шунингдек, Гатти ва Ругани жамоани тарк этиши кутилаётгани сабабли, ўнг оёқли марказий ҳимоячи позициясини кучайтириш ҳам долзарб вазифа бўлиб турибди. Sky Sport маълумотига кўра, Миландан кетиши кутилаётган Фикаё Томори яна Ювентус трансфер нишонига айланган.

Миланнинг ҳужумдаги режалари ва Нико Гонзалез

Ўз навбатида, Милан ҳам ҳужум чизиғини ва Гонкало Ramос ортидаги зонани қайта шакллантиришни режалаштирмоқда. Жамоада фақат Кристиан Пулишичнинг қолиши аниқ бўлиб турибди, Рубен Лофтус-Чеек ҳам вариант сифатида кўриб чиқиляпти, бироқ Чристопҳер Нкунку ва Рафаел Леао кетиши мумкинлиги сабабли ўринбосарлар изланмоқда.

Ана шу вазиятда Нико Гонзалез варианти майдонга чиқади. Атлетико Мадрид сафидаги ижара муддати тугагач Турин клубига қайтган, бироқ у ерда қолишни умуман истамаётган аргентиналик вингернинг агентлари уни Миланга таклиф қилишди. Милан раҳбарияти эса бу имкониятни бутунлай рад этгани йўқ.

Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари ҳар икки клуб учун ҳам таркибдаги ортиқча футболчилардан қутулиш ва керакли позицияларни ёпиш учун охирги имконият бўлиб хизмат қилади.

МиланЮвентусНико ГонзалезЁуссоуф ФофанаА серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаМилан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаКеча, 23:32Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Кеча, 23:29Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариРамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариКеча, 23:20Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Кеча, 23:08Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаЎзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаКеча, 22:54Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиЧемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиКеча, 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди