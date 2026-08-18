Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкин
Италия А сериясининг янги мавсуми бошланишига бир ҳафтадан кам вақт қолган бир пайтда, гранд клублар ўз таркибини сарҳисоб қилишда давом этмоқда. Sky Sport хабар қилишича, Милан ва Ювентус клублари трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ўз режаларига кирмаган футболчилар билан боғлиқ кутилмаган алмашинув битимини амалга ошириши эҳтимолдан холи эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ҳар икки жамоада ҳам мураббийлар ишончини йўқотган ёки бошқа жамоага ўтишни истаётган футболчилар мавжуд. Хусусан, Миланда Ёуссоуф Фофана, Ювентусда эса Нико Гонзалез каби ўйинчилар бошқа клублар учун қизиқарли вариантга айланиши мумкин. Трансфер бозорининг ёпилишига оз фурсат қолгани бу каби келишувларни тезлаштириши кутилмоқда.
Марказий чизиқ ва ҳимоя учун янги вариантларЮвентус бош мураббийи Луциано Спаллетти ҳар бир позиция учун рақобатбардош икки нафардан футболчи бўлишини талаб қилмоқда. Туринликлар таркибига жисмонан бақувват, марказда тўп тўплай оладиган ва Мануэль Локателли ҳамда Хепҳрен Турамга шерик бўла оладиган таянч яримҳимоячиси сув ва ҳаводек зарур.
Дастлаб Франк Кессие асосий номзод сифатида кўрилган эди. Бироқ Милан бош мураббийи Рубен Аморим француз футболчисини сотувга қўйиладиганлар рўйхатига киритгач, Ёуссоуф Фофананинг агентлари дарҳол Ювентус раҳбарияти билан боғланиб, собиқ Монако ўйинчисини Турин клубига таклиф қилишди.
Шунингдек, Гатти ва Ругани жамоани тарк этиши кутилаётгани сабабли, ўнг оёқли марказий ҳимоячи позициясини кучайтириш ҳам долзарб вазифа бўлиб турибди. Sky Sport маълумотига кўра, Миландан кетиши кутилаётган Фикаё Томори яна Ювентус трансфер нишонига айланган.
Миланнинг ҳужумдаги режалари ва Нико ГонзалезЎз навбатида, Милан ҳам ҳужум чизиғини ва Гонкало Ramос ортидаги зонани қайта шакллантиришни режалаштирмоқда. Жамоада фақат Кристиан Пулишичнинг қолиши аниқ бўлиб турибди, Рубен Лофтус-Чеек ҳам вариант сифатида кўриб чиқиляпти, бироқ Чристопҳер Нкунку ва Рафаел Леао кетиши мумкинлиги сабабли ўринбосарлар изланмоқда.
Ана шу вазиятда Нико Гонзалез варианти майдонга чиқади. Атлетико Мадрид сафидаги ижара муддати тугагач Турин клубига қайтган, бироқ у ерда қолишни умуман истамаётган аргентиналик вингернинг агентлари уни Миланга таклиф қилишди. Милан раҳбарияти эса бу имкониятни бутунлай рад этгани йўқ.
Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари ҳар икки клуб учун ҳам таркибдаги ортиқча футболчилардан қутулиш ва керакли позицияларни ёпиш учун охирги имконият бўлиб хизмат қилади.
…