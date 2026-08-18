Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилди

·4·Техно
Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилди
Қисқача

Apple 110 та давлатдаги мижозларига қурилмалари кучли жосуслик дастурлари орқали нишонга олингани ҳақида фавқулодда огоҳлантириш юборди. Аксесс Нов ёрдам линиясига мурожаатлар одатдаги хабарномалардан кейинги ўртача оқимдан 30 фоиздан 40 фоизгача кўпайганини ташкилот директори Муҳаммад Ал-Маскати маълум қилди. Огоҳлантиришларни олганлар орасида Украинадаги ҳарбий ҳаракатларда қатнашаётган Украина Қуролли Кучлари аскари ва бошқа украиналик ҳарбийлар ҳам бор.

Apple компанияси дунё бўйлаб ўз мижозларига қурилмалари махсус жосуслик дастурлари нишонига айлангани ҳақида фавқулодда огоҳлантириш хабарларини юборди. TechCrunch нашри ва рақамли ҳуқуқни ҳимоя қилувчи ташкилотлар маълумотига кўра, жорий хавф билдиришномаларини олган фойдаланувчилар сони мисли кўрилмаган даражада кўплигича қолмоқда ва бу рақам илгари кузатилган кўрсаткичлардан сезиларли даражада ошиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жума куни технология гиганти 110 та давлатдаги ўз мижозларига уларнинг қурилмалари кучли жосуслик дастурлари орқали нишонга олингани ҳақида хат юборган эди. Одатда Apple ҳукуматлар томонидан қўлланиладиган ва "маржон жосуслик дастурлари" (мерсенарй спйваре) деб аталадиган зарарли таъсирга учраган ёки нишонга олинган фойдаланувчиларга бундай огоҳлантиришларни вақти-вақти билан юбориб туради. Сўнгги бир неча йил ичида компания 150 дан ортиқ мамлакатлардаги мижозларни шундай хавфлар ҳақида хабардор қилган.

Мутахассислар ва фойдаланувчилар муносабати

Apple кўрсатмасига кўра жабрланувчилар ёрдам сўраб мурожаат қилиши керак бўлган Аксесс Нов ташкилоти тадқиқотчиларининг билдиришича, сўнгги тарқатишдан сўнг ёрдам сўраб мурожаат қилувчилар оқими кескин кўпайган. Ташкилий гуруҳ директори Муҳаммад Ал-Маскатининг TechCrunch'га маълум қилишича, жума кунидан буён уларнинг ёрдам линиясига рекорд даражада кўп мурожаат келиб тушган. Бу кўрсаткич одатдаги хабарномалардан кейинги ўртача оқимдан тахминан 30 фоиздан 40 фоизгача кўпдир.

Мазкур мурожаатлар орасида илгари ҳам шундай таҳдид билдиришномаларини олган шахслар борлиги аниқланган. Шунингдек, дам олиш кунлари ижтимоий тармоқларда ҳам кўплаб фойдаланувчилар ушбу огоҳлантиришларни қабул қилгани ҳақида очиқ равишда хабар беришган. Мутахассислар бу галги тўлқин компания тарихидаги энг йириклари бири бўлганини таъкидлашмоқда.

Ҳарбий хизматчилар нишонда

Тарқатилган хабарномалар қурбонлари орасида Украинадаги ҳарбий ҳаракатларда қатнашаётган Украина Қуролли Кучлари аскари ҳам борлиги маълум бўлди. Ўз хавфсизлигини таъминлаш мақсадида аноним қолишни сўраган аскар дастлаб бу хабарни фирибгарлик деб ўйлаганини, бироқ уни Apple орқали текшириб кўргачгина ҳақиқатлигига ишонганини билдирган.

Аскарнинг сўзларига кўра, у ўзини бунчалик муҳим нишон деб ўйламагани учун ростакамига ажабланган, гарчи буни бироз хушомадомуз деб қабул қилган бўлса ҳам. Шунингдек, у Украинанинг бошқа ҳарбийлари ҳам шундай огоҳлантириш хатларини олганидан хабардор эканини ва улар бу ҳолатдан бироз ташвишга тушганини қўшимча қилди.

AppleЖосуслик дастуриТехнологияХавфсизликTechCrunch
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Acer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиAcer 19 соат ишлайдиган ва металл корпусли янги Го Air ноутбукини тақдим этдиБугун, 00:59Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинGalaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкинКеча, 22:28Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиSamsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиКеча, 21:58Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиКеча, 21:29Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиХитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиКеча, 20:26Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиХитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиКеча, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди