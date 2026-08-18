Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилди
Apple 110 та давлатдаги мижозларига қурилмалари кучли жосуслик дастурлари орқали нишонга олингани ҳақида фавқулодда огоҳлантириш юборди. Аксесс Нов ёрдам линиясига мурожаатлар одатдаги хабарномалардан кейинги ўртача оқимдан 30 фоиздан 40 фоизгача кўпайганини ташкилот директори Муҳаммад Ал-Маскати маълум қилди. Огоҳлантиришларни олганлар орасида Украинадаги ҳарбий ҳаракатларда қатнашаётган Украина Қуролли Кучлари аскари ва бошқа украиналик ҳарбийлар ҳам бор.
Apple компанияси дунё бўйлаб ўз мижозларига қурилмалари махсус жосуслик дастурлари нишонига айлангани ҳақида фавқулодда огоҳлантириш хабарларини юборди. TechCrunch нашри ва рақамли ҳуқуқни ҳимоя қилувчи ташкилотлар маълумотига кўра, жорий хавф билдиришномаларини олган фойдаланувчилар сони мисли кўрилмаган даражада кўплигича қолмоқда ва бу рақам илгари кузатилган кўрсаткичлардан сезиларли даражада ошиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жума куни технология гиганти 110 та давлатдаги ўз мижозларига уларнинг қурилмалари кучли жосуслик дастурлари орқали нишонга олингани ҳақида хат юборган эди. Одатда Apple ҳукуматлар томонидан қўлланиладиган ва "маржон жосуслик дастурлари" (мерсенарй спйваре) деб аталадиган зарарли таъсирга учраган ёки нишонга олинган фойдаланувчиларга бундай огоҳлантиришларни вақти-вақти билан юбориб туради. Сўнгги бир неча йил ичида компания 150 дан ортиқ мамлакатлардаги мижозларни шундай хавфлар ҳақида хабардор қилган.
Мутахассислар ва фойдаланувчилар муносабатиApple кўрсатмасига кўра жабрланувчилар ёрдам сўраб мурожаат қилиши керак бўлган Аксесс Нов ташкилоти тадқиқотчиларининг билдиришича, сўнгги тарқатишдан сўнг ёрдам сўраб мурожаат қилувчилар оқими кескин кўпайган. Ташкилий гуруҳ директори Муҳаммад Ал-Маскатининг TechCrunch'га маълум қилишича, жума кунидан буён уларнинг ёрдам линиясига рекорд даражада кўп мурожаат келиб тушган. Бу кўрсаткич одатдаги хабарномалардан кейинги ўртача оқимдан тахминан 30 фоиздан 40 фоизгача кўпдир.
Мазкур мурожаатлар орасида илгари ҳам шундай таҳдид билдиришномаларини олган шахслар борлиги аниқланган. Шунингдек, дам олиш кунлари ижтимоий тармоқларда ҳам кўплаб фойдаланувчилар ушбу огоҳлантиришларни қабул қилгани ҳақида очиқ равишда хабар беришган. Мутахассислар бу галги тўлқин компания тарихидаги энг йириклари бири бўлганини таъкидлашмоқда.
Ҳарбий хизматчилар нишондаТарқатилган хабарномалар қурбонлари орасида Украинадаги ҳарбий ҳаракатларда қатнашаётган Украина Қуролли Кучлари аскари ҳам борлиги маълум бўлди. Ўз хавфсизлигини таъминлаш мақсадида аноним қолишни сўраган аскар дастлаб бу хабарни фирибгарлик деб ўйлаганини, бироқ уни Apple орқали текшириб кўргачгина ҳақиқатлигига ишонганини билдирган.
Аскарнинг сўзларига кўра, у ўзини бунчалик муҳим нишон деб ўйламагани учун ростакамига ажабланган, гарчи буни бироз хушомадомуз деб қабул қилган бўлса ҳам. Шунингдек, у Украинанинг бошқа ҳарбийлари ҳам шундай огоҳлантириш хатларини олганидан хабардор эканини ва улар бу ҳолатдан бироз ташвишга тушганини қўшимча қилди.
…