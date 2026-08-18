Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилди

·0·Дунё
Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилди

Покистоннинг Панжоб вилояти Ражанпур туманида ноёб эчки 1,8 миллион рупийга сотилгани хабар қилинди. Тахминан 15 килограмм вазнга эга эчки Шири зотига мансуб бўлиб, унинг қиймати ташқи кўриниши, ўзига хос ранги ва насл-насаби билан изоҳланган.

Қизиғи, харидор эчкини олиб кетиш учун катта автокортеж билан келган. Уни кузатиш маросимида дўмбиралар чалиниб, одамлар рақсга тушган, пул сочилган. Эчки эса махсус безатилиб, янги эгасига топширилган.

Тантанада меҳмонларга мол гўштидан тайёрланган қорма ва ширин гуруч тортиқ қилинган. Воқеани кўриш учун кўплаб маҳаллий аҳоли тўпланган.

Эчки учун тўланган 1,8 миллион рупий айримларни ҳайратга солган бўлса, бошқалар буни ноёб ва наслдор чорвага бўлган қизиқиш билан изоҳлаган. Бироқ ушбу нархни расмий чорва бозори маълумотлари орқали мустақил тасдиқлаш имкони бўлмаган.

Шунга қарамай, ғайриоддий савдо ва тантанали кузатув маросими Ражанпурда катта қизиқиш уйғотган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиЯпонияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма бердиБугун, 00:03Дунёдаги “энг хунук ит” аниқландиДунёдаги “энг хунук ит” аниқландиКеча, 20:18Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 18:20Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиКеча, 17:37Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Кеча, 15:21Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиКеча, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди