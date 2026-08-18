Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилди
Покистоннинг Панжоб вилояти Ражанпур туманида ноёб эчки 1,8 миллион рупийга сотилгани хабар қилинди. Тахминан 15 килограмм вазнга эга эчки Шири зотига мансуб бўлиб, унинг қиймати ташқи кўриниши, ўзига хос ранги ва насл-насаби билан изоҳланган.
Қизиғи, харидор эчкини олиб кетиш учун катта автокортеж билан келган. Уни кузатиш маросимида дўмбиралар чалиниб, одамлар рақсга тушган, пул сочилган. Эчки эса махсус безатилиб, янги эгасига топширилган.
Тантанада меҳмонларга мол гўштидан тайёрланган қорма ва ширин гуруч тортиқ қилинган. Воқеани кўриш учун кўплаб маҳаллий аҳоли тўпланган.
Эчки учун тўланган 1,8 миллион рупий айримларни ҳайратга солган бўлса, бошқалар буни ноёб ва наслдор чорвага бўлган қизиқиш билан изоҳлаган. Бироқ ушбу нархни расмий чорва бозори маълумотлари орқали мустақил тасдиқлаш имкони бўлмаган.
Шунга қарамай, ғайриоддий савдо ва тантанали кузатув маросими Ражанпурда катта қизиқиш уйғотган.
…