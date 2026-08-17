Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма берди

·0·Дунё
Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма берди

Японияда 32 ёшли аёл машҳур онлайн дўкон орқали қиймати 2,7 миллион долларга баҳоланган 2 мингдан ортиқ сохта буюртма бергани учун полиция томонидан қўлга олинди. У буюртмаларни кейинчалик қайта-қайта бекор қилган ёки курьерлар олиб келган маҳсулотларни қабул қилишдан бош тортган.

Япония оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Маю Ёсида исмли гумонланувчи сохта номлар ва тахминан 230 та уйдирма аккаунтдан фойдаланиб, машҳур аниме компанияси Shueishaнинг онлайн дўконидан маҳсулотларга буюртма берган.

Маълум бўлишича, буюртмаларнинг умумий қиймати қарийб 4,3 миллиард иена, яъни 2,7 миллион долларга тенг бўлган. Улар орасида “Naruto” ва “One Piece” каби машҳур аниме сериалларига тегишли ўйинчоқлар ва турли маҳсулотлар ҳам бўлган.

Маҳсулотларни буюртма қилиб, қабул қилмаган

Ёсида буюртмаларни расмийлаштиришда етказиб берилганда нақд пул тўлаш усулини танлаган. Маҳсулотлар унинг манзилига етиб келгач, у уларни қабул қилиш ёки ҳақини тўлашдан бош тортган.

Айрим ҳолатларда эса буюртмалар ҳали жўнатилмасидан олдин бекор қилинган. Шу тариқа бир хил ҳаракатлар қайта-қайта такрорланган.

Натижада компания нафақат буюртмаларни тайёрлаш билан боғлиқ жараёнларга, балки уларни етказиб бериш ва курьерлик хизматларига ҳам бир неча бор харажат қилишга мажбур бўлган.

Япония ОАВ маълумотларига кўра, ушбу схема оқибатида компания тахминан 47 500 доллар миқдорида зарар кўрган.

Ҳозирда полиция 32 ёшли аёлни қўлга олган ва воқеа юзасидан тергов ишларини бошлаган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари сохта аккаунтлар орқали амалга оширилган кўп сонли буюртмаларнинг барча тафсилотларини ўрганмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги “энг хунук ит” аниқландиДунёдаги “энг хунук ит” аниқландиБугун, 20:18Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 18:20Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБугун, 17:37Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Бугун, 15:21Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиБугун, 14:30«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!Бугун, 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди