Японияда аёл 2,7 миллион долларлик сохта буюртма берди
Японияда 32 ёшли аёл машҳур онлайн дўкон орқали қиймати 2,7 миллион долларга баҳоланган 2 мингдан ортиқ сохта буюртма бергани учун полиция томонидан қўлга олинди. У буюртмаларни кейинчалик қайта-қайта бекор қилган ёки курьерлар олиб келган маҳсулотларни қабул қилишдан бош тортган.
Япония оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Маю Ёсида исмли гумонланувчи сохта номлар ва тахминан 230 та уйдирма аккаунтдан фойдаланиб, машҳур аниме компанияси Shueishaнинг онлайн дўконидан маҳсулотларга буюртма берган.
Маълум бўлишича, буюртмаларнинг умумий қиймати қарийб 4,3 миллиард иена, яъни 2,7 миллион долларга тенг бўлган. Улар орасида “Naruto” ва “One Piece” каби машҳур аниме сериалларига тегишли ўйинчоқлар ва турли маҳсулотлар ҳам бўлган.
Маҳсулотларни буюртма қилиб, қабул қилмаган
Ёсида буюртмаларни расмийлаштиришда етказиб берилганда нақд пул тўлаш усулини танлаган. Маҳсулотлар унинг манзилига етиб келгач, у уларни қабул қилиш ёки ҳақини тўлашдан бош тортган.
Айрим ҳолатларда эса буюртмалар ҳали жўнатилмасидан олдин бекор қилинган. Шу тариқа бир хил ҳаракатлар қайта-қайта такрорланган.
Натижада компания нафақат буюртмаларни тайёрлаш билан боғлиқ жараёнларга, балки уларни етказиб бериш ва курьерлик хизматларига ҳам бир неча бор харажат қилишга мажбур бўлган.
Япония ОАВ маълумотларига кўра, ушбу схема оқибатида компания тахминан 47 500 доллар миқдорида зарар кўрган.
Ҳозирда полиция 32 ёшли аёлни қўлга олган ва воқеа юзасидан тергов ишларини бошлаган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари сохта аккаунтлар орқали амалга оширилган кўп сонли буюртмаларнинг барча тафсилотларини ўрганмоқда.
…