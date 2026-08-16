13 ёшли бола тасодифан фанга номаълум жонзотни топди

·3·Дунё
13 ёшли бола тасодифан фанга номаълум жонзотни топди
Қисқача

13 ёшли Рёя Сугимото Япониянинг Вакаяма префектурасидаги Танабе қўлтиғида фанга номаълум янги жонзот турини топди. У 2018 йилда топган бир нечта намунани уйида парвариш қилиб, уларнинг илгари тасвирланган медузаларга ўхшамаслигини аниқлади. Сугимото медузалар бўйича мутахассис Аллен Коллинзга мурожаат қилганидан сўнг, олимлар жонзотнинг ташқи тузилиши ва генетик хусусиятларини ўрганиб, унга Орчистома интеграле номини берди.

Японияда 13 ёшли Рёя Сугимото денгиз бўйида оддий кузатув вақтида олимларга номаълум бўлган жонзотга дуч келди. У пайтда бола бу кичик жонзот кейинчалик илм-фанда алоҳида янги тур сифатида қайд этилишини билмаган эди.

Ҳодиса 2018 йилда Япониянинг Вакаяма префектурасидаги Танабе қўлтиғида содир бўлган. Денгиз жонзотларига қизиққан Сугимото док яқинида сувда сузиб юрган бир нечта майда медузага ўхшаш организмларни пайқаган. Аммо улар у ўша вақтгача ўқиган китобларидаги медузаларнинг ҳеч бирига ўхшамасди.

Ғалати жонзотни уйига олиб кетди

Сугимото болалигидан медузаларга қизиқарди. У ҳатто кичиклигида кўк тугма медузаси (Porpita porpita) тегиб кетганидан кейин унинг қайси тур эканини мустақил равишда ўргана бошлаган ва маҳаллий кутубхонадаги медузалар ҳақидаги китобларни ўқиб чиққан.

Шу сабабли Танабе қўлтиғида учратган жонзотлар унга жуда ғалати туюлди. У бир нечта намунасини йиғиб, уларни уй шароитида парвариш қилишга қарор қилди.

Жонзотлар катталашган сари уларнинг ташқи кўриниши янада қизиқарли тус олди. Айниқса, уларнинг жинсий аъзолари ўзига хос буралган шаклга эга экани Сугимотонинг эътиборини тортди. У бу организм илмий адабиётларда тасвирланган турлардан фарқ қилиши мумкинлигини тахмин қилди.

У олимга мурожаат қилди

Сугимото ўз кузатувлари билан чекланиб қолмади. У медузалар бўйича мутахассис, АҚШ Миллий океан ва атмосфера бошқармаси (NOAA) Миллий систематика лабораторияси директори Аллен Коллинз билан боғланди.

Коллинз дастлаб бу организм албатта янги тур бўлади, деб ўйламаган. Аммо Сугимото сақлаб қолган намуналарни ўрганиш имконияти пайдо бўлгач, олимлар уларнинг ташқи тузилиши ва генетик хусусиятларини таҳлил қилишди. Натижада жонзот ҳақиқатан ҳам илгари расман тасвирланмаган янги тур экани аниқланди.

У оддий медуза эмас экан

Янги организмга Orchistoma integrale илмий номи берилди. У “интеграл медуза” деб аталади, чунки унинг ўзига хос буралган жинсий аъзолари математик интеграл белгисини эслатади.

Қизиғи, олимлар уни қатъий таснифда “ҳақиқий медуза” деб ҳисобламайди. O. integrale гидрозоалар гуруҳига киради. Улар ҳақиқий медузаларга яқин бўлса-да, алоҳида гуруҳ ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)Бугун, 13:04АҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиАҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиБугун, 12:56Мудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлдиМудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлдиБугун, 12:52Зилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўрадиЗилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўрадиБугун, 12:50АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиАҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиБугун, 10:5266 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилдиБугун, 10:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди