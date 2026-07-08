Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эрондаги ҳарбий объектларга зарбалар йўллади
АҚШ ҳарбий ҳаво кучлари Эрон ҳудудидаги 80 дан ортиқ йирик ҳарбий объектга кучли ҳаво зарбаларини амалга оширди. Расмий Вашингтон ушбу кескин қадамни Эрон томонидан Ҳўрмуз бўғозидаги халқаро тижорат кемаларига қилинган ҳужумларга нисбатан қатъий жавоб деб баҳоламоқда. Zamin.uz минтақадаги вазиятни таҳлил қилган ҳолда энг муҳим тафсилотларни тақдим этади.
CENTCOM баёноти: Нишонга олинган объектлар нималар?
АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) берган расмий маълумотга кўра, кенг кўламли ҳарбий операция давомида Эроннинг мудофаа салоҳиятига жиддий путур етказилган. Қуйидаги стратегик объектлар муваффақиятли нишонга олинган:
Ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимлари;
Кемаларга қарши мўлжалланган ракета мажмуалари;
Қирғоқ бўйидаги радиолокация станциялари;
Ислом инқилоби муҳофизлари корпусига (ИИМК) тегишли бўлган 60 дан ортиқ тезюрар ҳарбий қайиқлар.
Ҳарбий зарбалардан ташқари, Оқ уй Теҳронга нисбатан иқтисодий босимни ҳам энг юқори даражага кўтарди. Ҳўрмуз бўғозидаги ҳодисалардан сўнг, АҚШ маъмурияти Эрон нефтини халқаро бозорда сотишга рухсат берувчи махсус лицензияни бекор қилди.
Эроннинг жавоби: АҚШ базалари ўққа тутилди
Расмий Теҳрон Вашингтоннинг бу ҳаракатларини июнь ойида эришилган вақтинчалик келишувлар ва ўт очишни тўхтатиш тартибининг қўпол равишда бузилиши деб атади.
Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси баёнотидан: «АҚШнинг Яқин Шарқдаги бир нечта ҳарбий объектларига қақшатқич жавоб зарбалари берилди. Вашингтоннинг бундай тажовузкор ҳаракатларига келгусида ҳам жуда қатъий жавоб қайтарилади».
Жаҳон бозори хавф остида: Музокаралар тўхтаб қоладими?
Нуфузли The Wall Street Journal нашрининг ёзишича, АҚШ расмийлари Эроннинг бўғоздаги ҳаракатларини «мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган ҳолат» деб атаган. Шунга қарамай, Оқ уй Теҳрон билан дипломатик музокаралар эшигини бутунлай ёпиб қўймоқчи эмас.
Вазиятнинг ривожланиши бўйича асосий хавфлар қуйидаги жадвалда акс этган:
Хавф йўналиши
Кутилаётган салбий оқибатлар
Дипломатия
Шу йилнинг июнь ойида эришилган вақтинчалик тинчлик келишуви бутунлай барбод бўлиши мумкин.
Иқтисодиёт
Ҳўрмуз бўғозидаги ҳарбий ҳаракатлар халқаро денгиз савдосига катта тўсиқ бўлади.
Энергетика
Кўтарилаётган кескинлик туфайли жаҳон нефть бозорида нархларнинг кескин кўтарилиши кутилмоқда.
Кузатувчилар ва халқаро сиёсий таҳлилчилар Ҳўрмуз бўғозидаги ушбу тўқнашув нафақат Яқин Шарқ минтақаси, балки бутун глобал хавфсизлик тизими ва халқаро денгиз савдоси учун жиддий синов эканини таъкидлашмоқда.
…