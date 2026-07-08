Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эрондаги ҳарбий объектларга зарбалар йўллади

·0·Дунё
Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эрондаги ҳарбий объектларга зарбалар йўллади

АҚШ ҳарбий ҳаво кучлари Эрон ҳудудидаги 80 дан ортиқ йирик ҳарбий объектга кучли ҳаво зарбаларини амалга оширди. Расмий Вашингтон ушбу кескин қадамни Эрон томонидан Ҳўрмуз бўғозидаги халқаро тижорат кемаларига қилинган ҳужумларга нисбатан қатъий жавоб деб баҳоламоқда. Zamin.uz минтақадаги вазиятни таҳлил қилган ҳолда энг муҳим тафсилотларни тақдим этади.

CENTCOM баёноти: Нишонга олинган объектлар нималар?

АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) берган расмий маълумотга кўра, кенг кўламли ҳарбий операция давомида Эроннинг мудофаа салоҳиятига жиддий путур етказилган. Қуйидаги стратегик объектлар муваффақиятли нишонга олинган:

  • Ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимлари;

  • Кемаларга қарши мўлжалланган ракета мажмуалари;

  • Қирғоқ бўйидаги радиолокация станциялари;

  • Ислом инқилоби муҳофизлари корпусига (ИИМК) тегишли бўлган 60 дан ортиқ тезюрар ҳарбий қайиқлар.

Ҳарбий зарбалардан ташқари, Оқ уй Теҳронга нисбатан иқтисодий босимни ҳам энг юқори даражага кўтарди. Ҳўрмуз бўғозидаги ҳодисалардан сўнг, АҚШ маъмурияти Эрон нефтини халқаро бозорда сотишга рухсат берувчи махсус лицензияни бекор қилди.

Эроннинг жавоби: АҚШ базалари ўққа тутилди

Расмий Теҳрон Вашингтоннинг бу ҳаракатларини июнь ойида эришилган вақтинчалик келишувлар ва ўт очишни тўхтатиш тартибининг қўпол равишда бузилиши деб атади.

Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси баёнотидан: «АҚШнинг Яқин Шарқдаги бир нечта ҳарбий объектларига қақшатқич жавоб зарбалари берилди. Вашингтоннинг бундай тажовузкор ҳаракатларига келгусида ҳам жуда қатъий жавоб қайтарилади».

Жаҳон бозори хавф остида: Музокаралар тўхтаб қоладими?

Нуфузли The Wall Street Journal нашрининг ёзишича, АҚШ расмийлари Эроннинг бўғоздаги ҳаракатларини «мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган ҳолат» деб атаган. Шунга қарамай, Оқ уй Теҳрон билан дипломатик музокаралар эшигини бутунлай ёпиб қўймоқчи эмас.

Вазиятнинг ривожланиши бўйича асосий хавфлар қуйидаги жадвалда акс этган:

Хавф йўналиши

Кутилаётган салбий оқибатлар

Дипломатия

Шу йилнинг июнь ойида эришилган вақтинчалик тинчлик келишуви бутунлай барбод бўлиши мумкин.

Иқтисодиёт

Ҳўрмуз бўғозидаги ҳарбий ҳаракатлар халқаро денгиз савдосига катта тўсиқ бўлади.

Энергетика

Кўтарилаётган кескинлик туфайли жаҳон нефть бозорида нархларнинг кескин кўтарилиши кутилмоқда.

Кузатувчилар ва халқаро сиёсий таҳлилчилар Ҳўрмуз бўғозидаги ушбу тўқнашув нафақат Яқин Шарқ минтақаси, балки бутун глобал хавфсизлик тизими ва халқаро денгиз савдоси учун жиддий синов эканини таъкидлашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўлик ҳайвонлар орасида яшаб келган икки нафар бола топилдиЎлик ҳайвонлар орасида яшаб келган икки нафар бола топилдиБугун, 12:38Автоматик парковкадаги даҳшат: аёл машина остида қолди (видео)Автоматик парковкадаги даҳшат: аёл машина остида қолди (видео)Бугун, 12:12Бепул операция қилинган бемор шифокорга хўроз ва товуқ совға қилдиБепул операция қилинган бемор шифокорга хўроз ва товуқ совға қилдиБугун, 12:02Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиОятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиБугун, 12:01Россия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирдиРоссия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирдиБугун, 11:2521 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олдиБугун, 05:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди