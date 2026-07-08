Бишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бишкекда йўловчи самолёти билан содир бўлган ҳодиса туфайли халқаро аэропорт фаолияти вақтинча тўхтатилди. Дастлабки маълумотларга кўра, McDonnell Douglas русумли самолёт учиш учун тезлик олаётган вақтда унинг орқа шассиси синиб кетган.
Учувчилар вазиятни назорат остида ушлаб қолишга муваффақ бўлган. Бироқ ҳодисадан сўнг учиш-қўниш йўлагига авиакеросин тўкилгани сабабли ҳаво кемасидаги йўловчилар зудлик билан эвакуация қилинган.
Одамлар пуфлама траплар орқали самолётдан туширилган, воқеа жойига эса фавқулодда хизматлар жалб этилган. Айрим йўловчилар жароҳат олгани айтилмоқда.
Ҳодиса ортидан аэропорт иши вақтинча чекланган, ўнлаб рейслар кечиктирилган ёки бекор қилинган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…