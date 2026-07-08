Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?

·0·Авто
Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?

Замонавий бизнес оламида компаниялар ўз ходимларини рағбатлантириш ва малакали кадрларни сақлаб қолиш учун турли ижтимоий пакетларни таклиф этмоқда. Бугунги кунда хизмат автомобили, нақд пул компенсацияси ёки иш ҳақидан ушлаб қолиш орқали лизинг тизими (саларй сакрифисе) ўртасидаги танлов кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Ушбу тизимларнинг ҳар бири ўзига хос афзаллик ва камчиликларга эга бўлиб, танлов кўп ҳолларда ходимнинг турмуш тарзи ва солиқ имтиёзларига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Хизмат автомобили тизими ўн йиллардан буён энг оммабоп усуллардан бири ҳисобланади. Бунда иш берувчи автомобилни сотиб олади ёки ижарага олади, ходим эса ундан нафақат иш вақтида, балки шахсий эҳтиёжлари учун ҳам фойдаланиши мумкин. Ушбу моделнинг энг катта устунлиги шундаки, ходим суғурта, сервис хизмати ёки эҳтиёт қисмларни алмаштириш каби кутилмаган харажатлардан бутунлай озод бўлади. Одатда ҳар 3-4 йилда янги автомобил тақдим этилади ва шартнома якунида уни шунчаки қайтариб бериш кифоя.

Экологик автомобиллар ва солиқ имтиёзлари

Сўнгги йилларда хизмат автомобиллари учун солиқ тизими кам углерод чиқиндиси чиқарадиган транспорт воситаларини рағбатлантиришга қаратилган. БВРЛА маълумотларига кўра, агар ходим электромобил (EV) ёки тишли гибрид (PHEV) танласа, унинг ойлик солиқ тўловлари анча паст бўлади. Бу эса янги Toyota Camry ёки Tesla Model 3 каби моделларни шахсий лизингга олишдан кўра анча арзонга тушишини англатади. Бироқ, бу ерда танлов чекланган бўлиши мумкин: компания кўпинча ходимнинг лавозимидан келиб чиқиб, маълум бир бренд ёки комплектацияни белгилаб қўяди.

"Саларй сакрифисе" ёки иш ҳақидан ушлаб қолиш схемаси эса хизмат автомобили ва шахсий лизинг ўртасидаги ўзига хос мувозанатдир. Бунда автомобил лизинги учун тўлов ходимнинг солиққа тортилгунига қадар бўлган маошидан ушлаб қолинади. Бу усул иш берувчининг корпоратив чегирмаларидан фойдаланиш имконини беради. Натижада, ходим бозордагидан кўра арзонроқ нархда янги машина ҳайдаш имконига эга бўлади. 2025-йилга келиб, бундай схема асосида олинган автомобиллар сони икки бараварга ошиб, 226 мингтага етгани ушбу йўналишнинг жозибадорлигини кўрсатмоқда.

Танловда нималарга эътибор бериш керак?

Ушбу тизимлардан бирини танлашдан олдин қуйидаги жиҳатларни ҳисобга олиш лозим:

  • Солиқ имтиёзлари: Чиқиндиси 50г/км дан кам бўлган электромобиллар учун энг паст солиқ ставкалари амал қилади.
  • Хизмат кўрсатиш: Хизмат автомобили ва маошдан ушлаб қолиш схемаларида одатда техник хизмат ва суғурта харажатлари пакет ичида бўлади.
  • Мослашувчанлик: Нақд пул компенсацияси ходимга исталган русумдаги автомобилни сотиб олиш эркинлигини беради, бироқ барча харажатлар ходимнинг бўйнида қолади.
  • Ишдан бўшаш: Агар ходим компанияни тарк этса, хизмат автомобили ёки маош ҳисобидан олинган машинани қайтариб беришига тўғри келади.
Ўзбекистон бозорида ҳам BYD Han ёки турли электромобилларнинг оммалашиши билан корпоратив мижозлар учун шунга ўхшаш имтиёзли тизимлар жорий этилиши кутилмоқда. Бу нафақат экологияни яхшилашга, балки компанияларнинг жозибадорлигини оширишга хизмат қилади. Якуний қарор қабул қилишда ходим ўзининг йиллик босиб ўтадиган масофаси ва танланган автомобилнинг энергия сарфини пухта ҳисоб-китоб қилиши тавсия этилади.

АвтомобилЛизингЭлектромобилБизнесСолиқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиBYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиБугун, 12:28Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиДасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиБугун, 11:26Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиChery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиБугун, 10:29Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиFiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиБугун, 08:27Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиLand Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигателиБугун, 04:21Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариКеча, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди