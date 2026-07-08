Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?
Замонавий бизнес оламида компаниялар ўз ходимларини рағбатлантириш ва малакали кадрларни сақлаб қолиш учун турли ижтимоий пакетларни таклиф этмоқда. Бугунги кунда хизмат автомобили, нақд пул компенсацияси ёки иш ҳақидан ушлаб қолиш орқали лизинг тизими (саларй сакрифисе) ўртасидаги танлов кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Ушбу тизимларнинг ҳар бири ўзига хос афзаллик ва камчиликларга эга бўлиб, танлов кўп ҳолларда ходимнинг турмуш тарзи ва солиқ имтиёзларига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Хизмат автомобили тизими ўн йиллардан буён энг оммабоп усуллардан бири ҳисобланади. Бунда иш берувчи автомобилни сотиб олади ёки ижарага олади, ходим эса ундан нафақат иш вақтида, балки шахсий эҳтиёжлари учун ҳам фойдаланиши мумкин. Ушбу моделнинг энг катта устунлиги шундаки, ходим суғурта, сервис хизмати ёки эҳтиёт қисмларни алмаштириш каби кутилмаган харажатлардан бутунлай озод бўлади. Одатда ҳар 3-4 йилда янги автомобил тақдим этилади ва шартнома якунида уни шунчаки қайтариб бериш кифоя.
Экологик автомобиллар ва солиқ имтиёзлариСўнгги йилларда хизмат автомобиллари учун солиқ тизими кам углерод чиқиндиси чиқарадиган транспорт воситаларини рағбатлантиришга қаратилган. БВРЛА маълумотларига кўра, агар ходим электромобил (EV) ёки тишли гибрид (PHEV) танласа, унинг ойлик солиқ тўловлари анча паст бўлади. Бу эса янги Toyota Camry ёки Tesla Model 3 каби моделларни шахсий лизингга олишдан кўра анча арзонга тушишини англатади. Бироқ, бу ерда танлов чекланган бўлиши мумкин: компания кўпинча ходимнинг лавозимидан келиб чиқиб, маълум бир бренд ёки комплектацияни белгилаб қўяди.
"Саларй сакрифисе" ёки иш ҳақидан ушлаб қолиш схемаси эса хизмат автомобили ва шахсий лизинг ўртасидаги ўзига хос мувозанатдир. Бунда автомобил лизинги учун тўлов ходимнинг солиққа тортилгунига қадар бўлган маошидан ушлаб қолинади. Бу усул иш берувчининг корпоратив чегирмаларидан фойдаланиш имконини беради. Натижада, ходим бозордагидан кўра арзонроқ нархда янги машина ҳайдаш имконига эга бўлади. 2025-йилга келиб, бундай схема асосида олинган автомобиллар сони икки бараварга ошиб, 226 мингтага етгани ушбу йўналишнинг жозибадорлигини кўрсатмоқда.
Танловда нималарга эътибор бериш керак?Ушбу тизимлардан бирини танлашдан олдин қуйидаги жиҳатларни ҳисобга олиш лозим:
- Солиқ имтиёзлари: Чиқиндиси 50г/км дан кам бўлган электромобиллар учун энг паст солиқ ставкалари амал қилади.
- Хизмат кўрсатиш: Хизмат автомобили ва маошдан ушлаб қолиш схемаларида одатда техник хизмат ва суғурта харажатлари пакет ичида бўлади.
- Мослашувчанлик: Нақд пул компенсацияси ходимга исталган русумдаги автомобилни сотиб олиш эркинлигини беради, бироқ барча харажатлар ходимнинг бўйнида қолади.
- Ишдан бўшаш: Агар ходим компанияни тарк этса, хизмат автомобили ёки маош ҳисобидан олинган машинани қайтариб беришига тўғри келади.
…