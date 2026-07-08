Тошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлган
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида АЁҚШ ҳудудидан Spark автомобилини олиб қочган шахс ушланди.
Маълум қилинишича, гумонланувчи машинани қисмларга ажратиб сотишни режалаштирган. У тушган пулни букмекерлик идорасида Португалия терма жамоасининг ғалабасига тикмоқчи бўлган.
Унинг айтишича, Португалия ўйинидан келадиган ютуқ орқали мавжуд қарзларини ёпишни ўйлаган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ўғирланган автомобилни Бектемир тумани ҳудудидан топган. Машина эгасига қайтарилган.
Ҳозирда гумонланувчига нисбатан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…