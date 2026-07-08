Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилди

·0·Спорт
Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилди

Футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлган воқеа юз берди: Миср терма жамоаси ҳужумчиси Мостафа Зико 2026-йилги жаҳон чемпионати натижалари Лионель Месси ва Аргентина фойдасига аввалдан ҳал қилинганини очиқчасига маълум қилди. Бу баёнот Мисрнинг нимчорак финалда амалдаги жаҳон чемпионларидан учралган драматик мағлубиятидан сўнг янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида Миср терма жамоаси ҳақиқий сенсация қайд этишга жуда яқин келган эди. Учрашув якунланишига 11 дақиқа қолганида "фиръавнлар" 2:0 ҳисобида олдинда боришаётган эди. Яссер Ибраҳим ва Мостафа Зико томонидан киритилган голлар африкаликларни чорак финал остонасига олиб келганди. Ҳатто биринчи бўлимда мисрликлар дарвозабони Мостафа Шобеир Лионель Месси томонидан тепилган пеналтини қайтаришга ҳам муваффақ бўлган эди.

Ҳакамлик можароси ва шубҳали голлар

Бироқ учрашувнинг сўнгги дақиқаларида вазият кескин ўзгарди. Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирган бўлса, 83-дақиқада Лионель Месси мувозанатни тиклади. Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда эса Энзо Фернандез ғалаба голини киритди. Айнан шу вазиятда Миср футболчилари Алексис Мак Аллистер томонидан Муҳаммад Салахга нисбатан қўполлик ишлатилганини даъво қилиб, VAR тизимини текширишни талаб қилишди, аммо ҳакам Франкоис Летехиер буни инобатга олмади.

Учрашувдан сўнг берган интервюсида Мостафа Зико ҳакамликдан ғазабда эканини яширмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, ҳужумчи турнирнинг ҳалоллигига шубҳа билдирган. "Ҳакам мутлақо адолатсиз эди. Адолатсизлик яққол кўриниб турарди. Биз ўйин бошида ажойиб ишладик, аммо Аргентина устидан 2:0 ҳисобидаги устунлик ҳам ғалаба учун етарли бўлмади. Бу турнир натижалари олдиндан белгилаб қўйилгани кўриниб турибди", — дея таъкидлади Зико.

Мураббийнинг муносабати ва Месси омили

Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан ҳам ўз шогирдининг фикрларига қўшилди, бироқ у ўз баёнотида бироз эҳтиёткорлик қилди. Унинг сўзларига кўра, ҳакамлар турнирнинг асосий юлдузларини ҳимоя қилишга уринишган. BBC маълумотига кўра, мураббий майдондаги ва ундан ташқаридаги омиллар натижага таъсир қилганини таъкидлаган.

"Биз амалдаги чемпионлардан ҳар жабҳада яхшироқ ўйнадик. Эҳтимол, улар жаҳон чемпионини мусобақада олиб қолишни, Мессининг курашни давом эттиришини хоҳлашгандир. Мен буни чиройли сўзлар билан тушунтирмоқчи эдим, лекин бизга нисбатан адолатсизлик қилингани ҳақиқат", — деди Ҳоссам Ҳассан ўйин якунидаги матбуот анжуманида.

Ушбу ҳолат жаҳон миқёсида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб мутахассислар Мисрнинг ўйини ва ғалабага бўлган интилишини юқори баҳолашса-да, Аргентина каби гранд жамоаларнинг қийин вазиятлардан чиқиб кетиш тажрибаси ҳал қилувчи рол ўйнаганини айтишмоқда. Шунга қарамай, Зиконинг айбловлари FIFA ва ҳакамлар қўмитаси учун жиддий сигнал бўлиши мумкин.

ФутболАргентинаМисрЛионель МессиЖЧ-2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Лондонликлар бир йилдан бери майдонга тушмаган дарвозабонни сафига қўшиб оладиБугун, 13:39Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқдаБугун, 12:56Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!Бугун, 12:53ЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиБугун, 12:48Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиПортугалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиБугун, 12:11Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиЖуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди