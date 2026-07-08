Мисрлик футболчи ЖЧ-2026 натижалари олдиндан белгилаб қўйилганини даъво қилди
Футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлган воқеа юз берди: Миср терма жамоаси ҳужумчиси Мостафа Зико 2026-йилги жаҳон чемпионати натижалари Лионель Месси ва Аргентина фойдасига аввалдан ҳал қилинганини очиқчасига маълум қилди. Бу баёнот Мисрнинг нимчорак финалда амалдаги жаҳон чемпионларидан учралган драматик мағлубиятидан сўнг янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида Миср терма жамоаси ҳақиқий сенсация қайд этишга жуда яқин келган эди. Учрашув якунланишига 11 дақиқа қолганида "фиръавнлар" 2:0 ҳисобида олдинда боришаётган эди. Яссер Ибраҳим ва Мостафа Зико томонидан киритилган голлар африкаликларни чорак финал остонасига олиб келганди. Ҳатто биринчи бўлимда мисрликлар дарвозабони Мостафа Шобеир Лионель Месси томонидан тепилган пеналтини қайтаришга ҳам муваффақ бўлган эди.
Ҳакамлик можароси ва шубҳали голларБироқ учрашувнинг сўнгги дақиқаларида вазият кескин ўзгарди. Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирган бўлса, 83-дақиқада Лионель Месси мувозанатни тиклади. Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда эса Энзо Фернандез ғалаба голини киритди. Айнан шу вазиятда Миср футболчилари Алексис Мак Аллистер томонидан Муҳаммад Салахга нисбатан қўполлик ишлатилганини даъво қилиб, VAR тизимини текширишни талаб қилишди, аммо ҳакам Франкоис Летехиер буни инобатга олмади.
Учрашувдан сўнг берган интервюсида Мостафа Зико ҳакамликдан ғазабда эканини яширмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, ҳужумчи турнирнинг ҳалоллигига шубҳа билдирган. "Ҳакам мутлақо адолатсиз эди. Адолатсизлик яққол кўриниб турарди. Биз ўйин бошида ажойиб ишладик, аммо Аргентина устидан 2:0 ҳисобидаги устунлик ҳам ғалаба учун етарли бўлмади. Бу турнир натижалари олдиндан белгилаб қўйилгани кўриниб турибди", — дея таъкидлади Зико.
Мураббийнинг муносабати ва Месси омилиМиср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан ҳам ўз шогирдининг фикрларига қўшилди, бироқ у ўз баёнотида бироз эҳтиёткорлик қилди. Унинг сўзларига кўра, ҳакамлар турнирнинг асосий юлдузларини ҳимоя қилишга уринишган. BBC маълумотига кўра, мураббий майдондаги ва ундан ташқаридаги омиллар натижага таъсир қилганини таъкидлаган.
"Биз амалдаги чемпионлардан ҳар жабҳада яхшироқ ўйнадик. Эҳтимол, улар жаҳон чемпионини мусобақада олиб қолишни, Мессининг курашни давом эттиришини хоҳлашгандир. Мен буни чиройли сўзлар билан тушунтирмоқчи эдим, лекин бизга нисбатан адолатсизлик қилингани ҳақиқат", — деди Ҳоссам Ҳассан ўйин якунидаги матбуот анжуманида.
Ушбу ҳолат жаҳон миқёсида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб мутахассислар Мисрнинг ўйини ва ғалабага бўлган интилишини юқори баҳолашса-да, Аргентина каби гранд жамоаларнинг қийин вазиятлардан чиқиб кетиш тажрибаси ҳал қилувчи рол ўйнаганини айтишмоқда. Шунга қарамай, Зиконинг айбловлари FIFA ва ҳакамлар қўмитаси учун жиддий сигнал бўлиши мумкин.
…