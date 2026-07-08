Она 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқда

·0·Дунё
Она 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқда

Австралиянинг Ваёнг шаҳрида юз берган мудҳиш воқеа жамоатчиликни ларзага солди. 32 ёшли аёл ўзининг 4 ёшли ўғлини ўлдирганликда гумон қилинмоқда. Тергов маълумотларига кўра, у болага нисбатан каннибализмга (ўз турига мансуб бошқа жонзотни истеъмол қилиш ҳолати) уриниш аломатларини ҳам намоён этган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълум қилишича, боланинг жасади унинг вафотидан бир неча кун ўтиб яшаб турган уйидан топилган. Ҳодиса жойига етиб келган терговчилар жиноят тафсилотларини аниқлаш юзасидан кенг кўламли суриштирув ишларини бошлаган.

Полиция дастлабки тергов давомида аёлга нисбатан қотиллик айбловини илгари сурган. Шунингдек, тергов материалларида у болага нисбатан каннибализмга уриниш билан боғлиқ ҳаракатларни содир этган бўлиши мумкинлиги қайд этилган. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан қўшимча экспертизалар ва тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Фожиа маҳаллий аҳолини чуқур қайғуга солди. Воқеадан сўнг қўшнилар ва шаҳар аҳолиси ҳалок бўлган бола хотирасига гул ва ўйинчоқлар қўйилган ёдгорлик ташкил этди. Уни яқиндан таниганлар кичкинтойни меҳрибон ва қувноқ бола сифатида эслаб, “кичкина фаришта” дея таърифламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтди139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтдиБугун, 13:33Бишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБугун, 13:28Temu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолдиTemu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолдиБугун, 13:15Парижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиПарижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиБугун, 13:08Қирғиз қизлари энг кўп қайси давлат йигитларига турмушга чиқмоқда?Қирғиз қизлари энг кўп қайси давлат йигитларига турмушга чиқмоқда?Бугун, 13:02Ҳиндистонда даҳшатли кўчки: туннель қурилиши лой остида қолдиҲиндистонда даҳшатли кўчки: туннель қурилиши лой остида қолдиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди