YouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратди

·1·Дунё
YouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратди

Машҳур YouTuber фалажланган отасининг ҳаётини енгиллаштириш мақсадида тоғли ва нотекис йўлларда ҳам бемалол ҳаракатлана оладиган инновацион робот ногиронлар аравачасини ясади. Қурилма қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Лойиҳа Хитойнинг Unitree компанияси ишлаб чиққан ит кўринишидаги робот платформаси асосида яратилган. Муаллиф роботни отасининг эҳтиёжларига мослаштириш учун унга махсус ўриндиқ, бошқарув тутқичлари ҳамда тунги вақтда ҳаракатланиш учун фара ўрнатган.

Бундан ташқари, роботнинг дастурий таъминоти ҳам қайта ишлаб чиқилган. Натижада қурилма зиналар, нотекис йўллар ва мураккаб рельефларда оддий ногиронлар аравачасига қараганда анча эркин ҳаракатлана олади.

Муаллифнинг таъкидлашича, лойиҳа ҳали синов босқичида. Робот айрим ҳолатларда мувозанатини йўқотиб йиқилиб қолиши мумкин. Шунга қарамай, у қурилмани янада такомиллаштириш, хавфсизлик тизимини кучайтириш ва уни кундалик фойдаланиш учун ишончли транспорт воситасига айлантириш устида ишлашни давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаОна 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаБугун, 13:35139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтди139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтдиБугун, 13:33Бишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБишкек аэропортида даҳшатли ҳолат ортидан рейслар тўхтатилдиБугун, 13:28Temu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолдиTemu иловасидан буюртма қилинган парашют спортчининг ўлими билан тугашига оз қолдиБугун, 13:15Парижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиПарижда ўсмир “божхона пости” очди: одамлар 2 евро тўлашга мажбур бўлдиБугун, 13:08Қирғиз қизлари энг кўп қайси давлат йигитларига турмушга чиқмоқда?Қирғиз қизлари энг кўп қайси давлат йигитларига турмушга чиқмоқда?Бугун, 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди